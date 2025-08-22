Naik Pesawat Kurang dari 1 Menit? Inilah Penerbangan 53 Detik di Skotlandia

Penerbangan terpendek di dunia.(Dok. The Sun)

Tahukah kamu, ada penerbangan komersial berjadwal resmi yang hanya berlangsung 53 detik saja? Rute ini menghubungkan Pulau Westray dan Papa Westray di Kepulauan Orkney, Skotlandia.

Penerbangan ini dioperasikan oleh maskapai regional Loganair dan dikenal sebagai penerbangan terpendek di dunia menurut Guinness World Records.

Seberapa Jauh Jaraknya?

Jarak udara: ±2,7 km (1,7 mil)

Durasi terjadwal: sekitar 90 detik

Rekor tercepat: 53 detik, dicatat oleh kapten Stuart Linklater

Dengan jarak super pendek ini, penumpang bahkan bisa melihat titik tujuan sejak pesawat lepas landas.

Sejarah Penerbangan Westray - Papa Westray

Penerbangan ini mulai beroperasi sejak 1967 untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat. Awalnya, rute ini ditujukan untuk mempermudah akses tenaga pengajar, pelajar, dan tenaga kesehatan yang berpindah antar pulau. Hingga kini, rute ini tetap penting karena menjadi jalur vital transportasi di Orkney.

Maskapai dan Jenis Pesawat

Maskapai: Loganair

Jenis pesawat: Britten-Norman BN-2 Islander

Kapasitas: ±8 penumpang

Pesawat kecil ini dipilih karena mampu lepas landas dan mendarat di landasan pendek, cocok untuk pulau kecil seperti Westray dan Papa Westray.

Kenapa Masih Dibutuhkan?

Walaupun durasinya sangat singkat, penerbangan ini memiliki peran penting karena:

Alternatif feri terlalu lama: perjalanan dengan kapal bisa memakan waktu ±25 menit.

Kondisi laut sering tidak bersahabat: angin kencang dan ombak besar membuat feri tidak selalu nyaman.

Akses vital: penerbangan ini mendukung layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas warga lokal.

Fakta Unik Penerbangan 53 Detik

Rekor dunia: tercatat di Guinness World Records sebagai penerbangan terpendek di dunia. Wisata unik: banyak turis rela membeli tiket hanya untuk merasakan pengalaman “naik pesawat kurang dari semenit”. Biaya tiket: sekitar £17–£30 sekali jalan atau sekitar Rp300 ribu- Rp600 ribuan (tergantung musim). Terlihat dari darat: rutenya begitu pendek sehingga feri maupun mobil bisa melihat pesawatnya dari pantai.

Mengapa Menarik untuk Wisatawan?

Selain fungsinya untuk warga lokal, rute ini menjadi daya tarik wisata unik di Skotlandia. Banyak wisatawan datang hanya untuk merasakan pengalaman “terbang kurang dari satu menit”. Bahkan, ada tur yang sengaja menggabungkan penerbangan ini dengan paket wisata di Kepulauan Orkney.

Kesimpulan

Penerbangan Westray - Papa Westray di Skotlandia membuktikan bahwa transportasi udara tidak selalu soal jarak jauh. Dengan hanya 53 detik waktu terbang, rute ini menjadi legenda dunia penerbangan sekaligus atraksi wisata unik.

Bagi pecinta traveling, mencoba penerbangan tersingkat di dunia ini bisa jadi pengalaman tak terlupakan. Jadi, kalau kamu berencana ke Skotlandia, jangan lewatkan kesempatan untuk menaiki penerbangan yang hanya sekejap mata ini. (Z-10)

Sumber: