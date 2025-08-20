Ayam Probiotik Olagud dan Rawon Tokusen Wagyu Jadi Menu Andalan Silk Bistro

ayam probiotik Olagud(MI/Abi)

KOLABORASI antara Japfa Food dan Silk Bistro Menteng menghadirkan pengalaman kuliner yang memadukan bahan pangan berkualitas lokal dengan sentuhan inovasi modern.

Chef Fredy Salim, pemilik Silk Bistro, menyajikan rangkaian menu spesial menggunakan Olagud Probiotic Chicken dan Tokusen Wagyu Beef sebagai bahan utama.

Dalam hidangan pembuka, para tamu disuguhkan aneka appetizer seperti chicken liver pate, prawn toast, Korean fried chicken, hingga spring roll.

Semua sajian ini diracik menggunakan olahan ayam probiotik Olagud yang dikenal bebas antibiotik dan hormon tambahan.

Untuk menu utama, Chef Fredy menghadirkan dua kreasi khas:

Ayam Bakar Madu

Ayam bakar madu yang dipasangkan dengan tempe dan tahu bacem serta sambal terasi, menghadirkan cita rasa rumahan yang otentik

Hidangan ini menghadirkan perpaduan rasa manis dan asin dari madu, ditambah sensasi pedas sambal terasi yang menyeimbangkan kelezatannya.

Daging ayam bagian dada terasa sangat juicy, sehingga lembut di mulut dan tidak membutuhkan banyak usaha untuk mengunyah.

Perpaduan ini membuat ayam bakar terasa hangat, akrab, dan penuh nostalgia akan masakan rumahan.

Mie Rawon

Mie rawon dengan isian daging sapi Tokusen Wagyu, lengkap dengan tripe, telur asin, melinjo, tauge, dan kerupuk udang. Perpaduan ini menghadirkan pengalaman baru dari kuliner tradisional Jawa Timur dengan sentuhan modern.

Menu ini menyuguhkan cita rasa rawon yang otentik namun dengan sentuhan mewah.

Kuah hitam khas rawon tetap terjaga karakternya, tetapi diperkaya dengan daging sapi Tokusen Wagyu, tripe, serta tambahan telur asin, tauge, dan perasan jeruk nipis. Kombinasi tersebut menghadirkan sensasi segar dan kompleks yang membawa pengalaman menyantap rawon next level.

Dessert

Tak hanya itu, menu ditutup dengan hidangan penutup seperti sesame street dan tofu cheesecake yang memberi nuansa ringan sekaligus elegan.

Chef Fredy menjelaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar menghadirkan rasa lezat, tetapi juga membuktikan bahwa bahan pangan lokal mampu bersaing dengan kualitas internasional.

“Saya percaya pada Japfa karena saya sudah mencoba produknya bahkan sebelum diluncurkan. Kualitas ayam dan dagingnya konsisten, itulah yang membuat saya yakin menyajikannya untuk para tamu Silk Bistro,” ujar Chef Fredy saat pertemuannya dengan media, Rabu (20/8/2025).

Kolaborasi ini juga menjadi ajang untuk menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan (sustainability) di dunia kuliner.

Pemanfaatan seluruh bagian bahan makanan, mulai dari daging premium hingga organ seperti liver, menunjukkan bahwa cita rasa lezat bisa tetap sejalan dengan prinsip minimisasi food waste.

Acara ini sekaligus memperlihatkan bagaimana kemitraan antara produsen bahan pangan dan dunia kuliner dapat membuka jalan bagi inovasi menu yang tetap berakar pada tradisi, namun relevan dengan tren modern.