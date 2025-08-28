11 Manfaat Sawi Hijau untuk Kesehatan, Bisa Menurunkan Kolesterol

A- A+

Berikut Manfaat Sawi Hijau untuk Kesehatan(freepik)

SAWI hijau adalah salah satu jenis sayuran daun dari keluarga kubis-kubisan yang banyak dikonsumsi masyarakat Asia, termasuk Indonesia.

Sayuran ini dikenal juga dengan nama mustard greens dalam bahasa Inggris.

Berikut 11 Manfaat Sawi Hijau untuk Kesehatan

1. Menjaga kesehatan mata

Sawi hijau kaya akan vitamin A, lutein, dan zeaxanthin yang baik untuk menjaga kesehatan retina serta mencegah degenerasi makula.

2. Meningkatkan daya tahan tubuh

Kandungan vitamin C cukup tinggi, membantu memperkuat sistem imun dan melawan infeksi.

3. Baik untuk pencernaan

Serat pada sawi hijau membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menyehatkan usus.

4. Mendukung kesehatan tulang

Kaya akan kalsium, magnesium, dan vitamin K yang penting untuk kekuatan tulang serta mencegah osteoporosis.

5. Menurunkan kolesterol

Senyawa fitonutrien dalam sawi hijau dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat sehingga baik untuk kesehatan jantung.

6. Membantu mengontrol tekanan darah

Kandungan kalium pada sawi hijau berfungsi menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, sehingga tekanan darah tetap stabil.

7. Mengurangi risiko kanker

Sawi hijau mengandung antioksidan dan senyawa glukosinolat yang berperan dalam mencegah pertumbuhan sel kanker.

8. Meningkatkan kesehatan kulit

Vitamin C dan vitamin E pada sawi hijau membantu produksi kolagen, menjaga elastisitas kulit, dan melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas.

9. Membantu menjaga berat badan

Rendah kalori dan kaya serat, sehingga cocok untuk diet karena membuat kenyang lebih lama tanpa menambah banyak kalori.

10. Menjaga kesehatan otak

Kandungan folat, vitamin K, dan antioksidan pada sawi hijau mendukung fungsi kognitif serta melindungi otak dari penuaan dini.

11. Detoksifikasi tubuh

Sawi hijau mengandung klorofil dan antioksidan yang membantu membersihkan racun dalam tubuh serta mendukung fungsi hati.

Karena kandungan nutrisinya yang lengkap, sawi hijau sering dijadikan bagian dari pola makan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. (Z-4)