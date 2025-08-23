Cara Polisi Melacak Penjudi Online: Langkah Tegas Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Judi online menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Untuk mengatasinya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil langkah tegas. Artikel ini akan menjelaskan cara polisi melacak penjudi online, strategi yang digunakan, dan komitmen Polri dalam memberantas praktik ilegal ini. Dengan bahasa yang mudah dipahami, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upaya besar-besaran untuk menghentikan aktivitas judi online di Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah utama yang dilakukan kepolisian:
Pada November 2024, Kapolri menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Perjudian Online. Satgas ini melibatkan jajaran Mabes Polri hingga Polda di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memantau dan menindak aktivitas judi online secara menyeluruh, mulai dari pemain hingga bandar.
Salah satu cara polisi melacak penjudi online adalah melalui pelacakan aset dan transaksi keuangan. Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau aliran dana yang terkait dengan judi online. Dengan teknologi canggih, polisi dapat mengidentifikasi rekening bank yang digunakan untuk transaksi ilegal dan memblokirnya.
Polri juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir ribuan situs dan akun media sosial yang mempromosikan judi online. Hingga Juli 2025, lebih dari 186.000 situs judi telah diblokir, mempersempit ruang gerak pelaku judi online.
Kapolri Listyo Sigit menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku judi online, termasuk anggota Polri yang terlibat. Polisi yang terbukti bermain atau melindungi bisnis judi online akan menghadapi sanksi berat, bahkan pemecatan. Hingga 2024, Polri telah menangani lebih dari 6.000 kasus judi online dan menetapkan ribuan tersangka.
Cara polisi melacak penjudi online melibatkan teknologi dan kerja sama lintas instansi. Berikut adalah metode yang umum digunakan:
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menunjukkan komitmen kuat dengan menyatakan bahwa ia akan mundur jika terbukti terlibat dalam judi online. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat bersama DPR pada November 2024. Ia juga memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku, baik pemain, bandar, maupun oknum yang melindungi.
Selain penegakan hukum, Polri juga fokus pada pencegahan. Kapolri mendorong kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online. Program edukasi dilakukan untuk mencegah masyarakat, terutama generasi muda, terjerat dalam praktik ini.
Judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak buruk pada sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat yang kehilangan harta benda, bahkan terlilit utang karena kecanduan judi. Kapolri menegaskan bahwa pemberantasan judi online adalah bagian dari misi untuk melindungi generasi bangsa dan mencegah kebocoran keuangan negara.
Cara polisi melacak penjudi online melibatkan kombinasi teknologi, kerja sama lintas instansi, dan penegakan hukum yang tegas. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri telah menunjukkan komitmen kuat untuk memberantas judi online hingga ke akarnya. Dengan langkah-langkah seperti pembentukan Satgas, pelacakan aset, dan pemblokiran situs, Polri berupaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved