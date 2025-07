20 Restoran Favorit Makanan di Pantai Indah Kapuk yang Enak

Restoran favorit di PIK(Indonesia Design)

PANTAI Indah Kapuk (PIK) adalah surga kuliner di Jakarta Utara. Dari masakan Nusantara hingga hidangan internasional, makanan di Pantai Indah Kapuk selalu memanjakan lidah. Berikut 20 restoran favorit yang menyajikan makanan enak, cocok untuk keluarga, teman, atau makan romantis. Yuk, simak rekomendasinya!

Kuliner Nusantara di Pantai Indah Kapuk

Masakan Indonesia selalu punya tempat di hati. Berikut beberapa restoran yang menghidangkan makanan di Pantai Indah Kapuk dengan cita rasa Nusantara.

1. Bumbu Moyang

Bumbu Moyang menawarkan suasana tempo dulu dengan hidangan khas Indonesia. Cobalah Ayam Madu Wijen atau Rendang Merah BM yang lezat. Lokasi: Ruko Garden House, Jl. Pantai Indah Utara 1 No. 18D.

2. Umaqita

Umaqita menyajikan lebih dari 100 hidangan Bali, seperti Tipat Cantok dan Nasi Campur Ayam Kecombrang. Porsi besar dan harga mulai Rp 30.000. Lokasi: Ruko Golf Island Theme Park, Jl. Pantai Indah Kapuk No. 57/59.

3. Nasi Uduk Bu Jumini

Terkenal dengan nasi uduknya, restoran ini buka 24 jam. Lauk seperti empal goreng dan ayam kremes jadi favorit. Lokasi: Ruko Emerald, PIK.

Hidangan Asia yang Menggugah Selera

Pecinta kuliner Asia? PIK punya banyak pilihan restoran dengan makanan di Pantai Indah Kapuk yang autentik dan lezat.

4. Santhai

Restoran Thailand ini punya interior tropikal yang Instagramable. Nikmati Tom Yum atau Pad Thai. Harga: Rp 100.000-200.000/orang. Lokasi: Ruko Garden House, PIK.

5. Momo Paradise

Restoran sukiyaki dan shabu-shabu Jepang ini cocok untuk makan bersama keluarga. Sayuran segar dan daging premium jadi andalan. Lokasi: Ruko Crown Golf Boulevard, Jl. Pantai Indah Kapuk No. 18.

6. Okinawa Sushi PIK

Penggemar sushi wajib coba Beef Volcano Roll di sini. Restoran ini luas dengan interior elegan. Lokasi: Summers at The Pool, Jl. Pantai Indah Kapuk.

7. Kin La Dum

Hidangan Thailand seperti salad udang dan tom yum di Kin La Dum punya rasa otentik. Tempatnya nyaman meski kecil. Lokasi: Jl. Pantai Indah Kapuk, Kapuk Muara.

8. New Tempo Doeloe

Restoran Tiongkok legendaris sejak 1998 ini sajikan dimsum dan hidangan autentik. Perhatikan menu non-halal. Lokasi: Rukan The Beach, Jl. Pantai Indah Kapuk No. 33.

Kuliner Internasional yang Mengesankan

Dari BBQ Brasil hingga masakan Italia, makanan di Pantai Indah Kapuk juga punya cita rasa dunia.

9. Fogo Brazilian BBQ

Nikmati All You Can Eat dengan daging panggang seperti Beef Sirloin dan Chicken. Harga: Rp 125.000/orang. Lokasi: Jl. Pantai Indah Utara 2 No. 127.

10. Alba Ristorante

Restoran Italia ini punya spaghetti alla carbonara dan gnocchi yang lezat. Suasana nyaman untuk makan malam. Lokasi: Ruko Beach View, Jl. Pantai Indah Kapuk.

11. GIOI by the Farm

Dengan dekorasi ala Bali, GIOI sajikan smoked salmon egg sandwich dan semur daging. Lokasi: Jl. Orchestra Beach X, PIK.

Pusat Kuliner Pantjoran PIK

Pantjoran PIK adalah tempat wajib untuk makanan di Pantai Indah Kapuk dengan nuansa pecinan modern.

12. Kopi Es Tak Kie

Legenda sejak 1927, kopi susu dan kopi hitam di sini wajib dicoba. Harga mulai Rp 20.000. Lokasi: Pantjoran PIK.

13. Mie Kangkung Si Jangkung

Mie buatan sendiri dengan kangkung dan kuah gurih. Harga: Rp 30.000/porsi. Lokasi: Pantjoran PIK.

14. Wee Nam Kee

Nasi ayam hainan kukus atau panggang jadi favorit di restoran Singapura ini. Harga mulai Rp 50.000. Lokasi: Pantjoran PIK.

15. Hoy Tod Seafood Omelette

Omelet seafood Thailand yang gurih dan lembut. Harga mulai Rp 35.000. Lokasi: Pantjoran PIK.

Restoran Lain yang Tak Kalah Enak

Masih banyak tempat makan lain di PIK yang patut dicoba untuk menikmati makanan di Pantai Indah Kapuk.

16. Sushi Hiro

Restoran Jepang dengan dekorasi elegan ini sajikan sushi dan sashimi premium. Lokasi: Ruko Garden House, PIK.

17. Harbour Market

Nikmati pasta, nasi goreng balado, atau beef burger di suasana santai. Lokasi: Ruko Beach Boulevard, Jl. Pantai Indah Kapuk.

18. Gala Cafe

Cocok untuk menikmati sunset, coba iga bakar sambal atau matcha latte. Lokasi: Ruko Beach Boulevard, Jl. Pantai Indah Kapuk.

19. Urban Wagyu Steakhouse

Steak wagyu premium dengan harga terjangkau. Lokasi: Ruko Golf Island PIK Blok J 62-63.

20. Mr. Park Express Korean BBQ

BBQ Korea dengan daging dan sayuran segar. Harga mulai Rp 20.000/porsi. Lokasi: Jl. Pantai Indah Kapuk No. 63.

Kesimpulan

Dengan beragam pilihan restoran, makanan di Pantai Indah Kapuk menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Dari hidangan Nusantara, Asia, hingga internasional, PIK punya semuanya. Ajak keluarga atau teman untuk menjelajahi tempat makan favorit ini. (Z-10)