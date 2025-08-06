Primadona yang Terlupakan: 10 Tempat di Dunia yang Kini Terbengkalai

Tempat terbengkalai di Dunia(Dok. The Guardian)

SETIAP bangunan dibangun dengan harapan: menjadi simbol, tempat berkumpul, atau sarana hiburan bagi masyarakat. Namun, tak semua tempat mampu bertahan menghadapi zaman. Banyak yang kini ditinggalkan, sunyi, dan perlahan dilupakan, padahal dulunya adalah primadona di negaranya masing-masing.

Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor: pandemi Covid-19, proyek mangkrak karena kekurangan dana, tidak mampu bersaing, atau gagal mengikuti tren wisata terkini.

Berikut 10 tempat yang dulunya ramai, kini terbengkalai dan menyimpan cerita tersendiri:

10 Tempat Terbengkalai di Dunia