Apakah Boleh Niat Puasa Qadha di Pagi Hari karena Lupa? Ini Hukumnya

Bagi umat Islam yang memiliki utang puasa Ramadan, puasa qadha menjadi kewajiban untuk menggantinya. Namun, sering kali muncul pertanyaan: apakah boleh niat puasa qadha di pagi hari karena lupa? Artikel ini akan menjelaskan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits shahih dengan bahasa yang mudah dipahami.

Pengertian Puasa Qadha dan Niat

Puasa qadha adalah puasa pengganti untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan karena uzur syar'i, seperti sakit, bepergian, atau haid. Niat adalah syarat utama ibadah, termasuk puasa. Dalam Islam, niat biasanya dilakukan sebelum fajar untuk puasa wajib seperti Ramadan. Lalu, bagaimana jika lupa niat hingga pagi hari untuk puasa qadha?

Menurut mayoritas ulama, khususnya mazhab Syafi'i, niat puasa wajib seperti puasa qadha harus dilakukan sebelum fajar. Hal ini berdasarkan hadits shahih dari Rasulullah SAW:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

(Latin: Man lam yubayyit an-niyyata qabla al-fajr fala siyama lahu)

(Artinya: Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya). (HR. An-Nasa'i dan Tirmidzi)

Hadits ini menegaskan bahwa niat sebelum fajar adalah syarat sahnya puasa wajib, termasuk puasa qadha. Jika seseorang lupa berniat di malam hari dan baru berniat di pagi hari, maka puasanya tidak dianggap sah sebagai puasa qadha menurut mazhab Syafi'i.

Pengecualian dan Pendapat Lain

Namun, ada pendapat lain dari mazhab Maliki yang memperbolehkan niat puasa di siang hari untuk puasa sunnah, asalkan belum melakukan hal yang membatalkan puasa, seperti makan atau minum. Meski begitu, untuk puasa qadha, mayoritas ulama tetap menganjurkan niat sebelum fajar karena sifatnya yang wajib.

Jika lupa berniat karena alasan tertentu, Anda bisa mengganti puasa qadha di hari lain. Al-Qur'an menegaskan pentingnya mengganti puasa yang ditinggalkan:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

(Latin: Famankana minkum mariidhan aw 'alaa safarin fa'iddatun min ayyaamin ukhar)

(Artinya: Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain). (QS. Al-Baqarah: 184)

Ayat ini menunjukkan bahwa puasa qadha harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat yang benar.

Tips Agar Tidak Lupa Niat Puasa Qadha

Untuk menghindari lupa berniat, berikut beberapa tips praktis:

Atur pengingat: Gunakan alarm atau catatan di ponsel untuk mengingatkan Anda berniat sebelum fajar.

Gunakan alarm atau catatan di ponsel untuk mengingatkan Anda berniat sebelum fajar. Baca niat setelah salat tarawih atau sebelum tidur: Membaca niat di malam hari membantu memastikan puasa sah.

Membaca niat di malam hari membantu memastikan puasa sah. Pelajari niat puasa qadha: Berikut niat puasa qadha dalam bahasa Arab dan Latin:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ لِلّٰهِ تَعَالَى

(Latin: Nawaitu shauma ghadin 'an qadhaa'i fardhi ramadhaana lillahi ta'aala)

(Artinya: Saya niat puasa esok hari untuk mengganti puasa wajib Ramadan karena Allah Ta'ala).

Kesimpulan

Apakah boleh niat puasa qadha di pagi hari karena lupa? Menurut mayoritas ulama, niat puasa qadha harus dilakukan sebelum fajar agar puasa dianggap sah. Jika lupa, puasa tersebut tidak sah sebagai qadha, dan Anda perlu menggantinya di hari lain. Pastikan untuk selalu berniat di malam hari dan gunakan tips di atas agar ibadah puasa Anda berjalan lancar.

Dengan memahami hukum ini dan dalilnya, Anda bisa menjalankan puasa qadha dengan yakin dan sesuai syariat. Semoga artikel ini bermanfaat!