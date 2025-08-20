Doa Sebelum dan Sesudah Membaca Surah Yasin: Panduan Lengkap

Ilustrasi(Freepik.com)

SURAH Yasin adalah salah satu surah dalam Al-Qur'an yang sering disebut sebagai "jantungan Al-Qur'an" karena keutamaannya yang luar biasa. Banyak umat Islam membaca Surah Yasin untuk berbagai keperluan, seperti memohon keberkahan, keselamatan, atau hajat tertentu. Untuk menambah kesempurnaan amalan, membaca doa Surah Yasin sebelum dan sesudah membaca surah ini sangat dianjurkan. Artikel ini akan membahas doa-doa tersebut secara lengkap dengan teks Arab, Latin, dan terjemahannya, serta dalil yang mendukung.

Keutamaan Membaca Surah Yasin

Surah Yasin memiliki banyak keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW:

"Segala sesuatu memiliki hati, dan hati Al-Qur'an adalah Surah Yasin. Barang siapa yang membaca Surah Yasin, Allah mencatat baginya pahala seperti membaca Al-Qur'an sepuluh kali." (HR. Tirmidzi)

Membaca doa Surah Yasin sebelum dan sesudahnya dapat meningkatkan kekhusyukan dan keberkahan dalam amalan ini. Doa-doa ini biasanya dipanjatkan untuk memohon agar tujuan membaca Surah Yasin dikabulkan oleh Allah SWT.

Doa Sebelum Membaca Surah Yasin

Sebelum membaca Surah Yasin, dianjurkan untuk memulai dengan doa agar pembacaan kita diterima oleh Allah SWT. Berikut adalah teks doa yang umum dibaca:

Teks Arab:

اَللّٰهُمَّ يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ يَا مَنْ هُوَ حَيُّ قَيُّوْمُ اِفْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَةَ كِتَابِكَ الْمُنِيْرِ وَافْتَحْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا رَحِيْمُ يَا رَحْمٰنُ

Teks Latin:

Allahumma ya sami'u ya bashiru ya man huwa hayyun qayyum, iftah 'alaina hikmata kitabikal munir, waftah 'alaina rahmataka ya rahimu ya rahman.

Artinya:

"Ya Allah, wahai Dzat yang Maha Mendengar, Maha Melihat, yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri, bukakanlah bagi kami hikmah dari kitab-Mu yang terang benderang, dan bukakanlah bagi kami rahmat-Mu, wahai Yang Maha Penyayang, Maha Pengasih."

Doa ini dipanjatkan untuk memohon pemahaman dan keberkahan saat membaca Surah Yasin. Membaca doa ini juga membantu kita fokus dan khusyuk dalam ibadah.

Doa Sesudah Membaca Surah Yasin

Setelah selesai membaca Surah Yasin, umat Islam dianjurkan untuk membaca doa khusus untuk memohon terkabulnya hajat dan keberkahan. Berikut adalah doa yang umum dibaca:

Teks Arab:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَوْدِعُكَ دِيْنَنَا وَاَمَانَتَنَا وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِنَا وَمَا تَوَاضَعْنَا بِهٖ اِلَيْكَ فَاحْفَظْ ذٰلِكَ بِحِفْظِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

Teks Latin:

Allahumma inna nastawdi'uka dinana wa amanatina wa khawatim a'malina wa ma tawadha'na bihi ilaika fahfadh dhalika bihifdhika ya rabbal 'alamin.

Artinya:

"Ya Allah, sesungguhnya kami menitipkan agama kami, amanat kami, penutup amal kami, dan apa yang kami tujukan kepada-Mu, maka jagalah itu dengan penjagaan-Mu, wahai Tuhan semesta alam."

Doa ini mencerminkan kerendahan hati seorang hamba yang memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT setelah membaca Surah Yasin.

Dalil Al-Qur'an tentang Membaca Doa

Al-Qur'an juga mendorong kita untuk selalu berdoa kepada Allah SWT. Dalam Surah Al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman:

Teks Arab:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

Teks Latin:

Wa qala rabbukumud 'uni astajib lakum, innalladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.

Artinya:

"Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina'." (QS. Al-Mu'min: 60)

Ayat ini menegaskan pentingnya berdoa, termasuk membaca doa Surah Yasin, sebagai wujud ketaatan dan harapan akan terkabulnya doa.

Tips Membaca Surah Yasin dengan Khusyuk

Bersuci terlebih dahulu: Pastikan Anda dalam keadaan suci sebelum membaca Al-Qur'an.

Pastikan Anda dalam keadaan suci sebelum membaca Al-Qur'an. Pilih waktu yang tepat: Banyak ulama menyarankan membaca Surah Yasin di waktu-waktu mustajab, seperti setelah salat Subuh atau di malam hari.

Banyak ulama menyarankan membaca Surah Yasin di waktu-waktu mustajab, seperti setelah salat Subuh atau di malam hari. Fokus pada makna: Cobalah memahami arti ayat-ayat Surah Yasin agar hati lebih terhubung dengan bacaan.

Cobalah memahami arti ayat-ayat Surah Yasin agar hati lebih terhubung dengan bacaan. Berdoa dengan penuh keyakinan: Bacalah doa Surah Yasin dengan yakin bahwa Allah SWT akan mengabulkan permohonan Anda.

Dengan memahami dan mengamalkan doa sebelum dan sesudah membaca Surah Yasin, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semoga panduan ini bermanfaat untuk amalan harian Anda!