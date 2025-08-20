Cara Niat Jamak Takhir Maghrib dan Isya: Panduan Lengkap & Mudah

Headline
SHOLAT jamak takhir Maghrib dan Isya adalah solusi praktis bagi umat Islam yang sedang bepergian atau dalam kondisi tertentu. Dengan memahami niat jamak takhir Maghrib dan Isya, Anda bisa menjalankan ibadah dengan lebih mudah tanpa meninggalkan kewajiban.
Artikel ini akan membahas langkah-langkah, niat dalam teks Arab, Latin, dan artinya, serta dasar hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.
Sholat jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat wajib, seperti Maghrib dan Isya, untuk dikerjakan pada waktu sholat yang lebih akhir, yaitu waktu Isya. Ini diperbolehkan bagi musafir atau dalam keadaan darurat, seperti hujan lebat. Dengan niat jamak takhir Maghrib dan Isya, Anda bisa meringkas waktu ibadah tanpa mengurangi pahala.
Berikut adalah niat untuk sholat jamak takhir Maghrib dan Isya dalam teks Arab, Latin, dan terjemahannya:
Teks Arab:
Latin:
Ushalli fardhal maghribi tsalaatsa raka’aatin majmuu’an ilal ‘isyaa’i jam’a ta’khiirin lillaahi ta’aalaa.
Artinya:
"Aku niat sholat fardu Maghrib tiga rakaat digabungkan dengan sholat Isya dengan jamak takhir karena Allah Ta’ala."
Teks Arab:
Latin:
Ushalli fardhal ‘isyaa’i arba’a raka’aatin majmuu’an ilal maghribi jam’a ta’khiirin lillaahi ta’aalaa.
Artinya:
"Aku niat sholat fardu Isya empat rakaat digabungkan dengan sholat Maghrib dengan jamak takhir karena Allah Ta’ala."
Sholat jamak memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 101:
Teks Arab:
Latin:
Wa idzaa dharabtum fil ardhi falaisa ‘alaikum junaahun an taqsuruu minash shalaah.
Artinya:
"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar sholat..." (QS. An-Nisa: 101).
Selain itu, dalam Hadits Shahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:
"Rasulullah SAW pernah menjamak sholat Maghrib dan Isya di Muzdalifah dengan satu adzan dan dua iqamah." (HR. Bukhari).
Sholat jamak takhir Maghrib dan Isya adalah keringanan dari Allah untuk memudahkan umat-Nya. Dengan memahami niat dan tata caranya, Anda bisa menjalankan ibadah dengan tenang dan penuh khusyuk. Semoga panduan ini membantu Anda melaksanakan niat jamak takhir Maghrib dan Isya dengan mudah! (Z-10)
