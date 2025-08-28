Korea Selatan Catat Lonjakan Pernikahan Terbesar dalam 15 Tahun, Kelahiran Ikut Meroket

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
STATISTIK Korea Selatan melaporkan kebangkitan serentak pada angka kelahiran dan pernikahan. Pada Juni 2025, tercatat 19.953 kelahiran, naik 1.709 dibanding Juni 2024 atau 9,4%, menjadi kenaikan bulanan tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1981. Kelahiran tumbuh year-on-year selama 12 bulan berturut-turut sejak Juli 2024.
Kenaikan terutama datang dari perempuan usia 30-an. Tingkat fertilitas total naik ke 0,76, bertambah 0,06 poin dibanding Juni tahun lalu. Secara triwulanan, April-Juni 2025 membukukan 60.979 kelahiran, naik 4.157 dibanding periode yang sama tahun lalu, lonjakan kuartalan terbesar sejak 2011. Statistik Korea menilai dorongan berasal dari meningkatnya pernikahan, basis perempuan usia 30-an yang lebih besar, serta persepsi yang lebih positif terhadap kelahiran.
Pernikahan juga melonjak. Sebanyak 18.487 pasangan menikah pada Juni 2025, naik 1.539 atau 9,1% secara tahunan, tertinggi dalam tujuh tahun dan laju pertumbuhan terbesar sejak 2010. Pada kuartal II, pernikahan mencapai 59.169 (naik 5,8% yoy), menandai enam kuartal beruntun pertumbuhan.
Akumulasi semester I 2025 mencapai 117.873 pernikahan, tertinggi sejak 2019. Otoritas setempat menilai kenaikan didorong pasangan usia awal 30-an dan insentif daerah; Kota Daejeon, misalnya, memberikan bantuan tunai 5 juta won bagi pasangan yang menikah.
Meski demikian, penurunan alami populasi berlanjut. Juni 2025 mencatat 27.270 kematian (naik 1,5% yoy), menghasilkan penurunan alami 7.317 jiwa. Data terbaru juga menunjukkan 5,8% kelahiran terjadi di luar nikah, tertinggi sepanjang rekor, serta pergeseran komposisi usia ayah: kontribusi terendah dari kelompok awal 20-an dan tertinggi dari usia 50 tahun ke atas. (Allkpop/Z-10)
ELIANO Reijnders tidak bisa bergabung bersama Timnas Indonesia dalam lanjutan fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde Ketiga Zona Asia dengan alasan ingin mendampingi keluarga.
Musisi country HARDY dan istrinya, Caleigh Ryan, resmi menjadi orang tua setelah menyambut kelahiran putri pertama mereka, Rosie Ryan Hardy, pada 7 Maret 2025.
Di Indonesia , teknik hypnobirthing telah diterapkan secara turun-temurun, meskipun kini lebih terstruktur dengan pendekatan ilmiah dan program yang lebih optimal.
Seorang hakim federal, John Coughenour, memblokir sementara perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang berusaha mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran.
Dave Grohl, vokalis Foo Fighters, mengungkapkan baru saja menjadi ayah lagi dari seorang bayi perempuan yang lahir di luar pernikahannya dengan Jordyn Blum.
