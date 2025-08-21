Doa Salamatan Fiddin Beserta Artinya: Lengkap dan Mudah Dipahami

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DOA salamatan fiddin adalah doa yang sering dibaca umat Islam untuk memohon keselamatan dalam agama, dunia, dan akhirat. Doa ini biasanya dibaca saat acara selamatan, seperti syukuran, kelahiran, atau pernikahan. Dalam artikel ini, kita akan membahas doa salamatan fiddin beserta artinya, cara membacanya, dan manfaatnya. Semua dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami!
Doa salamatan fiddin adalah doa yang meminta perlindungan Allah SWT agar agama, kehidupan, dan akhirat seseorang tetap selamat. Kata "fiddin" sendiri berarti "dalam agama" dalam bahasa Arab. Doa ini sering dibaca dalam tradisi Islam di Indonesia, terutama saat acara selamatan untuk mengungkapkan rasa syukur.
Berikut adalah teks doa salamatan fiddin yang umum dibaca:
Allahumma yaa Allah, anta robbuna laa ilaha illa anta, kholaqtana wa nahnu ‘ibaaduk, wa nahnu ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mastatho’na, na’uudzu bika min syarri maa shona’na, nabu-u bilaa ‘alaika wa nabu-u bidzunubina faghfirlana fainnahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma dinina fiddin, wa aafina fiddunya, wa najjina fil akhiroh.
Doa ini meminta ampunan, keselamatan dalam agama, dunia, dan akhirat.
Berikut terjemahan doa salamatan fiddin beserta artinya dalam bahasa Indonesia:
Doa ini penting karena mencakup permohonan untuk tiga hal besar: keselamatan agama, kesejahteraan di dunia, dan kebahagiaan di akhirat. Dengan membaca doa salamatan fiddin, umat Islam menunjukkan tawakal kepada Allah dan memohon perlindungan dari segala bahaya.
Doa salamatan fiddin sering dibaca dalam berbagai acara, seperti:
Doa ini juga bisa dibaca secara pribadi untuk memohon keselamatan setiap hari.
Membaca doa ini memiliki banyak manfaat, di antaranya:
Agar doa ini diterima Allah, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan:
Dengan adab yang baik, doa akan lebih bermakna dan mendatangkan keberkahan.
Doa salamatan fiddin beserta artinya adalah doa yang penuh makna untuk memohon keselamatan dalam agama, dunia, dan akhirat. Doa ini mudah dihafal dan bisa dibaca kapan saja, terutama saat acara syukuran. Dengan memahami artinya, kita bisa lebih khusyuk dalam berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yuk, amalkan doa ini dalam kehidupan sehari-hari! (Z-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved