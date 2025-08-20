Cara Sholat Witir 1 Rakaat: Niat, Tata Cara, dan Keutamaannya

Cara sholat witir 1 rakaat.(Freepik)

Sholat witir adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk menutup ibadah sholat malam. Sholat ini sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan besar. Artikel ini akan membahas tata cara sholat witir 1 rakaat, lengkap dengan niat, langkah-langkah, dan dalilnya. Cocok untuk pemula yang ingin memahami sholat witir dengan mudah!

Apa Itu Sholat Witir?

Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil, biasanya dilakukan setelah sholat tarawih di bulan Ramadhan atau sebagai penutup sholat malam. Witir bisa dilakukan 1 rakaat, 3 rakaat, atau lebih, sesuai kemampuan. Dalam artikel ini, kita fokus pada sholat witir 1 rakaat.

Kata kunci: sholat witir 1 rakaat

Keutamaan Sholat Witir

Sholat witir memiliki banyak keutamaan. Rasulullah SAW bersabda:

Arab:

إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

Latin: Innallaha witr, yuḥibb al-witr

Artinya: "Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil." (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa sholat witir disukai Allah karena jumlah rakaatnya ganjil, seperti sholat witir 1 rakaat.

Niat Sholat Witir 1 Rakaat

Niat adalah kunci dalam ibadah. Berikut adalah niat sholat witir 1 rakaat:

Arab:

أُصَلِّيْ سُنَّةَ الْوِتْرِ رَكْعَةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Latin: Ushalli sunnatal witri rak‘atan lillahi ta‘ala

Artinya: "Aku niat sholat sunnah witir satu rakaat karena Allah Ta‘ala."

Niat ini diucapkan dalam hati saat takbiratul ihram. Pastikan hati fokus dan ikhlas saat mengucapkannya.

Berikut langkah-langkah sholat witir 1 rakaat yang mudah dipahami:

Niat: Ucapkan niat sholat witir 1 rakaat dalam hati saat takbiratul ihram. Takbiratul Ihram: Angkat kedua tangan sejajar telinga, ucapkan "Allahu Akbar," dan posisikan tangan di dada (tangan kanan di atas tangan kiri). Membaca Doa Iftitah: Baca doa iftitah (opsional, tetapi dianjurkan). Membaca Al-Fatihah dan Surah Pendek: Baca surah Al-Fatihah, lalu lanjutkan dengan surah pendek seperti Al-Ikhlas. Rukuk: Ucapkan "Allahu Akbar," lalu rukuk sambil membaca tasbih rukuk sebanyak tiga kali: "Subhana rabbiyal ‘azhim." I’tidal: Bangkit dari rukuk sambil mengucapkan "Sami‘allahu liman hamidah," lalu "Rabbana lakal hamd." Sujud: Ucapkan "Allahu Akbar," lalu sujud sambil membaca tasbih sujud tiga kali: "Subhana rabbiyal a‘la." Duduk di Antara Dua Sujud: Duduk sejenak sambil membaca doa: "Rabbighfirli." Sujud Kedua: Sujud lagi dengan tasbih yang sama. Tahiyat Akhir: Duduk untuk tahiyat akhir, baca tasyahud, shalawat, dan doa setelah tasyahud. Salam: Akhiri sholat dengan salam ke kanan dan kiri: "Assalamu‘alaikum warahmatullah."

Tips untuk Sholat Witir 1 Rakaat

Lakukan sholat witir di waktu malam, setelah sholat Isya hingga sebelum subuh.

Pilih tempat yang tenang agar lebih khusyuk.

Baca doa qunut (opsional) sebelum sujud pada rakaat terakhir untuk menambah keberkahan.

Dalil Al-Qur’an tentang Sholat Malam

Sholat witir termasuk bagian dari sholat malam yang dianjurkan dalam Al-Qur’an:

Arab:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ

Latin: Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka

Artinya: "Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan untukmu." (QS. Al-Isra: 79)

Ayat ini mendorong umat Islam untuk melakukan sholat malam, termasuk sholat witir.

Mengapa Sholat Witir 1 Rakaat Penting?

Sholat witir 1 rakaat adalah cara mudah untuk menutup ibadah malam. Meski hanya satu rakaat, ibadah ini tetap bernilai besar di sisi Allah. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk tidak meninggalkan sholat witir, bahkan jika hanya satu rakaat.

Kapan Waktu Terbaik untuk Sholat Witir?

Waktu terbaik sholat witir adalah di sepertiga malam terakhir, karena saat itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Namun, jika tidak memungkinkan, sholat witir bisa dilakukan setelah sholat Isya.

Kesimpulan

Sholat witir 1 rakaat adalah ibadah sunnah yang mudah dilakukan, tetapi memiliki pahala besar. Dengan mengikuti tata cara yang benar, mulai dari niat hingga salam, Anda bisa melaksanakan sholat witir dengan khusyuk. Jangan lupa untuk selalu membaca niat sholat witir 1 rakaat dengan ikhlas dan memahami keutamaannya berdasarkan Al-Qur’an dan hadits.

Mari praktikkan sholat witir setiap malam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT!