12 Manfaat Buah Ceri untuk Kesehatan, Bisa Mengatasi Insomnia

A- A+

Berikut Manfaat Buah Ceri untuk Kesehatan(freepik)

BUAH ceri adalah buah kecil berbentuk bulat dengan rasa manis hingga asam, yang berasal dari pohon ceri anggota genus Prunus.

Buah ini biasanya berwarna merah terang, merah tua, hingga ungu kehitaman, meskipun ada juga varietas kuning. Ceri banyak tumbuh di daerah beriklim sedang seperti Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Asia.

Berikut 12 Manfaat Buah Ceri untuk Kesehatan

1. Kaya Antioksidan

Buah ceri mengandung antosianin dan flavonoid yang membantu melawan radikal bebas, sehingga mencegah kerusakan sel dan penuaan dini.

Baca juga : 10 Manfaat Buah Ceri bagi Kesehatan, Bisa Menurunkan Risiko Diabetes

2. Mengurangi Risiko Penyakit Jantung

Kandungan kalium dalam ceri membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung.

3. Membantu Tidur Lebih Nyenyak

Ceri, terutama jenis tart cherry, mengandung melatonin alami yang dapat meningkatkan kualitas tidur.

4. Meredakan Peradangan

Kandungan senyawa anti inflamasi dalam ceri efektif mengurangi pembengkakan dan peradangan pada tubuh.

5. Baik untuk Kesehatan Sendi

Ceri dipercaya dapat membantu meredakan gejala asam urat dan radang sendi karena menurunkan kadar asam urat dalam darah.

6. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Vitamin C dalam ceri berperan penting dalam memperkuat daya tahan tubuh.

7. Meningkatkan Fungsi Otak

Antioksidan dalam ceri membantu melindungi sel-sel otak, meningkatkan daya ingat, dan menjaga fungsi kognitif.

8. Mendukung Kesehatan Pencernaan

Kandungan serat pada buah ceri membantu melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan usus.

9. Membantu Menurunkan Berat Badan

Ceri rendah kalori namun tinggi serat, sehingga membuat kenyang lebih lama dan mendukung program diet sehat.

10. Mengurangi Nyeri Otot

Jus ceri tart dikenal ampuh mengurangi rasa sakit dan pegal pada otot setelah olahraga berat.

11. Menjaga Kesehatan Kulit

Kandungan vitamin C dan antioksidan membantu pembentukan kolagen serta menjaga kulit tetap segar dan bercahaya.

12. Menurunkan Risiko Diabetes

Ceri memiliki indeks glikemik rendah, sehingga membantu mengatur kadar gula darah dan mencegah lonjakan glukosa.

Buah ceri sering dikonsumsi langsung dalam keadaan segar, dijadikan jus, selai, campuran kue, salad, hingga minuman. (Z-4)