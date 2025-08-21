Doa setelah Wudhu Latin: Bacaan Lengkap, Arti, dan Keutamaannya

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
WUDHU adalah salah satu syarat sahnya sholat. Setelah berwudhu, umat Islam dianjurkan membaca doa setelah wudhu. Dalam artikel ini, kami sajikan doa setelah wudhu latin, teks Arab, terjemahan, serta keutamaannya. Bacaan ini mudah dipahami, cocok untuk pemula, dan ramah untuk semua kalangan.
Wudhu adalah cara menyucikan diri sebelum sholat, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 6:
Teks Arab:
Latin: Yā ayyuhal-lażīna āmanū iżā qumtum ilaṣ-ṣalāti fagsilū wujūhakum wa aydiyakum ilal-marāfiq
Arti: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku..."
Setelah wudhu, membaca doa adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Doa ini menjadi wujud syukur dan memohon keberkahan dari Allah SWT.
Berikut adalah bacaan doa setelah wudhu dalam teks Arab, latin, dan terjemahannya:
Teks Arab:
Latin: Asyhadu an lā ilāha illallāh wahdahu lā syarīka lah, wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasūluh. Allāhumma ij‘alnī minat-tawwābīn waj‘alnī minal-mutathahhirīn.
Arti: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri.
Doa ini bersumber dari hadits shahih riwayat Imam Muslim:
Hadits: Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berwudhu lalu mengucapkan doa ini, maka akan dibukakan baginya delapan pintu surga, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki." (HR. Muslim)
Doa setelah wudhu dibaca setelah selesai membasuh anggota wudhu. Berikut langkah sederhananya:
Membaca doa setelah wudhu memiliki banyak manfaat, di antaranya:
Agar mudah mengamalkan doa setelah wudhu latin, berikut beberapa tips:
Doa setelah wudhu latin adalah bacaan sunnah yang mudah dihafal dan memiliki keutamaan besar. Dengan mengamalkan doa ini, kita tidak hanya menyempurnakan wudhu, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pastikan wudhu dilakukan dengan benar, lalu akhiri dengan doa agar ibadah kita semakin sempurna. (Z-10)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved