Belajar dari Ruben Onsu: Waspadai 5 Bahaya Kelelahan bagi Kesehatan

Bahaya kelelahan.(Freepik)

Presenter sekaligus selebritas Ruben Onsu diketahui jatuh sakit akibat kelelahan hingga harus dilarikan ke rumah sakit bersama manajernya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kelelahan tidak boleh dianggap sepele.

Meski sering dianggap ringan, tubuh yang diforsir tanpa istirahat cukup dapat memicu masalah serius. Berikut lima penyakit yang bisa muncul akibat kelelahan, menurut Halodoc:

1. Infeksi Virus

Daya tahan tubuh menurun saat lelah, membuat tubuh rentan terserang virus dengan gejala demam, nyeri otot, hingga radang tenggorokan.

2. Penyakit Jantung

Kelelahan berlebih meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, terutama bila disertai faktor lain seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi.

3. Depresi

Stres kerja yang berlebihan dapat mendorong pola hidup tidak sehat, mulai dari makan berlebihan, merokok, hingga penyalahgunaan obat, yang akhirnya memicu depresi.

4. Anemia

Aktivitas padat tanpa istirahat cukup bisa membuat tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga timbul lemas dan pucat.

5. Dehidrasi

Saat tubuh lelah, asupan cairan sering terabaikan. Jika berlanjut, dehidrasi dapat merusak organ vital seperti ginjal dan membuat kulit kering.

Pelajaran penting: jangan remehkan sinyal tubuh. Istirahat cukup bukan kemewahan, melainkan kebutuhan untuk mencegah dampak kesehatan jangka panjang. (Z-10)