Cara Blokir Nomor Tidak Dikenal dengan Mudah di HP Android & iPhone

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PERNAH kesal karena sering dapat panggilan dari nomor tidak dikenal? Jangan khawatir! Artikel ini akan memandu kamu tentang cara blokir nomor tidak dikenal di Android dan iPhone dengan langkah-langkah sederhana. Dengan memblokir nomor spam, kamu bisa lebih tenang tanpa gangguan. Yuk, simak panduannya!
Panggilan dari nomor tidak dikenal sering kali berasal dari telemarketer, penipuan, atau spam. Dengan mempelajari cara blokir nomor tidak dikenal, kamu bisa:
HP Android memiliki fitur bawaan untuk memblokir nomor. Berikut langkah-langkahnya:
Untuk memblokir nomor tertentu yang sering mengganggu:
Beberapa HP Android punya fitur untuk memblokir semua nomor tidak dikenal secara otomatis:
Pengguna iPhone juga bisa dengan mudah memblokir nomor spam. Ini caranya:
Jika ada nomor tertentu yang mengganggu:
iPhone punya fitur untuk membungkam semua panggilan dari nomor yang tidak dikenal:
Selain mempelajari cara blokir nomor tidak dikenal, kamu juga bisa melakukan hal berikut:
Memblokir nomor tidak dikenal di Android dan iPhone sangat mudah dilakukan dengan fitur bawaan. Dengan mengikuti panduan cara blokir nomor tidak dikenal di atas, kamu bisa terbebas dari panggilan spam yang mengganggu. Jika masih ada nomor yang lolos, coba gunakan aplikasi pihak ketiga atau laporkan ke operator. Selamat mencoba, dan nikmati ketenangan tanpa gangguan!
