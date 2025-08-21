Rata-Rata Tinggi Orang Indonesia dan Daftar Negara Terpendek di Dunia

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PERNAHKAH kamu bertanya-tanya berapa rata-rata tinggi orang Indonesia? Atau negara mana yang memiliki penduduk dengan tubuh terpendek di dunia? Berdasarkan data terbaru, Indonesia ternyata masuk daftar negara dengan penduduk terpendek. Yuk, simak fakta menarik tentang tinggi badan orang Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain!
Menurut laporan World Population Review tahun 2023, rata-rata tinggi orang Indonesia adalah sekitar 158 cm. Pria Indonesia memiliki tinggi rata-rata 166 cm, sedangkan wanita sekitar 154 cm. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpendek di dunia. Tapi, apa yang membuat tinggi badan kita cenderung lebih pendek dibandingkan negara lain?
Ada beberapa alasan mengapa rata-rata tinggi orang Indonesia tergolong rendah. Berikut penjelasannya:
Selain Indonesia, ada beberapa negara lain yang juga memiliki rata-rata tinggi badan penduduk yang rendah. Berikut adalah daftar 10 negara dengan penduduk terpendek berdasarkan data World Population Review dan sumber lainnya:
Data ini menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan mendominasi daftar penduduk terpendek. Hal ini berbeda dengan negara-negara Eropa seperti Belanda, yang memiliki rata-rata tinggi badan 183 cm, tertinggi di dunia.
Meskipun genetik memainkan peran besar, ada langkah-langkah yang bisa membantu memaksimalkan potensi tinggi badan, terutama pada anak-anak:
Rata-rata tinggi orang Indonesia memang termasuk yang terpendek di dunia, dipengaruhi oleh faktor genetik, gizi, kesehatan, dan lingkungan. Namun, dengan perbaikan gizi dan akses kesehatan, kita bisa membantu generasi mendatang tumbuh lebih tinggi dan sehat. Indonesia mungkin masuk daftar negara terpendek, tapi ini bukan akhir dari cerita. Mari dukung perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved