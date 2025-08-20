Cara Sholat Witir 1 Rakaat: Niat, Tata Cara, dan Keutamaannya

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Sholat witir adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk menutup ibadah sholat malam. Sholat ini sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan besar. Artikel ini akan membahas tata cara sholat witir 1 rakaat, lengkap dengan niat, langkah-langkah, dan dalilnya. Cocok untuk pemula yang ingin memahami sholat witir dengan mudah!
Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil, biasanya dilakukan setelah sholat tarawih di bulan Ramadhan atau sebagai penutup sholat malam. Witir bisa dilakukan 1 rakaat, 3 rakaat, atau lebih, sesuai kemampuan. Dalam artikel ini, kita fokus pada sholat witir 1 rakaat.
Kata kunci: sholat witir 1 rakaat
Sholat witir memiliki banyak keutamaan. Rasulullah SAW bersabda:
Arab:
Latin: Innallaha witr, yuḥibb al-witr
Artinya: "Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil." (HR. Muslim)
Hadits ini menunjukkan bahwa sholat witir disukai Allah karena jumlah rakaatnya ganjil, seperti sholat witir 1 rakaat.
Niat adalah kunci dalam ibadah. Berikut adalah niat sholat witir 1 rakaat:
Arab:
Latin: Ushalli sunnatal witri rak‘atan lillahi ta‘ala
Artinya: "Aku niat sholat sunnah witir satu rakaat karena Allah Ta‘ala."
Niat ini diucapkan dalam hati saat takbiratul ihram. Pastikan hati fokus dan ikhlas saat mengucapkannya.
Berikut langkah-langkah sholat witir 1 rakaat yang mudah dipahami:
Sholat witir termasuk bagian dari sholat malam yang dianjurkan dalam Al-Qur’an:
Arab:
Latin: Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka
Artinya: "Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan untukmu." (QS. Al-Isra: 79)
Ayat ini mendorong umat Islam untuk melakukan sholat malam, termasuk sholat witir.
Sholat witir 1 rakaat adalah cara mudah untuk menutup ibadah malam. Meski hanya satu rakaat, ibadah ini tetap bernilai besar di sisi Allah. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk tidak meninggalkan sholat witir, bahkan jika hanya satu rakaat.
Waktu terbaik sholat witir adalah di sepertiga malam terakhir, karena saat itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Namun, jika tidak memungkinkan, sholat witir bisa dilakukan setelah sholat Isya.
Sholat witir 1 rakaat adalah ibadah sunnah yang mudah dilakukan, tetapi memiliki pahala besar. Dengan mengikuti tata cara yang benar, mulai dari niat hingga salam, Anda bisa melaksanakan sholat witir dengan khusyuk. Jangan lupa untuk selalu membaca niat sholat witir 1 rakaat dengan ikhlas dan memahami keutamaannya berdasarkan Al-Qur’an dan hadits.
Mari praktikkan sholat witir setiap malam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved