Berikut Tips Mengatasi Rabut Rontok(Freepik)

RAMBUT Rontok adalah kondisi ketika helai rambut lepas atau gugur dari kulit kepala secara alami maupun berlebihan.

Secara normal, setiap orang bisa kehilangan sekitar 50 sampai 100 helai rambut per hari sebagai bagian dari siklus pertumbuhan rambut.

Berikut 8 Tips Mengatasi Rabut Rontok

1. Gunakan Shampo yang Tepat

Pilih shampo anti-rontok yang lembut dan bebas bahan kimia keras. Sesuaikan dengan jenis rambut dan kulit kepala.

2. Konsumsi Makanan Bergizi

Rambut butuh nutrisi dari dalam. Perbanyak makanan kaya protein, zat besi, omega 3, zinc, dan vitamin A, C, D, E, B7.

3. Pijat Kulit Kepala

Memijat kulit kepala 5 sampai 10 menit setiap hari melancarkan aliran darah ke akar rambut. Bisa dilakukan dengan ujung jari atau menggunakan minyak alami.

4. Hindari Styling Berlebihan

Kurangi penggunaan hair dryer, catokan, atau curling iron. Jika terpaksa, gunakan pelindung panas.

5. Jaga Kebersihan Rambut

Cuci rambut 2 sampai 3 kali seminggu. Jangan terlalu sering keramas karena bisa membuat rambut kering dan rapuh.

6. Kurangi Stres

Stres adalah penyebab umum rambut rontok. Lakukan relaksasi seperti olahraga, yoga, meditasi, atau cukup tidur.

7. Gunakan Masker Rambut Alami

Masker dari bahan alami bisa memperkuat akar rambut. Contohnya adalah lidah buaya, minyak kelapa, madu, yoghurt, atau kuning telur.

8. Konsultasi ke Dokter bila Parah

Jika rambut rontok berlebihan, sebaiknya periksa ke dokter kulit. Bisa jadi ada masalah hormonal, kekurangan nutrisi, atau kondisi medis tertentu.

Namun, jika jumlahnya lebih banyak atau menyebabkan penipisan rambut dan kebotakan, itu bisa menjadi tanda masalah kesehatan atau perawatan rambut yang kurang tepat.