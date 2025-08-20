Cara Blokir Nomor Tidak Dikenal dengan Mudah di HP Android & iPhone

Ilustrasi(Freepik.com)

PERNAH kesal karena sering dapat panggilan dari nomor tidak dikenal? Jangan khawatir! Artikel ini akan memandu kamu tentang cara blokir nomor tidak dikenal di Android dan iPhone dengan langkah-langkah sederhana. Dengan memblokir nomor spam, kamu bisa lebih tenang tanpa gangguan. Yuk, simak panduannya!

Mengapa Perlu Memblokir Nomor Tidak Dikenal?

Panggilan dari nomor tidak dikenal sering kali berasal dari telemarketer, penipuan, atau spam. Dengan mempelajari cara blokir nomor tidak dikenal, kamu bisa:

Mengurangi gangguan dari panggilan yang tidak diinginkan.

Melindungi privasi dari penipu yang mencoba menghubungi.

Menjaga ketenangan saat bekerja atau bersantai.

Cara Blokir Nomor Tidak Dikenal di Android

HP Android memiliki fitur bawaan untuk memblokir nomor. Berikut langkah-langkahnya:

1. Blokir melalui Aplikasi Telepon

Untuk memblokir nomor tertentu yang sering mengganggu:

Buka aplikasi Telepon di HP Android kamu. Pilih nomor tidak dikenal dari daftar panggilan terakhir. Klik ikon Info (biasanya berupa huruf "i" atau tanda titik tiga). Pilih opsi Blokir Nomor atau Tambahkan ke Daftar Blokir. Konfirmasi pilihan kamu, dan nomor tersebut tidak akan bisa menghubungi lagi!

2. Aktifkan Fitur Blokir Otomatis

Beberapa HP Android punya fitur untuk memblokir semua nomor tidak dikenal secara otomatis:

Buka Pengaturan di aplikasi Telepon. Pilih Pemblokiran Panggilan atau Blokir Nomor. Aktifkan opsi Blokir Panggilan dari Nomor Tidak Dikenal. Selesai! Panggilan dari nomor yang tidak ada di kontak akan diblokir.

Cara Blokir Nomor Tidak Dikenal di iPhone

Pengguna iPhone juga bisa dengan mudah memblokir nomor spam. Ini caranya:

1. Blokir Nomor Tertentu

Jika ada nomor tertentu yang mengganggu:

Buka aplikasi Phone di iPhone kamu. Pilih nomor tidak dikenal dari daftar Recent Calls. Klik ikon Info (huruf "i" dalam lingkaran). Gulir ke bawah dan pilih Block this Caller. Konfirmasi, dan nomor tersebut akan diblokir.

2. Gunakan Mode "Silence Unknown Callers"

iPhone punya fitur untuk membungkam semua panggilan dari nomor yang tidak dikenal:

Buka Settings di iPhone. Pilih Phone, lalu cari opsi Silence Unknown Callers. Aktifkan fitur ini dengan menggeser tombol ke posisi "On". Sekarang, panggilan dari nomor tidak dikenal akan langsung masuk ke voicemail tanpa mengganggu.

Tips Tambahan untuk Menghindari Panggilan Spam

Selain mempelajari cara blokir nomor tidak dikenal, kamu juga bisa melakukan hal berikut:

Gunakan Aplikasi Pihak Ketiga: Aplikasi seperti Truecaller atau Hiya bisa membantu mengidentifikasi dan memblokir nomor spam.

Aplikasi seperti Truecaller atau Hiya bisa membantu mengidentifikasi dan memblokir nomor spam. Jangan Balas Panggilan Aneh: Menjawab panggilan dari nomor tidak dikenal bisa membuat nomor kamu masuk daftar spammer.

Menjawab panggilan dari nomor tidak dikenal bisa membuat nomor kamu masuk daftar spammer. Laporkan Nomor Penipu: Di Android atau iPhone, kamu bisa melaporkan nomor spam ke operator atau aplikasi telepon.

Kesimpulan

Memblokir nomor tidak dikenal di Android dan iPhone sangat mudah dilakukan dengan fitur bawaan. Dengan mengikuti panduan cara blokir nomor tidak dikenal di atas, kamu bisa terbebas dari panggilan spam yang mengganggu. Jika masih ada nomor yang lolos, coba gunakan aplikasi pihak ketiga atau laporkan ke operator. Selamat mencoba, dan nikmati ketenangan tanpa gangguan!