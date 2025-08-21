11 Negara yang Tidak Pernah Dijajah di Dunia: Fakta Menarik!

Negara yang tidak pernah dijajah.(Freepik)

BANYAK negara di dunia pernah mengalami penjajahan, tetapi ada beberapa negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Negara-negara ini berhasil mempertahankan kemerdekaan mereka berkat strategi cerdas, lokasi geografis, atau kekuatan militer. Berikut adalah 11 negara yang tidak pernah dijajah beserta fakta menarik tentang mereka!

1. Thailand: Negeri Gajah Putih

Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Berkat diplomasi cerdas Raja Chulalongkorn, Thailand menjadi zona penyangga antara koloni Inggris dan Prancis. Negara ini juga dikenal sebagai "Negeri Gajah Putih" karena gajah putih adalah simbol kerajaan.

2. Jepang: Negeri Matahari Terbit

Jepang, atau Negeri Sakura, tidak pernah dijajah karena kekuatan militer dan nasionalisme yang tinggi. Meski pernah diserang Rusia pada 1905, Jepang berhasil mempertahankan diri dan bahkan menjadi penjajah selama Perang Dunia II.

3. Arab Saudi: Pusat Islam

Arab Saudi tidak pernah dijajah karena geografisnya yang gersang dan kekuatan Kesultanan Utsmaniyah. Meski menjadi protektorat Inggris melalui Perjanjian Darin, Arab Saudi tetap merdeka dan berdiri sendiri pada 1932.

4. Tiongkok: Kekaisaran yang Kuat

Tiongkok memiliki peradaban maju dan pemerintahan kuat yang membuatnya sulit dijajah. Meski mengalami Perang Candu dengan Inggris, Tiongkok tidak pernah sepenuhnya dikuasai dan tetap mempertahankan kedaulatannya.

5. Bhutan: Negara di Himalaya

Bhutan, negara kecil di Asia Selatan, terlindungi oleh Pegunungan Himalaya. Pada 1772-1774, Inggris mencoba menyerang, tetapi Bhutan berhasil menegosiasikan perdamaian dengan menyerahkan lima ekor kuda dan izin penebangan kayu.

6. Nepal: Rumah Pasukan Gurkha

Nepal, terkenal dengan Gunung Everest, tidak pernah dijajah karena medan pegunungan yang sulit dan pasukan Gurkha yang kuat. Inggris pernah menyerang pada 1814-1816, tetapi akhirnya merekrut Gurkha sebagai tentara kolonial.

7. Iran: Kekaisaran Persia

Iran, dulunya Persia, hampir dijajah Rusia dan Inggris karena utang. Namun, Kekaisaran Qajar menolak dan mempertahankan kemerdekaan. Iran kini dikenal dengan budaya dan sejarahnya yang kaya.

8. Mongolia: Tanah Para Penunggang Kuda

Mongolia tidak pernah dijajah Eropa meski berada di bawah pengaruh Dinasti Qing. Setelah dinasti ini runtuh pada 1911, Mongolia mendeklarasikan kemerdekaan dengan bantuan Uni Soviet.

9. Ethiopia: Negara Tua di Afrika

Ethiopia adalah satu-satunya negara Afrika yang tidak pernah dijajah Eropa. Pada 1896, Ethiopia mengalahkan Italia dalam Pertempuran Adwa, menjaga kemerdekaannya.

10. Liberia: Negara yang Dibentuk oleh Budak Bebas

Liberia didirikan oleh budak Amerika yang dibebaskan pada 1822. Karena dukungan Amerika, negara ini terhindar dari penjajahan Eropa dan tetap merdeka.

11. Tonga: Kerajaan di Pasifik

Tonga, sebuah kerajaan kecil di Samudra Pasifik, tidak pernah dijajah karena lokasinya yang terisolasi dan hubungan baik dengan Inggris. Tonga tetap mempertahankan monarkinya hingga kini.

Mengapa Negara-Negara Ini Tidak Pernah Dijajah?

Ada beberapa alasan mengapa negara yang tidak pernah dijajah ini tetap merdeka:

Diplomasi Cerdas: Pemimpin seperti Raja Chulalongkorn di Thailand menggunakan negosiasi untuk menghindari konflik.

Pemimpin seperti Raja Chulalongkorn di Thailand menggunakan negosiasi untuk menghindari konflik. Lokasi Geografis: Pegunungan Himalaya melindungi Bhutan dan Nepal, sementara gurun melindungi Arab Saudi.

Pegunungan Himalaya melindungi Bhutan dan Nepal, sementara gurun melindungi Arab Saudi. Kekuatan Militer: Pasukan seperti Gurkha di Nepal dan militer Jepang membuat penjajah mundur.

Pasukan seperti Gurkha di Nepal dan militer Jepang membuat penjajah mundur. Budaya dan Nasionalisme: Rasa kebangsaan yang kuat, seperti di China dan Jepang, mencegah dominasi asing.

Fakta Menarik Lain tentang Negara yang Tidak Pernah Dijajah

Negara-negara ini tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga memiliki budaya unik. Misalnya, Thailand memiliki lebih dari 40.000 kuil Buddha, sementara Bhutan mengukur kebahagiaan rakyatnya dengan Indeks Kebahagiaan Nasional. Jepang terkenal dengan teknologi modern dan tradisi samurai, sedangkan Ethiopia memiliki kalender sendiri yang berbeda tujuh tahun dari kalender Gregorian.

Kesimpulan

Negara yang tidak pernah dijajah menunjukkan bahwa kecerdasan, lokasi strategis, dan kekuatan budaya bisa melindungi kedaulatan. Dari Thailand hingga Tonga, negara-negara ini memiliki sejarah inspiratif yang patut dipelajari. (Z-10)