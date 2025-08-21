Doa Salamatan Fiddin Beserta Artinya: Lengkap dan Mudah Dipahami

Berikut doa salamatan fiddin(freepik)

DOA salamatan fiddin adalah doa yang sering dibaca umat Islam untuk memohon keselamatan dalam agama, dunia, dan akhirat. Doa ini biasanya dibaca saat acara selamatan, seperti syukuran, kelahiran, atau pernikahan. Dalam artikel ini, kita akan membahas doa salamatan fiddin beserta artinya, cara membacanya, dan manfaatnya. Semua dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami!

Apa Itu Doa Salamatan Fiddin?

Doa salamatan fiddin adalah doa yang meminta perlindungan Allah SWT agar agama, kehidupan, dan akhirat seseorang tetap selamat. Kata "fiddin" sendiri berarti "dalam agama" dalam bahasa Arab. Doa ini sering dibaca dalam tradisi Islam di Indonesia, terutama saat acara selamatan untuk mengungkapkan rasa syukur.

Berikut adalah teks doa salamatan fiddin yang umum dibaca:

Allahumma yaa Allah, anta robbuna laa ilaha illa anta, kholaqtana wa nahnu ‘ibaaduk, wa nahnu ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mastatho’na, na’uudzu bika min syarri maa shona’na, nabu-u bilaa ‘alaika wa nabu-u bidzunubina faghfirlana fainnahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma dinina fiddin, wa aafina fiddunya, wa najjina fil akhiroh.

Doa ini meminta ampunan, keselamatan dalam agama, dunia, dan akhirat.

Berikut terjemahan doa salamatan fiddin beserta artinya dalam bahasa Indonesia:

Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami, dan kami adalah hamba-Mu.

Kami setia pada janji-Mu sekuat kemampuan kami.

Kami berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatan kami.

Kami mengakui nikmat-Mu dan dosa-dosa kami, maka ampunilah kami, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, selamatkan agama kami, sejahterakan kami di dunia, dan selamatkan kami di akhirat.

Mengapa Doa Salamatan Fiddin Penting?

Doa ini penting karena mencakup permohonan untuk tiga hal besar: keselamatan agama, kesejahteraan di dunia, dan kebahagiaan di akhirat. Dengan membaca doa salamatan fiddin, umat Islam menunjukkan tawakal kepada Allah dan memohon perlindungan dari segala bahaya.

Kapan Doa Ini Dibaca?

Doa salamatan fiddin sering dibaca dalam berbagai acara, seperti:

Syukuran kelahiran anak.

Pernikahan atau khitanan.

Acara tahlilan atau doa bersama.

Momen penting lainnya, seperti pindah rumah atau pembukaan usaha.

Doa ini juga bisa dibaca secara pribadi untuk memohon keselamatan setiap hari.

Manfaat Membaca Doa Salamatan Fiddin

Membaca doa ini memiliki banyak manfaat, di antaranya:

Mendekatkan Diri kepada Allah: Doa ini adalah bentuk ibadah yang menunjukkan keimanan. Memohon Perlindungan: Melindungi dari godaan syaitan dan bahaya dunia. Menjaga Keimanan: Membantu menjaga agama agar tetap lurus. Menambah Rasa Syukur: Mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah.

Cara Membaca Doa Salamatan Fiddin dengan Benar

Agar doa ini diterima Allah, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan:

Berwudhu: Pastikan dalam keadaan suci sebelum berdoa.

Pastikan dalam keadaan suci sebelum berdoa. Memuji Allah: Awali dengan memuji Allah dan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Awali dengan memuji Allah dan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhlas: Berdoa dengan hati tulus dan penuh keyakinan.

Berdoa dengan hati tulus dan penuh keyakinan. Menghadap Kiblat: Jika memungkinkan, hadaplah kiblat saat berdoa.

Dengan adab yang baik, doa akan lebih bermakna dan mendatangkan keberkahan.

Kesimpulan

Doa salamatan fiddin beserta artinya adalah doa yang penuh makna untuk memohon keselamatan dalam agama, dunia, dan akhirat. Doa ini mudah dihafal dan bisa dibaca kapan saja, terutama saat acara syukuran. Dengan memahami artinya, kita bisa lebih khusyuk dalam berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yuk, amalkan doa ini dalam kehidupan sehari-hari! (Z-4)