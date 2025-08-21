Allahumma Inni As Aluka Salamatan Fiddin: Doa Keselamatan Agama dan Dunia

Headline
DOA allahumma inni as aluka salamatan fiddin adalah salah satu doa yang sering diamalkan umat Islam untuk memohon keselamatan dalam agama, dunia, dan akhirat. Doa ini mencerminkan harapan seorang Muslim agar senantiasa berada di jalan yang lurus dan terhindar dari fitnah. Artikel ini akan menjelaskan arti, makna, keutamaan, serta cara mengamalkan doa ini dengan bahasa yang mudah dipahami.
Berikut adalah teks doa dalam bahasa Arab, transliterasi Latin, dan terjemahannya:
Doa ini biasanya merupakan bagian dari doa yang lebih panjang, namun sering diamalkan secara singkat untuk memohon perlindungan dalam menjalankan ajaran agama.
Doa ini meminta perlindungan dari Allah agar keimanan seseorang tetap terjaga. "Salamatan fiddin" berarti keselamatan dalam agama, yang mencakup:
Mengamalkan doa ini menunjukkan kesadaran seorang Muslim akan pentingnya menjaga agama di tengah tantangan dunia.
Doa ini selaras dengan ajaran Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 201:
Teks Arab: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
Transliterasi: Rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina adzaban nar
Terjemahan: Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Al-Baqarah: 201)
Selain itu, doa ini juga terkait dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadits shahih:
Hadits: Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memohon tiga kali perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, maka Allah akan melindunginya." (HR. Muslim)
Meskipun doa ini tidak disebutkan secara langsung dalam hadits tersebut, permohonan keselamatan dalam agama mencakup perlindungan dari fitnah besar seperti Dajjal.
Mengamalkan doa allahumma inni as aluka salamatan fiddin memiliki banyak keutamaan, di antaranya:
Doa ini bisa diamalkan kapan saja, terutama pada waktu-waktu mustajab seperti:
Untuk hasil yang lebih baik, baca doa ini dengan penuh keyakinan dan ikhlas, sambil memahami maknanya. Anda juga bisa menggabungkannya dengan doa-doa lain untuk keselamatan dunia dan akhirat.
Agar doa lebih bermakna, ikuti langkah berikut:
Doa allahumma inni as aluka salamatan fiddin adalah doa yang penuh makna untuk memohon keselamatan dalam agama. Dengan mengamalkannya, seorang Muslim menunjukkan ketergantungan kepada Allah dalam menjaga keimanan dan kehidupan. Amalkan doa ini secara rutin, terutama di waktu-waktu mustajab, untuk mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT.
