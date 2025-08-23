Cara Polisi Melacak Penjudi Online: Langkah Tegas Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Ilustrasi(Dok Tribratanews)

Judi online menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Untuk mengatasinya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil langkah tegas. Artikel ini akan menjelaskan cara polisi melacak penjudi online, strategi yang digunakan, dan komitmen Polri dalam memberantas praktik ilegal ini. Dengan bahasa yang mudah dipahami, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.

Langkah Polri dalam Memberantas Judi Online

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upaya besar-besaran untuk menghentikan aktivitas judi online di Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah utama yang dilakukan kepolisian:

1. Pembentukan Satgas Khusus Penanggulangan Judi Online

Pada November 2024, Kapolri menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Perjudian Online. Satgas ini melibatkan jajaran Mabes Polri hingga Polda di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memantau dan menindak aktivitas judi online secara menyeluruh, mulai dari pemain hingga bandar.

2. Pelacakan Aset dan Transaksi Keuangan

Salah satu cara polisi melacak penjudi online adalah melalui pelacakan aset dan transaksi keuangan. Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau aliran dana yang terkait dengan judi online. Dengan teknologi canggih, polisi dapat mengidentifikasi rekening bank yang digunakan untuk transaksi ilegal dan memblokirnya.

3. Pemblokiran Situs dan Akun Judi Online

Polri juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir ribuan situs dan akun media sosial yang mempromosikan judi online. Hingga Juli 2025, lebih dari 186.000 situs judi telah diblokir, mempersempit ruang gerak pelaku judi online.

4. Penegakan Hukum Tegas terhadap Pelaku

Kapolri Listyo Sigit menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku judi online, termasuk anggota Polri yang terlibat. Polisi yang terbukti bermain atau melindungi bisnis judi online akan menghadapi sanksi berat, bahkan pemecatan. Hingga 2024, Polri telah menangani lebih dari 6.000 kasus judi online dan menetapkan ribuan tersangka.

Bagaimana Polisi Melacak Penjudi Online?

Cara polisi melacak penjudi online melibatkan teknologi dan kerja sama lintas instansi. Berikut adalah metode yang umum digunakan:

Analisis Data Digital : Polisi menggunakan tim siber untuk memantau aktivitas online, seperti jejak digital di media sosial atau aplikasi chatting.

: Polisi menggunakan tim siber untuk memantau aktivitas online, seperti jejak digital di media sosial atau aplikasi chatting. Pelaporan Masyarakat : Banyak kasus terungkap berkat laporan warga yang mencurigai aktivitas judi di sekitar mereka.

: Banyak kasus terungkap berkat laporan warga yang mencurigai aktivitas judi di sekitar mereka. Penelusuran IP Address : Polisi dapat melacak alamat IP perangkat yang digunakan untuk mengakses situs judi online.

: Polisi dapat melacak alamat IP perangkat yang digunakan untuk mengakses situs judi online. Koordinasi Internasional: Untuk kasus lintas negara, Polri bekerja sama dengan kepolisian internasional, seperti menangkap pelaku di Malaysia pada November 2024.

Komitmen Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menunjukkan komitmen kuat dengan menyatakan bahwa ia akan mundur jika terbukti terlibat dalam judi online. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat bersama DPR pada November 2024. Ia juga memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku, baik pemain, bandar, maupun oknum yang melindungi.

Pencegahan sebagai Kunci

Selain penegakan hukum, Polri juga fokus pada pencegahan. Kapolri mendorong kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online. Program edukasi dilakukan untuk mencegah masyarakat, terutama generasi muda, terjerat dalam praktik ini.

Mengapa Judi Online Harus Diberantas?

Judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak buruk pada sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat yang kehilangan harta benda, bahkan terlilit utang karena kecanduan judi. Kapolri menegaskan bahwa pemberantasan judi online adalah bagian dari misi untuk melindungi generasi bangsa dan mencegah kebocoran keuangan negara.

Kesimpulan

Cara polisi melacak penjudi online melibatkan kombinasi teknologi, kerja sama lintas instansi, dan penegakan hukum yang tegas. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri telah menunjukkan komitmen kuat untuk memberantas judi online hingga ke akarnya. Dengan langkah-langkah seperti pembentukan Satgas, pelacakan aset, dan pemblokiran situs, Polri berupaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi masyarakat Indonesia.