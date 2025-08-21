All Nite And Day Alam Sutera Meriahkan HUT ke-80 RI dengan Supermom Cook Competition

Ilustrasi(Dok All Nite And Day Alam Sutera)

DALAM rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, All Nite And Day Alam Sutera menyelenggarakan kegiatan istimewa bertajuk Supermom Cook Competition pada Minggu (17/8). Acara ini diikuti oleh belasan ibu-ibu yang antusias menampilkan keterampilan memasak hidangan khas Indonesia.

Rangkaian acara diawali dengan pelaksanaan upacara bendera yang diikuti oleh manajemen All Nite And Day Hotel. Usai upacara, para peserta diarahkan menuju Grand Ballroom baru All Nite And Day Alam Sutera yang mampu menampung hingga 300 orang untuk acara pernikahan maupun pertemuan bisnis.

Kompetisi memasak ini menghadirkan Chef Shayril sebagai salah satu juri, yang menilai kreativitas dan keahlian para peserta dalam menyajikan masakan nusantara. Para pemenang berhak membawa pulang hadiah menarik berupa voucher menginap di All Nite And Day Hotel serta voucher perawatan eksklusif dari Venice Klinik.

General Manager All Nite And Day Alam Sutera, Herlina, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas antusiasme para peserta. “Kami sangat bangga dapat menghadirkan kegiatan positif ini bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Selain memupuk kebersamaan, acara ini juga menjadi wadah bagi para ibu untuk menunjukkan keahlian mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, Joe Ricky, Sales & Marketing Manager All Nite And Day Alam Sutera, menambahkan bahwa melalui ajang ini pihaknya ingin mengangkat cita rasa kuliner Indonesia sekaligus memperkenalkan fasilitas terbaru hotel. “Kami mengajak peserta dan tamu undangan untuk melihat langsung Grand Ballroom yang baru, sebagai salah satu fasilitas unggulan kami untuk berbagai acara,” ujarnya.

Dengan penuh keceriaan, Supermom Cook Competition berhasil menghadirkan suasana meriah dan kekeluargaan. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen All Nite And Day Alam Sutera untuk terus mendukung kegiatan yang mempererat tali silaturahmi masyarakat serta mempromosikan potensi kuliner Indonesia. (H-2)