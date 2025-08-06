Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Primadona yang Terlupakan: 10 Tempat di Dunia yang Kini Terbengkalai

Haliza Tiara Lintang
06/8/2025 21:08
Tempat terbengkalai di Dunia(Dok. The Guardian)

SETIAP bangunan dibangun dengan harapan: menjadi simbol, tempat berkumpul, atau sarana hiburan bagi masyarakat. Namun, tak semua tempat mampu bertahan menghadapi zaman. Banyak yang kini ditinggalkan, sunyi, dan perlahan dilupakan, padahal dulunya adalah primadona di negaranya masing-masing.

Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor: pandemi Covid-19, proyek mangkrak karena kekurangan dana, tidak mampu bersaing, atau gagal mengikuti tren wisata terkini.

Berikut 10 tempat yang dulunya ramai, kini terbengkalai dan menyimpan cerita tersendiri:

10 Tempat Terbengkalai di Dunia

  1. Monumen Buzludzha, Bulgaria
    Terletak di Pegunungan Balkan Tengah, monumen ini dibangun pada 1981 sebagai tempat pertemuan Partai Komunis Bulgaria.
  2. Six Flags New Orleans, Louisiana
    Taman hiburan ini rusak akibat Badai Katrina (2005) dan akhirnya ditutup permanen oleh pihak pengelola.
  3. Michigan Theatre, Detroit
    Teater mewah tujuh lantai di pusat Detroit yang ditutup pada 1967 karena persaingan bioskop di pinggiran kota.
  4. Spreepark, Jerman
    Taman hiburan di Berlin ini bangkrut dan ditutup pada 2002 akibat penurunan drastis pengunjung.
  5. Yongma Land, Korea Selatan
    Taman hiburan di Seoul yang dulunya populer untuk syuting video K-Pop, kini ditinggalkan karena kalah saing.
  6. Tianducheng, China
    Kota replika Paris yang gagal berkembang dan kini terbengkalai meski memiliki tiruan Menara Eiffel.
  7. Houtouwan, China
    Desa nelayan yang kini diselimuti tumbuhan liar dan dijuluki kota hantu nan indah.
  8. Ponyhenge, Massachusetts
    Taman misterius diisi mainan kuda poni dalam pola melingkar yang aneh namun menarik.
  9. Great Train Graveyard, Bolivia
    Deretan kereta tua di gurun Bolivia yang ditinggalkan karena kegagalan operasional teknis.
  10. City Methodist Church, Indiana
    Gereja megah sembilan lantai, ditutup sejak 1975. Kota ini juga merupakan tempat lahir Michael Jackson. (Z-10)



Editor : Gana Buana
