Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

 Gana Buana
28/8/2025 19:33
Korea Selatan Catat Lonjakan Pernikahan Terbesar dalam 15 Tahun, Kelahiran Ikut Meroket
Angka pernikahan di Korea meningkat.(Dok. AllKpop)

STATISTIK Korea Selatan melaporkan kebangkitan serentak pada angka kelahiran dan pernikahan. Pada Juni 2025, tercatat 19.953 kelahiran, naik 1.709 dibanding Juni 2024 atau 9,4%, menjadi kenaikan bulanan tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1981. Kelahiran tumbuh year-on-year selama 12 bulan berturut-turut sejak Juli 2024.

Kenaikan terutama datang dari perempuan usia 30-an. Tingkat fertilitas total naik ke 0,76, bertambah 0,06 poin dibanding Juni tahun lalu. Secara triwulanan, April-Juni 2025 membukukan 60.979 kelahiran, naik 4.157 dibanding periode yang sama tahun lalu, lonjakan kuartalan terbesar sejak 2011. Statistik Korea menilai dorongan berasal dari meningkatnya pernikahan, basis perempuan usia 30-an yang lebih besar, serta persepsi yang lebih positif terhadap kelahiran.

Pernikahan juga melonjak. Sebanyak 18.487 pasangan menikah pada Juni 2025, naik 1.539 atau 9,1% secara tahunan, tertinggi dalam tujuh tahun dan laju pertumbuhan terbesar sejak 2010. Pada kuartal II, pernikahan mencapai 59.169 (naik 5,8% yoy), menandai enam kuartal beruntun pertumbuhan.

Akumulasi semester I 2025 mencapai 117.873 pernikahan, tertinggi sejak 2019. Otoritas setempat menilai kenaikan didorong pasangan usia awal 30-an dan insentif daerah; Kota Daejeon, misalnya, memberikan bantuan tunai 5 juta won bagi pasangan yang menikah.

Meski demikian, penurunan alami populasi berlanjut. Juni 2025 mencatat 27.270 kematian (naik 1,5% yoy), menghasilkan penurunan alami 7.317 jiwa. Data terbaru juga menunjukkan 5,8% kelahiran terjadi di luar nikah, tertinggi sepanjang rekor, serta pergeseran komposisi usia ayah: kontribusi terendah dari kelompok awal 20-an dan tertinggi dari usia 50 tahun ke atas. (Allkpop/Z-10)



Editor : Gana Buana
