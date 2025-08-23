Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

4 Cara Cek Paket Tri dan Masa Aktifnya dengan Mudah dan Cepat

Media Indonesia
23/8/2025 23:06
Ilustrasi(Freepik.com)

Mengetahui sisa kuota dan masa aktif paket Tri sangat penting agar kamu tetap terhubung tanpa khawatir kehabisan data. Dengan mengecek secara rutin, kamu bisa mengatur penggunaan internet dengan lebih baik dan menghindari biaya tak terduga. Berikut adalah 4 cara cek paket Tri yang mudah dan praktis untuk kamu coba, cocok untuk semua pengguna, termasuk pemula.

1. Cek Paket Tri Melalui SMS

Salah satu cara termudah untuk mengecek sisa kuota dan masa aktif adalah melalui SMS. Metode ini tidak memerlukan koneksi internet, sehingga sangat praktis, terutama saat sinyal lemah.

Langkah-langkah:

  • Buka aplikasi Pesan di ponselmu.
  • Ketik INFO KUOTA (pakai spasi).
  • Kirim ke nomor 234.
  • Tunggu balasan dari operator yang berisi informasi sisa kuota, jenis paket, dan masa aktif.

Kelebihan: Gratis, cepat, dan bisa dilakukan tanpa internet.

2. Cek Paket Tri dengan Kode USSD

Jika kamu ingin cara yang lebih cepat, gunakan kode USSD. Ini adalah metode klasik yang sering digunakan untuk mengecek informasi kartu, termasuk cara cek paket Tri.

Langkah-langkah:

  • Buka menu Panggilan di ponselmu.
  • Ketik *111# atau *123#, lalu tekan Panggil.
  • Pilih opsi yang menunjukkan informasi kuota atau paket data (biasanya nomor 2 atau 3).
  • Informasi sisa kuota dan masa aktif akan muncul di layar.

Kelebihan: Tidak perlu pulsa atau internet, hasilnya langsung terlihat.

3. Cek Paket Tri via Aplikasi MyTri

Bagi yang suka menggunakan aplikasi, aplikasi MyTri adalah solusi modern untuk mengecek kuota dan masa aktif. Aplikasi ini memberikan informasi lengkap dengan tampilan yang user-friendly.

Langkah-langkah:

  • Unduh aplikasi MyTri dari Google Play Store atau App Store.
  • Login dengan nomor Tri kamu.
  • Pada halaman utama, kamu akan melihat sisa kuota, pulsa, dan masa aktif paket.

Kelebihan: Informasi lengkap, bisa cek promo, dan beli paket langsung dari aplikasi.

4. Cek Paket Tri melalui Website Resmi

Jika kamu lebih nyaman menggunakan browser, website resmi Tri juga menyediakan layanan untuk mengecek kuota dan masa aktif. Cocok untuk pengguna yang sedang menggunakan laptop atau tidak ingin mengunduh aplikasi.

Langkah-langkah:

  • Buka browser dan kunjungi situs resmi Tri di bima.tri.co.id.
  • Login dengan nomor Tri kamu.
  • Lihat dashboard akun untuk informasi sisa kuota dan masa aktif.

Kelebihan: Bisa diakses dari perangkat apa saja, termasuk komputer, selama ada koneksi internet.

Tips Tambahan untuk Pengguna Tri

Agar pengalaman menggunakan kartu Tri lebih maksimal, perhatikan beberapa tips berikut:

  • Cek secara rutin: Biasakan mengecek kuota setiap minggu untuk menghindari kehabisan data.
  • Manfaatkan promo: Cek aplikasi MyTri untuk penawaran paket hemat.
  • Perpanjang masa aktif: Isi ulang pulsa atau beli paket AlwaysOn agar kartu tetap aktif.

Kesimpulan

Dengan 4 cara cek paket Tri di atas, kamu bisa memilih metode yang paling nyaman, baik melalui SMS, USSD, aplikasi MyTri, atau website resmi. Semua metode ini mudah diikuti, bahkan untuk pengguna baru, dan membantu kamu tetap terhubung tanpa khawatir kehabisan kuota. Yuk, mulai cek kuota Tri kamu sekarang dan nikmati internetan tanpa batas!



Editor : Indrastuti
