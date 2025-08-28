Kuyang Takut Apa? Mitos Hantu Kuyang di Kalimantan yang Menyeramkan

Ilustrasi(freepik)

MITOS hantu Kuyang adalah salah satu cerita seram yang sangat terkenal di Kalimantan. Makhluk ini diyakini sebagai siluman berwujud kepala wanita dengan organ dalam seperti usus dan jantung yang menjuntai, terbang di malam hari untuk mencari mangsa. Tapi, tahukah kamu, Kuyang takut apa? Artikel ini akan membahas mitos Kuyang, apa yang membuatnya takut, dan bagaimana masyarakat melindungi diri dari makhluk ini.

Apa Itu Hantu Kuyang?

Kuyang adalah makhluk gaib dalam cerita rakyat Kalimantan, khususnya di kalangan suku Dayak dan Melayu. Konon, Kuyang adalah wanita yang mempelajari ilmu hitam untuk hidup abadi atau awet muda. Pada siang hari, ia tampak seperti manusia biasa. Namun, saat malam tiba, kepalanya terlepas dari tubuhnya, terbang bersama organ dalamnya untuk mencari darah bayi atau wanita yang baru melahirkan. Penampakan Kuyang sering disertai cahaya merah atau api kecil yang membuatnya semakin menyeramkan.

Ciri-Ciri Kuyang yang Mengerikan

Kepala wanita dengan rambut panjang, tanpa tubuh.

Organ dalam seperti jantung, usus, dan hati menjuntai dari leher.

Bisa berubah wujud menjadi burung atau kucing untuk mengelabui mangsa.

Muncul di malam hari, sering terlihat di dekat rumah ibu hamil atau bayi baru lahir.

Kuyang Takut Apa? Cara Mengusir Hantu Kuyang

Meski menyeramkan, Kuyang punya kelemahan. Masyarakat Kalimantan percaya ada beberapa benda yang membuat Kuyang takut dan bisa digunakan untuk mengusirnya. Berikut adalah jawaban atas pertanyaan "Kuyang takut apa?" yang sering dicari:

1. Tali Ijuk

Tali ijuk adalah senjata utama untuk menangkal Kuyang. Konon, organ dalam Kuyang yang menjuntai bisa tersangkut di tali ijuk, membuatnya takut mendekati rumah. Banyak warga memasang tali ijuk di sekitar pintu, jendela, atau atap rumah untuk perlindungan.

2. Bawang Merah dan Bawang Putih

Aroma bawang merah dan bawang putih sangat dibenci Kuyang. Masyarakat sering meletakkan bawang di dekat ibu hamil atau bayi, bahkan membakar kulit bawang untuk mengusir Kuyang. Bawang merah tunggal dipercaya lebih ampuh untuk menakuti makhluk ini.

3. Benda Tajam

Pisau, gunting, atau sisir dipercaya bisa mengusir Kuyang. Benda-benda ini sering diletakkan di bawah bantal ibu hamil atau di dekat bayi untuk mencegah Kuyang mendekat. Konon, Kuyang takut terluka oleh benda tajam.

4. Sapu Ijuk

Sapu ijuk juga dianggap ampuh untuk mengusir Kuyang. Masyarakat percaya suara bising dari memukul-mukul sapu ijuk bisa membuat Kuyang kabur. Sapu ini sering diletakkan di balik pintu rumah.

5. Cermin

Kuyang dikatakan takut melihat bayangannya sendiri di cermin. Oleh karena itu, cermin sering diletakkan di kamar ibu hamil atau di pintu masuk rumah untuk menangkal kehadirannya.

Mitos Minyak Kuyang: Sumber Kekuatan atau Kutukan?

Selain benda-benda di atas, ada mitos tentang minyak Kuyang, yaitu minyak sakti yang konon jadi sumber kekuatan Kuyang. Disebut juga Langa Kawiyang atau Minyak Sumbulik, minyak ini dipercaya bisa mengubah manusia biasa menjadi Kuyang jika terkena. Namun, minyak ini juga dianggap sebagai kelemahan, karena tanpa minyak tersebut, Kuyang bisa kehilangan kekuatannya.

Cara Membunuh Kuyang

Mitos lain menyebutkan bahwa Kuyang bisa dimusnahkan dengan menemukan tubuhnya yang ditinggalkan saat kepalanya terbang. Jika benda tajam seperti pisau ditancapkan di leher tubuh tersebut, Kuyang tidak bisa kembali menyatu dan akan mati lemas.

Apakah Kuyang Nyata?

Secara ilmiah, tidak ada bukti yang mendukung keberadaan Kuyang. Banyak ahli berpendapat bahwa mitos ini muncul untuk menjelaskan ketakutan masyarakat terhadap bahaya kesehatan ibu hamil dan bayi di masa lalu. Namun, cerita Kuyang tetap hidup sebagai bagian dari budaya dan warisan lisan Kalimantan, terutama di kalangan suku Dayak dan Melayu. Kisah ini juga sering diangkat dalam film horor, seperti "Kuyang: Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai".

Kesimpulan

Mitos hantu Kuyang adalah bagian tak terpisahkan dari budaya Kalimantan. Meski menyeramkan, masyarakat setempat punya cara untuk melindungi diri, seperti menggunakan tali ijuk, bawang, benda tajam, sapu ijuk, dan cermin. Jadi, jika kamu bertanya "Kuyang takut apa?", jawabannya adalah benda-benda sederhana yang mudah ditemukan di rumah. Namun, apakah Kuyang benar-benar ada atau hanya cerita rakyat, itu tergantung pada kepercayaan masing-masing. Yang jelas, mitos ini terus hidup dan menjadi daya tarik budaya Indonesia.