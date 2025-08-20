12 Manfaat Buah Ceri untuk Kesehatan, Bisa Mengatasi Insomnia

Headline
BUAH ceri adalah buah kecil berbentuk bulat dengan rasa manis hingga asam, yang berasal dari pohon ceri anggota genus Prunus.
Buah ini biasanya berwarna merah terang, merah tua, hingga ungu kehitaman, meskipun ada juga varietas kuning. Ceri banyak tumbuh di daerah beriklim sedang seperti Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Asia.
Buah ceri mengandung antosianin dan flavonoid yang membantu melawan radikal bebas, sehingga mencegah kerusakan sel dan penuaan dini.
Kandungan kalium dalam ceri membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung.
Ceri, terutama jenis tart cherry, mengandung melatonin alami yang dapat meningkatkan kualitas tidur.
Kandungan senyawa anti inflamasi dalam ceri efektif mengurangi pembengkakan dan peradangan pada tubuh.
Ceri dipercaya dapat membantu meredakan gejala asam urat dan radang sendi karena menurunkan kadar asam urat dalam darah.
Vitamin C dalam ceri berperan penting dalam memperkuat daya tahan tubuh.
Antioksidan dalam ceri membantu melindungi sel-sel otak, meningkatkan daya ingat, dan menjaga fungsi kognitif.
Kandungan serat pada buah ceri membantu melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan usus.
Ceri rendah kalori namun tinggi serat, sehingga membuat kenyang lebih lama dan mendukung program diet sehat.
Jus ceri tart dikenal ampuh mengurangi rasa sakit dan pegal pada otot setelah olahraga berat.
Kandungan vitamin C dan antioksidan membantu pembentukan kolagen serta menjaga kulit tetap segar dan bercahaya.
Ceri memiliki indeks glikemik rendah, sehingga membantu mengatur kadar gula darah dan mencegah lonjakan glukosa.
Buah ceri sering dikonsumsi langsung dalam keadaan segar, dijadikan jus, selai, campuran kue, salad, hingga minuman. (Z-4)
Buah ceri bukan hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi dan senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.
