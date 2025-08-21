Siapa Orang Terkaya di Dunia? Daftar 10 Miliarder Top 2025

Ilustrasi, orang kaya(freepik)

SIAPA orang terkaya di dunia saat ini? Kekayaan para miliarder dunia selalu menarik perhatian. Dari pengusaha teknologi hingga raja ritel, daftar ini menunjukkan siapa saja yang mendominasi puncak kekayaan global pada 2025. Berikut adalah 10 orang terkaya di dunia berdasarkan data terbaru, lengkap dengan sumber kekayaan mereka!

1. Bernard Arnault - Kekayaan Bersih: $233 Miliar

Bernard Arnault, CEO LVMH, memimpin sebagai orang terkaya di dunia. Perusahaan mode dan barang mewah seperti Louis Vuitton dan Dior jadi sumber utama kekayaannya. Arnault dikenal cerdas dalam strategi bisnis global.

2. Elon Musk - Kekayaan Bersih: $195 Miliar

Elon Musk, pendiri Tesla dan SpaceX, berada di posisi kedua. Inovasinya di bidang teknologi dan eksplorasi luar angkasa membuatnya jadi salah satu miliarder paling berpengaruh.

3. Jeff Bezos - Kekayaan Bersih: $194 Miliar

Pendiri Amazon, Jeff Bezos, menguasai dunia e-commerce. Kekayaannya juga didukung oleh investasi di Blue Origin dan berbagai sektor lainnya.

4. Larry Ellison - Kekayaan Bersih: $146 Miliar

Larry Ellison, pendiri Oracle, memperoleh kekayaan dari perangkat lunak perusahaan. Ia juga dikenal sebagai investor properti mewah.

5. Mark Zuckerberg - Kekayaan Bersih: $139 Miliar

Mark Zuckerberg, CEO Meta, membangun kekayaan melalui Facebook dan platform media sosial lainnya. Inovasi di AI dan metaverse jadi fokusnya.

6. Bill Gates - Kekayaan Bersih: $128 Miliar

Pendiri Microsoft, Bill Gates, tetap jadi salah satu orang terkaya di dunia. Ia juga aktif di filantropi melalui Bill & Melinda Gates Foundation.

7. Warren Buffett - Kekayaan Bersih: $121 Miliar

Warren Buffett, investor legendaris, mengelola Berkshire Hathaway. Strategi investasinya di perusahaan seperti Coca-Cola membuatnya kaya raya.

8. Larry Page - Kekayaan Bersih: $114 Miliar

Larry Page, salah satu pendiri Google, memiliki kekayaan dari dominasi Alphabet di teknologi pencarian dan iklan digital.

9. Sergey Brin - Kekayaan Bersih: $108 Miliar

Rekan pendiri Google, Sergey Brin, juga masuk daftar berkat sahamnya di Alphabet dan proyek inovatif seperti Waymo.

10. Steve Ballmer - Kekayaan Bersih: $101 Miliar

Mantan CEO Microsoft, Steve Ballmer, memperoleh kekayaan dari saham Microsoft dan kepemilikan tim NBA, Los Angeles Clippers.

Mengapa Daftar Ini Penting?

Mengetahui siapa orang terkaya di dunia memberikan gambaran tentang tren bisnis global. Banyak dari mereka berinovasi di teknologi, ritel, dan filantropi, yang menginspirasi banyak orang.

Bagaimana Mereka Menjadi Kaya?

Kebanyakan miliarder ini sukses karena inovasi, investasi cerdas, dan ketekunan. Mereka memanfaatkan peluang di industri seperti teknologi, mode, dan e-commerce.

Tips dari Orang Terkaya di Dunia

Beberapa rahasia sukses mereka termasuk fokus pada inovasi, membangun tim yang kuat, dan berani mengambil risiko. Misalnya, Elon Musk selalu mendorong batas teknologi, sementara Warren Buffett fokus pada investasi jangka panjang. (Z-4)