Cara Niat Sholat Dzuhur di Waktu Ashar: Panduan Lengkap dan Mudah

Ilustrasi.(Freepik)

Sholat adalah ibadah wajib bagi umat Islam. Namun, terkadang kita terlupa atau berhalangan untuk melaksanakan sholat tepat waktu, seperti sholat Dzuhur.

Jika hal ini terjadi, kita diperbolehkan untuk mengganti sholat tersebut di waktu lain, misalnya di waktu Ashar. Dalam artikel ini, kita akan membahas niat sholat Dzuhur di waktu Ashar, lengkap dengan teks Arab, Latin, artinya, dan langkah-langkahnya.

Apa Itu Sholat Qadha?

Sholat qadha adalah sholat yang dilakukan untuk mengganti sholat wajib yang terlewat. Menurut ajaran Islam, mengganti sholat yang terlewat adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 103:

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa: 103)

Hadits shahih juga menyebutkan pentingnya mengqadha sholat. Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat atau tertidur, maka kafaratnya adalah mengerjakannya ketika ia ingat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Niat Sholat Dzuhur di Waktu Ashar

Untuk mengqadha sholat Dzuhur di waktu Ashar, kita perlu membaca niat khusus untuk sholat qadha. Berikut adalah teks niatnya:

Teks Arab

أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا بِالْعَصْرِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ لِلّٰهِ تَعَالَى

Teks Latin

Ushalli fardhazh zhuhri arba’a raka’atin majmu’an bil ‘ashri jam’a ta’khirin lillahi ta’ala.

Artinya

Aku niat sholat fardhu Dzuhur empat rakaat digabung dengan sholat Ashar dengan jamak takhir karena Allah Ta’ala.

Jika sholat Dzuhur diqadha secara terpisah (bukan jamak), niatnya adalah:

Teks Arab

أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَضَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى

Teks Latin

Ushalli fardhazh zhuhri arba’a raka’atin qadha’an lillahi ta’ala.

Artinya

Aku niat sholat fardhu Dzuhur empat rakaat sebagai qadha karena Allah Ta’ala.

Cara Melaksanakan Sholat Dzuhur di Waktu Ashar

Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk melaksanakan sholat Dzuhur di waktu Ashar:

Berwudhu: Pastikan Anda dalam keadaan suci dengan berwudhu. Menghadap Kiblat: Berdiri menghadap kiblat dengan niat di hati. Takbiratul Ihram: Ucapkan "Allahu Akbar" sambil mengangkat kedua tangan. Baca Niat: Ucapkan niat sholat Dzuhur qadha atau jamak takhir (seperti di atas). Laksanakan Sholat: Lakukan sholat Dzuhur empat rakaat seperti biasa, diikuti sholat Ashar jika dilakukan secara jamak. Salam: Akhiri sholat dengan salam ke kanan dan kiri.

Tips Tambahan untuk Sholat Qadha

Laksanakan sholat qadha secepatnya setelah ingat atau memungkinkan.

Jika lupa jumlah rakaat, lakukan sujud sahwi sebelum salam.

Berdoa setelah sholat untuk memohon ampunan atas keterlambatan sholat.

Mengapa Penting Mengqadha Sholat?

Mengqadha sholat adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan mengganti sholat yang terlewat, kita menunjukkan komitmen untuk menjalankan perintah-Nya. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa sholat adalah tiang agama, sehingga menjaga sholat, termasuk qadha, sangat penting.

Kesimpulan

Melaksanakan niat sholat Dzuhur di waktu Ashar adalah cara untuk memenuhi kewajiban sholat yang terlewat. Dengan niat yang benar dan langkah yang tepat, Anda bisa menjalankan sholat qadha dengan mudah. Pastikan untuk selalu berusaha menjaga sholat tepat waktu agar ibadah kita lebih sempurna.