Cara Niat Sholat Dzuhur di Waktu Ashar: Panduan Lengkap dan Mudah

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Sholat adalah ibadah wajib bagi umat Islam. Namun, terkadang kita terlupa atau berhalangan untuk melaksanakan sholat tepat waktu, seperti sholat Dzuhur.
Jika hal ini terjadi, kita diperbolehkan untuk mengganti sholat tersebut di waktu lain, misalnya di waktu Ashar. Dalam artikel ini, kita akan membahas niat sholat Dzuhur di waktu Ashar, lengkap dengan teks Arab, Latin, artinya, dan langkah-langkahnya.
Sholat qadha adalah sholat yang dilakukan untuk mengganti sholat wajib yang terlewat. Menurut ajaran Islam, mengganti sholat yang terlewat adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 103:
"Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."
(QS. An-Nisa: 103)
Hadits shahih juga menyebutkan pentingnya mengqadha sholat. Rasulullah SAW bersabda:
"Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat atau tertidur, maka kafaratnya adalah mengerjakannya ketika ia ingat."
(HR. Bukhari dan Muslim)
Untuk mengqadha sholat Dzuhur di waktu Ashar, kita perlu membaca niat khusus untuk sholat qadha. Berikut adalah teks niatnya:
أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا بِالْعَصْرِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ لِلّٰهِ تَعَالَى
Ushalli fardhazh zhuhri arba’a raka’atin majmu’an bil ‘ashri jam’a ta’khirin lillahi ta’ala.
Aku niat sholat fardhu Dzuhur empat rakaat digabung dengan sholat Ashar dengan jamak takhir karena Allah Ta’ala.
Jika sholat Dzuhur diqadha secara terpisah (bukan jamak), niatnya adalah:
أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَضَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى
Ushalli fardhazh zhuhri arba’a raka’atin qadha’an lillahi ta’ala.
Aku niat sholat fardhu Dzuhur empat rakaat sebagai qadha karena Allah Ta’ala.
Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk melaksanakan sholat Dzuhur di waktu Ashar:
Mengqadha sholat adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan mengganti sholat yang terlewat, kita menunjukkan komitmen untuk menjalankan perintah-Nya. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa sholat adalah tiang agama, sehingga menjaga sholat, termasuk qadha, sangat penting.
Melaksanakan niat sholat Dzuhur di waktu Ashar adalah cara untuk memenuhi kewajiban sholat yang terlewat. Dengan niat yang benar dan langkah yang tepat, Anda bisa menjalankan sholat qadha dengan mudah. Pastikan untuk selalu berusaha menjaga sholat tepat waktu agar ibadah kita lebih sempurna.
