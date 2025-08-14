Gudeg Yu Djum sampai Warung Mak Beng Kumpul di Kampoeng Legenda Jakarta

Pengunjung bersantap di event kuliner Kampoeng Legenda, Mal Ciputra, Jakarta, Kamis (14/8/2025).(MI/ Rifaldi Putra Irianto)

MENAPAKI usia 1 dekade, event kuliner Kampoeng Ledenda kembali digelar di Mal Ciputra Jakarta. Berlangsung 13 – 24 Agustus 2025, festival ini menghadirkan 40 tenant kuliner dari berbagai daerah Nusantara.

"Selama 10 tahun kami konsisten menyelenggarakan Kampoeng Legenda, semangat untuk melestarikan dan mengenalkan kekayaan kuliner Nusantara tidak pernah pudar. Setiap tahun, kami berusaha menghadirkan tenant-tenant pilihan yang benar-benar otentik dan legendaris dari berbagai daerah di Indonesia," kata General Manager Mal Ciputra, Ferry Irianto, dalam pembukaan Kampoeng Legenda, Kamis (14/8).

Deretan tenant kuliner yang hadir di Kampoeng Legenda bukan kedai sembarangan, mereka telah dikurasi secara khusus dan kebanyakan merupakan kedai legenda yang telah puluhan tahun berdiri di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah kedai seperti, Warung Mak Beng (sejak 1941), Gudeg Yu Djum (sejak 1950), Ayam Gorong Warung Doyong (sejak 1972), hingga Nasi Pindag Kudus Gajahmada (sejak 1987) hadir di sana.

CEO JIISCOMM, Febryanto Rachmat, selalu mitra mengatakan, Kampoeng Legenda telah menjadi wadah yang tepat bagi para pelaku UMKM kuliner untuk berkembang dan bagi pengunjung untuk menikmati cita rasa asli kuliner Indonesia, terutama anak muda yang kini menjadi penggerak utama dalam melestarikan warisan budaya.

"Kami sangat bangga melihat bagaimana event ini berhasil menjadi platform utama yang mengangkat kuliner legendaris dan otentik dari seluruh penjuru Nusantara. Kampoeng Legenda telah memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelaku bisnis kuliner, tetapi juga bagi pengembangan budaya kuliner Indonesia secara luas. Kami optimis Kampoeng Legenda akan terus berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi industri kuliner tanah air serta menjadikan kuliner Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri". Kata Febry.

Untuk kemudahan dalam transaksi di Kampoeng Legenda 2025, sistem cashless pun disediakan penyelenggara. Promo menarik berupa Cashback Rp20.000 untuk transaksi Rp50.000 pun tersedia di sana, dengan syarat dan ketentuan berlaku. (M-1)