8 Tips Mengatasi Rabut Rontok

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
RAMBUT Rontok adalah kondisi ketika helai rambut lepas atau gugur dari kulit kepala secara alami maupun berlebihan.
Secara normal, setiap orang bisa kehilangan sekitar 50 sampai 100 helai rambut per hari sebagai bagian dari siklus pertumbuhan rambut.
Pilih shampo anti-rontok yang lembut dan bebas bahan kimia keras. Sesuaikan dengan jenis rambut dan kulit kepala.
Rambut butuh nutrisi dari dalam. Perbanyak makanan kaya protein, zat besi, omega 3, zinc, dan vitamin A, C, D, E, B7.
Memijat kulit kepala 5 sampai 10 menit setiap hari melancarkan aliran darah ke akar rambut. Bisa dilakukan dengan ujung jari atau menggunakan minyak alami.
Kurangi penggunaan hair dryer, catokan, atau curling iron. Jika terpaksa, gunakan pelindung panas.
Cuci rambut 2 sampai 3 kali seminggu. Jangan terlalu sering keramas karena bisa membuat rambut kering dan rapuh.
Stres adalah penyebab umum rambut rontok. Lakukan relaksasi seperti olahraga, yoga, meditasi, atau cukup tidur.
Masker dari bahan alami bisa memperkuat akar rambut. Contohnya adalah lidah buaya, minyak kelapa, madu, yoghurt, atau kuning telur.
Jika rambut rontok berlebihan, sebaiknya periksa ke dokter kulit. Bisa jadi ada masalah hormonal, kekurangan nutrisi, atau kondisi medis tertentu.
Namun, jika jumlahnya lebih banyak atau menyebabkan penipisan rambut dan kebotakan, itu bisa menjadi tanda masalah kesehatan atau perawatan rambut yang kurang tepat. (Z-4)
