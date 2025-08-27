Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Bacaan Doa sebelum Naik Kendaraan: Arab, Latin, dan Arti

Reynaldi Andrian Pamungkas
27/8/2025 21:00
Bacaan Doa sebelum Naik Kendaraan: Arab, Latin, dan Arti
Berikut Bacaan Doa sebelum Naik Kendaraan(Freepik)

DOA sebelum naik kendaraan adalah bacaan doa yang dianjurkan dalam Islam ketika seseorang hendak menggunakan kendaraan, baik untuk bepergian jauh maupun perjalanan sehari-hari.

Doa ini berisi pujian kepada Allah, rasa syukur karena telah diberi kemudahan menggunakan kendaraan, serta permohonan keselamatan, kelancaran, dan perlindungan selama perjalanan.

Tujuan Membaca Doa sebelum Naik Kendaraan

  • Menghadirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kendaraan.
  • Memohon keselamatan di jalan dari bahaya dan musibah.
  • Mendapat keberkahan dalam perjalanan yang ditempuh.
  • Mengingat Allah agar hati lebih tenang ketika bepergian.

Berikut Bacaan Doa sebelum Naik Kendaraan

Bacaan Arab

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ.

Bacaan Latin

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subḥānalladzī sakhkhara lanā hādzā wa mā kunnā lahu muqrinin. Wa innā ilā rabbinā lamunqalibūn. Allāhumma innā nas’aluka fī safarinā hādzā al-birra wat-taqwā, wa minal-‘amali mā tardhā. Allāhumma hawwin ‘alainā safaranā hādzā waṭwi ‘annā bu‘dah. Allāhumma antaṣ-ṣāḥibu fīs-safar wal-khalīfatu fil-ahli.

Artinya

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan, serta amal perbuatan yang Engkau ridai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan dan pengganti (yang menjaga) keluarga kami.

Doa ini bisa dibaca saat naik kendaraan apa pun, baik mobil, motor, kapal, maupun pesawat, agar perjalanan diberi keselamatan dan keberkahan. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved