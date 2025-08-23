Out Of The Box, Temu Alumni Sahid Tour Melalui Nobar Film

Ilustrasi(Dok Sahid Tour)

AJANG silaturahmi temu alumni Travel Sahid Tour di gedung Cinepolis ex Plaza Semanggi, Jakarta, Sabtu ( 23/8) nampak berbeda dari biasanya. Puluhan jemaah para alumni Sahid Tour yang hadir tertib memenuhi ruangan bioskop gedung tersebut.

Acara yang bertajuk Temu Alumni dan Calon Jemaah Haji (Calhaj) plus Nonton Bareng (nobar) kolaborasi bersama BSI ini mendapat sambutan antusias melalui nobar film Panggil Aku Ayah yang sedang masa tayang di bioskop.bioskop.

"Ini out of the box, silaturahmi temu alumni Sahid Tour ini luar biasa, lain dari biasanya. Umumnya even digelar di gedung umum.Nah,ini di gedung bioskop sembari nonton film bareng. Alhamdulillah film Panggil Aku Ayah memberi pesan moral positif keagamaan yang bagus bagi kita para penonton," kata KH Ali Nurdin MA , pembimbing haji dan umrah Sahid Tour dalam keterangannya usai nobar tersebut.

Dia mengapresiasi pemutaran film itu selain produk karya anak bangsa sendiri juga menanamkan nilai nilai kecintaan dalam kekeluargaan dan pentingnya membalas budi baik dalam kehidupan.

Sebelum pemutaran film, KH Ali Nurdin MA dalam tausiyah singkatnya tentang indahnya berbagi memaparkan keutamaan tentang berbagi,bersedekah dan berinfak.

Menurutnya ,di dalam Quran, Allah swt memberi pujian tinggi serta menjanjikan balasan yang berlipat bagi orang yang ringan untuk berbagi." Janji Allah itu pasti dan tidak ingkar janji. Lain hal kita manusia bisa khilaf suka ingkar janji," ujarnya.

Dikatakan cara tepat agar hidup berbahagia adalah dengan berbagi.Dia mengingatkan orang yang tidak bahagia kemungkinan karena memunyai sifat kikir, pelit atau bakhil.

Keutaamaan lain orang yang suka berbagi akan mudah meraih husnul khotimah. Ali Nurdin mencontohkan orang yang bakhil menyesal dalam kematian bahkan dalam Al Quran menyebutkan mereka di dalam kematian atau alam kuburnya ingin dapat dibangkitkan hidup kembali kendati sejenak hanya untuk bisa bersedekah atau berbagi.

Pererat Kekeluargaan

Direktur Sahid Tour Hari Prakoso berharap melalui acara temu alumni dan nobar ini semakin memperat kekeluargaan dan silaturahmi bersama keluarga besar Sahid Tour, juga Sahid Group "Melalui nobar film juga membuat suasana kebersamaan lebih akrab satu sama lain nya khususnya di keluarga besar Sahid Tour," pungkas Hari.

Pada acara tersebut turut hadir Hariyadi BS Sukamdani, Presiden Direktur Sahid Tour,Muhamad Kamal Setiawan, Corp. Operation General Manager Sahid Hotel and Resort, Vivi Herlambang, Corp. Director of Business Development & Marketing Sahid Group.

Dari BSI hadir,Dien Lukita Purnamasari, SVP Retail Deposit Solution Group, Asri Natanegeri, SVP Wealth Management Group, Ayun Kurniawan, Umra Special Hajj & Healthcare Department Head danRazif Ankolfi Assaat, CFP - Wealth Specialist BSI.(H-2)