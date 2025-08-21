Niat Isya: Bacaan, Arti, dan Panduan Lengkap untuk Sholat Isya

Headline
SHOLAT Isya adalah salah satu sholat wajib yang dilakukan umat Islam setiap malam. Dalam artikel ini, kita akan membahas niat isya, bacaan doa dalam bahasa Arab, Latin, dan terjemahannya, serta panduan lengkap untuk melaksanakan sholat Isya sesuai sunnah. Dengan memahami niat dan tata cara sholat Isya, Anda dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan benar.
Niat adalah ikatan hati untuk melakukan sesuatu karena Allah SWT. Dalam sholat, niat menjadi syarat sahnya ibadah. Niat isya diucapkan dalam hati sebelum memulai sholat Isya, yang terdiri dari empat rakaat. Niat ini membedakan sholat Isya dari ibadah lainnya.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:
"Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman."
(QS. An-Nisa: 103)
Berikut adalah bacaan niat isya untuk sholat sendiri atau sebagai imam:
Arab: أُصَلِّي فَرْضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى
Latin: Ushalli fardhal 'isyaa-i arba'a raka'aatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala
Arti: Aku niat sholat fardu Isya empat rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala.
Arab: أُصَلِّي فَرْضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ إِمَامًا لِلّٰهِ تَعَالَى
Latin: Ushalli fardhal 'isyaa-i arba'a raka'aatin mustaqbilal qiblati imaaman lillahi ta'ala
Arti: Aku niat sholat fardu Isya empat rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala.
Niat ini cukup diucapkan dalam hati, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:
"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya."
(HR. Bukhari dan Muslim)
Sholat Isya terdiri dari empat rakaat. Berikut langkah-langkahnya:
Pastikan Anda menghadap kiblat dan menjaga kekhusyukan selama sholat. Sholat Isya dilakukan setelah waktu Maghrib hingga sebelum tengah malam.
Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kekhusyukan saat sholat Isya:
Sholat Isya memiliki keutamaan besar. Rasulullah SAW bersabda:
"Barang siapa yang menjaga sholat Isya dan Subuh berjamaah, maka ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat."
(HR. Tirmidzi)
Dengan melaksanakan sholat Isya tepat waktu dan dengan niat yang tulus, Anda akan mendapatkan pahala besar dan ketenangan hati.
Dengan memahami niat isya dan tata caranya, semoga ibadah Anda semakin sempurna. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat lima waktu, termasuk sholat Isya, sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.

