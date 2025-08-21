Arti Doa Iftitah: Makna, Teks Arab, Latin, dan Keutamaannya

Berikut arti doa iftitah(freepik)

DOA iftitah adalah doa yang dibaca setelah takbiratul ihram dalam sholat. Doa ini memiliki makna mendalam dan keutamaan besar bagi umat Islam. Dalam artikel ini, kita akan membahas arti doa iftitah, teks Arab, Latin, terjemahan, serta keutamaannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits shahih. Penjelasan ini dibuat sederhana agar mudah dipahami, termasuk untuk pemula.

Apa Itu Doa Iftitah?

Doa iftitah adalah doa pembuka yang dibaca di awal sholat, setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Doa ini bukanlah kewajiban, tetapi sangat dianjurkan karena mengandung pujian kepada Allah dan permohonan kebaikan. Arti doa iftitah mencerminkan ketundukan seorang hamba kepada Allah, serta pengakuan akan kebesaran-Nya.

Membaca doa iftitah membantu kita fokus dalam sholat dan mendekatkan diri kepada Allah. Doa ini juga menjadi pengingat bahwa sholat adalah waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta.

Teks Doa Iftitah: Arab, Latin, dan Terjemahan

Berikut adalah salah satu versi doa iftitah yang umum dibaca, sesuai dengan hadits shahih riwayat Muslim:

Teks Arab

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Teks Latin

Allahumma ba’id baini wa baina khathayaya kama ba’adta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khathayaya kama yunaqqath thawbul abyadhu minad danas. Allahummaghsilni min khathayaya bil mai wath thalji wal barad.

Terjemahan

“Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun.”

Makna dan Arti Doa Iftitah

Arti doa iftitah mencerminkan tiga hal utama:

Permohonan ampunan: Doa ini meminta Allah menjauhkan kita dari dosa, seperti jarak antara timur dan barat yang sangat jauh. Pembersihan diri: Doa ini menggambarkan keinginan hati untuk suci dari dosa, seperti baju putih yang bersih dari noda. Kerendahan hati: Memohon kepada Allah agar dosa-dosa dibersihkan dengan air, salju, dan embun, menunjukkan ketundukan seorang hamba.

Makna ini selaras dengan ajaran Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Maidah ayat 6: “...Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu bersyukur.”

Membaca doa iftitah memiliki beberapa keutamaan, di antaranya:

Mendapat pahala sunnah : Berdasarkan hadits riwayat Muslim (no. 598), Rasulullah SAW sering membaca doa ini dalam sholatnya.

: Berdasarkan hadits riwayat Muslim (no. 598), Rasulullah SAW sering membaca doa ini dalam sholatnya. Meningkatkan kekhusyukan : Doa ini membantu menenangkan hati dan fokus pada sholat.

: Doa ini membantu menenangkan hati dan fokus pada sholat. Permohonan ampunan: Doa ini menjadi sarana memohon pengampunan dosa, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 64: “...dan mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Referensi Al-Qur'an dan Hadits

Berikut adalah referensi yang mendukung keutamaan doa iftitah:

Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 6 : Menyebutkan bahwa Allah ingin menyucikan hamba-Nya.

: Menyebutkan bahwa Allah ingin menyucikan hamba-Nya. Hadits Shahih Muslim (no. 598) : Rasulullah SAW membaca doa iftitah dalam sholat malamnya.

: Rasulullah SAW membaca doa iftitah dalam sholat malamnya. Hadits Shahih Bukhari (no. 744): Menjelaskan anjuran membaca doa setelah takbiratul ihram.

Kapan Doa Iftitah Dibaca?

Doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Surah Al-Fatihah. Doa ini biasanya dibaca dalam sholat wajib maupun sunnah, kecuali dalam sholat jenazah. Penting untuk membaca doa ini dengan penuh kesadaran agar sholat lebih bermakna.

Kesimpulan

Arti doa iftitah adalah ungkapan pujian dan permohonan ampunan kepada Allah di awal sholat. Dengan memahami makna, teks Arab, Latin, dan terjemahannya, kita bisa lebih khusyuk dalam sholat. Doa ini juga mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan memohon kebersihan jiwa dari dosa. Mari amalkan doa iftitah dalam setiap sholat untuk mendapatkan keutamaan dan keberkahan. (Z-4)