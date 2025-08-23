4 Fakta Jet Tempur Malaysia yang Meledak Setelah Lepas Landas

Ilustrasi pesawat tempur.(Unsplash/ KS Kyung)

SEBUAH jet tempur F/A-18D Hornet milik Angkatan Udara Malaysia mengalami insiden saat lepas landas dari Pangkalan Udara Kuantan pada Kamis (22/8) malam. Pesawat buatan Amerika Serikat itu dilaporkan terbakar seketika sebelum akhirnya jatuh di area landasan.

Kronologi Kejadian

Dalam pernyataan resminya, Angkatan Udara Malaysia menyebut peristiwa terjadi pada pukul 21.05 waktu setempat. Jet tersebut tengah menjalani latihan rutin ketika insiden berlangsung.

Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan pesawat jet Malaysia itu memercikkan cahaya terang sebelum api menyala di ujung landasan. Sementara itu, foto-foto resmi menunjukkan serpihan pesawat yang berserakan di sekitar area pangkalan udara, sekitar 180 kilometer dari Kuala Lumpur.

Kondisi Pilot

Dua awak pesawat berhasil menyelamatkan diri dengan kursi lontar. Mereka ialah satu pilot berusia 34 tahun dan perwira sistem senjata berusia 28 tahun. Keduanya sempat dirawat di rumah sakit militer sebelum akhirnya dipulangkan.

Penyebab Insiden

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran pesawat jet itu masih belum diketahui. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pihak berwenang harus melakukan investigasi menyeluruh.

“Saya telah mengarahkan agar dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab insiden ini,” kata Anwar dalam keterangan resminya pada Jumat (23/8).

Catatan Kecelakaan Jet Hornet

Jet F/A-18D Hornet telah digunakan Angkatan Udara Malaysia sejak 1997. Saat ini negeri jiran mengoperasikan delapan unit dan pada Juni lalu mendapat persetujuan dari Amerika Serikat untuk membeli 33 unit Hornet bekas dari Kuwait.

Insiden di Kuantan menambah daftar panjang kecelakaan yang melibatkan keluarga jet Hornet di berbagai negara. Pada 2019, Malaysia pernah mengalami kejadian serupa saat salah satu Hornet terbakar akibat benda asing masuk ke mesin saat pameran dirgantara.

Tak hanya Malaysia, Angkatan Laut AS juga kerap menghadapi masalah dengan varian Super Hornet. Baru sehari sebelum insiden di Kuantan, sebuah F/A-18 Super Hornet milik AS jatuh ke laut di Virginia saat latihan, meski pilotnya berhasil selamat. Beberapa kasus lain bahkan termasuk kecelakaan di kapal induk dan insiden salah tembak yang menewaskan Super Hornet di Laut Merah. (M-1)