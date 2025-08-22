Naik Pesawat Kurang dari 1 Menit? Inilah Penerbangan 53 Detik di Skotlandia

Headline
Tahukah kamu, ada penerbangan komersial berjadwal resmi yang hanya berlangsung 53 detik saja? Rute ini menghubungkan Pulau Westray dan Papa Westray di Kepulauan Orkney, Skotlandia.
Penerbangan ini dioperasikan oleh maskapai regional Loganair dan dikenal sebagai penerbangan terpendek di dunia menurut Guinness World Records.
Penerbangan ini mulai beroperasi sejak 1967 untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat. Awalnya, rute ini ditujukan untuk mempermudah akses tenaga pengajar, pelajar, dan tenaga kesehatan yang berpindah antar pulau. Hingga kini, rute ini tetap penting karena menjadi jalur vital transportasi di Orkney.
Pesawat kecil ini dipilih karena mampu lepas landas dan mendarat di landasan pendek, cocok untuk pulau kecil seperti Westray dan Papa Westray.
Walaupun durasinya sangat singkat, penerbangan ini memiliki peran penting karena:
Selain fungsinya untuk warga lokal, rute ini menjadi daya tarik wisata unik di Skotlandia. Banyak wisatawan datang hanya untuk merasakan pengalaman “terbang kurang dari satu menit”. Bahkan, ada tur yang sengaja menggabungkan penerbangan ini dengan paket wisata di Kepulauan Orkney.
Penerbangan Westray - Papa Westray di Skotlandia membuktikan bahwa transportasi udara tidak selalu soal jarak jauh. Dengan hanya 53 detik waktu terbang, rute ini menjadi legenda dunia penerbangan sekaligus atraksi wisata unik.
Bagi pecinta traveling, mencoba penerbangan tersingkat di dunia ini bisa jadi pengalaman tak terlupakan. Jadi, kalau kamu berencana ke Skotlandia, jangan lewatkan kesempatan untuk menaiki penerbangan yang hanya sekejap mata ini. (Z-10)
