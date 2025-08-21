Oculoplasty: Bedah Mata yang Menjaga Fungsi Sekaligus Estetika

Mengenal Oculoplasty.(MI/Inqilaf Nur Aprilia)

BANYAK orang menganggap tindakan bedah pada area mata hanya berkaitan dengan estetika. Padahal, bidang oculoplasty atau bedah plastik dan rekonstruksi mata juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, fungsi, sekaligus kenyamanan pasien.

Apa Itu Oculoplasty?

Menurut Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM, dokter spesialis mata subspesialis orbita, oculoplasty, dan rekonstruksi di JEC Eye Hospital & Clinics, oculoplasty mencakup dua ranah utama: bedah plastik dan rekonstruksi.

Bedah plastik dilakukan pada mata yang sebenarnya normal, tetapi pasien ingin meningkatkan penampilan.

Bedah rekonstruksi ditujukan untuk mengatasi masalah fungsi akibat bawaan lahir, penyakit, atau trauma.

“Oculoplasty itu tidak hanya sekadar plastik estetik saja, tapi juga ada rekonstruksi. Bedah ini selalu diarahkan untuk menjaga fungsi mata sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pasien,” jelas dr. Dyah.

Kelopak Mata: Lebih dari Sekadar Penunjang Penampilan

Salah satu fokus utama dalam bedah oculoplasty adalah kelopak mata. Selain berperan dalam estetika wajah, kelopak mata berfungsi melindungi bola mata.

Gangguan seperti ptosis (kelopak turun) atau entropion (kelopak berputar ke dalam) bisa menimbulkan:

Iritasi karena bulu mata menggesek kornea

Infeksi berulang

Penurunan kualitas penglihatan

Masalah Saluran Air Mata

Oculoplasty juga menangani kasus sumbatan saluran air mata. Kondisi ini menyebabkan mata terus berair seperti menangis dan meningkatkan risiko infeksi jika tidak segera ditangani.

Rekonstruksi akibat Trauma dan Tumor

Pasien yang kehilangan bola mata akibat kecelakaan atau tumor membutuhkan tindakan rekonstruksi. Meski tidak bisa mengembalikan kondisi 100% normal, prosedur ini membantu pasien lebih nyaman secara fungsional dan lebih percaya diri secara estetika.

Fungsi dan Estetika: Dua Hal yang Selalu Seimbang

Setiap tindakan oculoplasty selalu mempertimbangkan tiga aspek utama:

Fungsi mata agar tetap sehat dan optimal

Estetika wajah agar penampilan tetap seimbang

Kenyamanan pasien dalam beraktivitas sehari-hari

Dr. Dyah menegaskan, “Tujuan utama oculoplasty adalah meningkatkan kualitas hidup pasien, baik dari segi fungsi penglihatan maupun kepercayaan diri.” (Z-10)