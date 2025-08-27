Bacaan Doa sebelum Naik Kendaraan: Arab, Latin, dan Arti

Berikut Bacaan Doa sebelum Naik Kendaraan(Freepik)

DOA sebelum naik kendaraan adalah bacaan doa yang dianjurkan dalam Islam ketika seseorang hendak menggunakan kendaraan, baik untuk bepergian jauh maupun perjalanan sehari-hari.

Doa ini berisi pujian kepada Allah, rasa syukur karena telah diberi kemudahan menggunakan kendaraan, serta permohonan keselamatan, kelancaran, dan perlindungan selama perjalanan.

Menghadirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kendaraan.

Memohon keselamatan di jalan dari bahaya dan musibah.

Mendapat keberkahan dalam perjalanan yang ditempuh.

Mengingat Allah agar hati lebih tenang ketika bepergian.

Berikut Bacaan Doa sebelum Naik Kendaraan

Bacaan Arab

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ.

Bacaan Latin

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subḥānalladzī sakhkhara lanā hādzā wa mā kunnā lahu muqrinin. Wa innā ilā rabbinā lamunqalibūn. Allāhumma innā nas’aluka fī safarinā hādzā al-birra wat-taqwā, wa minal-‘amali mā tardhā. Allāhumma hawwin ‘alainā safaranā hādzā waṭwi ‘annā bu‘dah. Allāhumma antaṣ-ṣāḥibu fīs-safar wal-khalīfatu fil-ahli.

Artinya

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan, serta amal perbuatan yang Engkau ridai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan dan pengganti (yang menjaga) keluarga kami.”

Doa ini bisa dibaca saat naik kendaraan apa pun, baik mobil, motor, kapal, maupun pesawat, agar perjalanan diberi keselamatan dan keberkahan. (Z-4)