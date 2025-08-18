Fakta Menarik Suriname: Negara Kecil Penuh Keunikan di Amerika Selatan

Situasi di Paramaribo pada 25 Mei 2025.(AFP)

SURINAME adalah negara kecil di pantai utara Amerika Selatan yang penuh dengan kejutan. Dari hutan tropis yang luas hingga budaya yang beragam, Suriname menawarkan banyak hal menarik untuk dijelajahi. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang Suriname yang akan membuat Anda ingin tahu lebih banyak!

1. Suriname: Negara Terkecil di Amerika Selatan

Dengan luas wilayah hanya sekitar 163.820 km persegi dan populasi sekitar 600.000 jiwa, Suriname adalah negara terkecil di Amerika Selatan. Meski kecil, negara ini memiliki keanekaragaman budaya dan alam yang luar biasa. Ibu kota Suriname, Paramaribo, adalah rumah bagi hampir setengah penduduknya.

Sejarah Kolonial Belanda

Suriname dulunya dikenal sebagai Guyana Belanda dan merupakan koloni Belanda sejak abad ke-17. Bahkan setelah merdeka pada tahun 1975, bahasa Belanda tetap menjadi bahasa resmi, menjadikan Suriname satu-satunya negara di Amerika yang menggunakan bahasa ini secara luas.

Hubungan dengan Indonesia

Tahukah Anda bahwa banyak penduduk Suriname berasal dari etnis Jawa? Pada abad ke-19, Belanda membawa pekerja dari Jawa untuk bekerja di perkebunan. Hingga kini, bahasa dan budaya Jawa masih hidup di Suriname, seperti tarian tradisional dan makanan khas.

2. Hutan Tropis yang Menakjubkan

Lebih dari 90% wilayah Suriname ditutupi oleh hutan hujan tropis, menjadikannya salah satu negara dengan tutupan hutan terbesar di dunia. Cagar Alam Suriname Tengah, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO, adalah rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan, termasuk jaguar dan elang harpy.

Keunikan Alam Suriname

Suriname memiliki Sungai Suriname yang membentang sepanjang 480 km, serta air terjun Blanche Marie yang menakjubkan. Negara ini juga terkenal dengan bunga lili air dan anggrek yang indah, menambah pesona alamnya.

3. Keberagaman Budaya dan Agama

Suriname adalah rumah bagi berbagai etnis, seperti India, Afrika, Jawa, Tionghoa, dan pribumi. Keberagaman ini tercermin dalam festival-festival seperti Diwali, Idul Fitri, dan Natal yang dirayakan bersama. Menariknya, di Paramaribo, sebuah masjid berdiri berdampingan dengan sinagoge, menunjukkan toleransi agama yang luar biasa.

Festival dan Kuliner

Festival seperti Phagwah (Holi) dan Keti Koti merayakan budaya yang kaya. Makanan nasional Suriname, seperti pom (kaserol taro) dan nasi dengan ayam, mencerminkan perpaduan rasa dari berbagai budaya.

4. Fakta Unik Lain tentang Suriname

Suriname memiliki beberapa keunikan lain yang menarik perhatian. Misalnya, negara ini hanya memiliki satu bioskop, TBL Cinemas, di Paramaribo. Selain itu, Suriname adalah satu-satunya negara di Amerika yang menerapkan sistem berkendara di sisi kiri jalan, warisan dari masa kolonial Belanda.

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Ekonomi Suriname bergantung pada sumber daya alam seperti emas, bauksit, dan minyak bumi. Penambangan emas telah menjadi bagian penting dari sejarah dan perekonomian negara ini, meskipun juga menimbulkan tantangan lingkungan.

Mengapa Suriname Layak Dikunjungi?

Dengan keindahan alam, budaya yang beragam, dan sejarah yang kaya, Suriname adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Dari menjelajahi hutan hujan hingga menikmati kuliner multikultural di Paramaribo, Suriname menawarkan pengalaman tak terlupakan.

Jadi, apakah Anda tertarik untuk mengunjungi Suriname? Negara ini adalah bukti bahwa ukuran kecil tidak menghalangi keajaiban besar!