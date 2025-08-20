Pengembangan Pengetahuan Bantu Membentuk Karakter Siswa

Pembentukan karakter anak.(Dok SDH Global Bintaro)

SEKOLAH Dian Harapan (SDH) Global Bintaro, yang diperkenalkan pada 16 Agustus 2025, menghadirkan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan pengembangan pengetahuan dan pembentukan karakter.

Dengan antusiasme dari lebih dari 600 orang tua, guru, dan anggota komunitas, sekolah ini menjadi pilihan baru dalam pendidikan bertaraf internasional di kawasan Bintaro, dengan fokus utama pada nilai-nilai Kristiani yang holistik dan transformasional.

SDH Global Bintaro, bagian dari Pelita Harapan Group yang telah berpengalaman melayani lebih dari 45.000 siswa dari TK hingga jenjang doktoral, diharapkan menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa. Dengan reputasi yang kokoh, sekolah ini berkomitmen untuk mengintegrasikan iman, pengetahuan, dan karakter ilahi dalam setiap aspek pembelajarannya.

Direktur Eksekutif Pelita Harapan Group, Stephanie Riady, menegaskan bahwa SDH Global Bintaro akan mengadopsi praktik terbaik dari sekolah-sekolah Pelita Harapan yang lebih dulu berdiri.

“Pelita Harapan Group juga mencakup lima Sekolah Pelita Harapan (SPH), yang telah lebih dulu menghadirkan pendidikan bertaraf internasional terbaik. Praktik terbaik dan inovasi global dari SPH dibagikan ke seluruh jaringan, sehingga SDH Global Bintaro dapat memanfaatkan pengalaman puluhan tahun. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang iman kepada Kristus dan karakter yang takut akan Tuhan,” ujar Riady.

Pendiri Pelita Harapan Group, James T. Riady, juga menekankan visi besar kehadiran sekolah ini, yang tidak hanya bertujuan menyediakan pendidikan unggul secara akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa melalui pengembangan pengetahuan yang sejati. Fokus utama SDH Global Bintaro adalah membimbing siswa untuk mengenal dan mengembangkan bakat serta tujuan hidup mereka berdasarkan iman kepada Kristus.

Dalam implementasinya, SDH Global Bintaro mengusung Kurikulum Cambridge yang bertaraf internasional, yang dipadukan dengan perspektif Alkitab dalam setiap mata pelajaran. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan akademik yang luas, sekaligus mendalami karakter yang takut akan Tuhan.

Pendidikan di SDH Global Bintaro juga melibatkan guru-guru nasional dan ekspatriat yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga matang secara spiritual. Kehadiran para pendidik ini akan didukung oleh fasilitas kelas dunia yang siap mendukung proses pembelajaran yang mengintegrasikan pengembangan pengetahuan dan karakter.

Selain itu, sekolah ini juga fokus pada pembentukan karakter melalui nilai-nilai Pengetahuan Sejati, Iman kepada Kristus, dan Karakter Ilahi. Setiap siswa diharapkan untuk tidak hanya sukses dalam bidang akademik, tetapi juga menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh integritas dan kedewasaan spiritual. (Z-10)