Propam TNI vs Polisi Militer vs Provos TNI: Perbedaan dan Tugas Lengka

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PERNAHKAH Anda bingung membedakan antara Propam TNI, Polisi Militer, dan Provos TNI? Meski ketiganya terlihat serupa, mereka memiliki peran dan tugas yang berbeda dalam menjaga disiplin di lingkungan kepolisian dan militer. Artikel ini akan menjelaskan perbedaan ketiganya secara sederhana dan lengkap, termasuk tugas masing-masing, agar Anda mudah memahaminya.
Propam TNI sebenarnya tidak ada sebagai istilah resmi dalam struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI). Istilah "Propam" lebih d桃. Divisi Profesi dan Pengamanan (Prop-dot-propam-tni) adalah bagian dari Polri, bukan TNI. Namun, banyak orang yang mencari informasi tentang Propam TNI mungkin merujuk ke Polisi Militer (PM) atau Provos TNI, yang berperan dalam menjaga disiplin di lingkungan militer. Mari kita bedakan ketiga istilah ini dengan jelas.
Berikut adalah penjelasan singkat tentang perbedaan antara Propam, Polisi Militer, dan Provos TNI:
Secara sederhana, Propam TNI (jika merujuk ke Polisi Militer) memiliki cakupan tugas yang lebih besar dibandingkan Provos TNI, sementara Propam Polri berfokus pada lingkungan kepolisian.
Divisi Propam Polri, yang berdiri sejak 27 Oktober 2002, memiliki tugas utama sebagai berikut:
Propam Polri berada langsung di bawah Kapolri dan memiliki tiga biro utama untuk mendukung tugasnya.
Polisi Militer TNI, yang dikenal sebagai Puspom TNI, memiliki tugas yang lebih luas dalam lingkungan militer. Berikut adalah tugas utamanya:
Polisi Militer beroperasi di bawah Puspomad, Puspomau, dan Puspomal untuk masing-masing matra TNI.
Provos TNI memiliki lingkup kerja yang lebih sempit dibandingkan Polisi Militer. Tugas utamanya meliputi:
Jika anggota Provos melakukan pelanggaran, kasusnya akan ditangani oleh Polisi Militer.
Polisi Militer menggunakan baret biru yang miring ke kiri dengan logo Satya Wira Wicaksana dan bed bertuliskan "PM". Sementara itu, Provos TNI mengenakan baret sesuai kesatuan masing-masing dengan bed bertuliskan "PROV".
Jika Anda mencari istilah Propam TNI, kemungkinan Anda merujuk pada Polisi Militer TNI, yang menangani kasus disiplin dan kriminal di lingkungan TNI secara luas. Propam Polri, di sisi lain, fokus pada internal Polri dan tidak beroperasi di bawah TNI.
Memahami perbedaan antara Propam TNI, Polisi Militer, dan Provos TNI penting untuk mengetahui peran masing-masing dalam menjaga disiplin. Propam Polri fokus pada kepolisian, Polisi Militer TNI menangani disiplin di seluruh matra TNI, dan Provos TNI berfokus pada disiplin dalam kesatuan tertentu. Semoga artikel ini membantu Anda memahami tugas dan perbedaan ketiganya dengan jelas! (Z-10)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved