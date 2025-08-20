Doa Niat Sahur: Bacaan, Arti, dan Keutamaannya untuk Puasa

Ilustrasi(Freepik.com)

Sahur adalah waktu penting sebelum menjalankan ibadah puasa. Salah satu amalan yang dianjurkan saat sahur adalah membaca doa niat sahur. Doa ini membantu umat Islam mempersiapkan hati dan niat untuk berpuasa dengan ikhlas. Dalam artikel ini, kita akan membahas bacaan doa niat sahur, artinya, keutamaannya, serta dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang mendukung.

Pengertian Doa Niat Sahur

Doa niat sahur adalah doa yang dibaca untuk menguatkan niat berpuasa di hari berikutnya. Niat ini dilakukan di hati, tetapi mengucapkannya secara lisan dianjurkan untuk mempertegas komitmen. Doa ini biasanya dibaca saat sahur, sebelum waktu Subuh tiba. Dengan niat yang tulus, puasa kita akan diterima oleh Allah SWT.

Bacaan Doa Niat Sahur

Berikut adalah bacaan doa niat sahur yang umum digunakan oleh umat Islam:

Teks Arab:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Teks Latin:

Nawaitu shouma ghodin ‘an adaa-i fardhi syahri romadhoona hadzihis sanati lillahi ta’ala

Arti:

Saya niat berpuasa besok untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta’ala.

Kapan Membaca Doa Niat Sahur?

Doa niat sahur sebaiknya dibaca setelah makan sahur, sebelum waktu Subuh. Namun, jika seseorang lupa membaca niat saat sahur, niat tetap bisa dilakukan di hati selama belum melakukan hal yang membatalkan puasa, seperti makan atau minum setelah waktu Subuh. Niat ini harus diperbarui setiap hari selama bulan Ramadan.

Keutamaan Membaca Doa Niat Sahur

Membaca doa niat sahur memiliki beberapa keutamaan, di antaranya:

Menguatkan Niat Ibadah: Doa ini membantu menegaskan bahwa puasa dilakukan karena Allah SWT.

Doa ini membantu menegaskan bahwa puasa dilakukan karena Allah SWT. Mendapat Pahala: Sahur itu sendiri adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan niat yang ikhlas menambah nilai ibadah.

Sahur itu sendiri adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan niat yang ikhlas menambah nilai ibadah. Menjaga Kekhusyukan: Niat yang jelas membantu menjaga fokus selama menjalankan puasa.

Dalil Al-Qur'an dan Hadits tentang Sahur

Al-Qur'an

Al-Qur'an menyebutkan perintah berpuasa dalam Surah Al-Baqarah ayat 183:

Teks Arab:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Teks Latin:

Yaa ayyuhalladziina aamanuu kutiba ‘alaykumus shiyamu kamaa kutiba ‘alalladziina min qoblikum la’allakum tattaquun

Arti:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Hadits Shahih

Rasulullah SAW menekankan pentingnya sahur dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

Teks Arab:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

Teks Latin:

Tasahharuu fa inna fis sahuur barokah

Arti:

Makan sahurlah, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan.

Hadits ini menunjukkan bahwa sahur, termasuk doa niat sahur, adalah bagian dari ibadah yang membawa berkah.

Tips Menjalankan Sahur dengan Baik

Agar sahur lebih bermakna, berikut beberapa tips sederhana:

Bangun Lebih Awal: Beri waktu cukup untuk makan dan berdoa tanpa terburu-buru. Pilih Makanan Bergizi: Konsumsi makanan yang mengandung serat dan protein untuk menjaga stamina selama puasa. Baca Doa dengan Khusyuk: Ucapkan doa niat sahur dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Jaga Waktu: Pastikan selesai makan sebelum adzan Subuh berkumandang.

Kesimpulan

Doa niat sahur adalah langkah penting untuk memulai puasa dengan hati yang ikhlas. Dengan membaca doa ini, kita menguatkan niat untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Dukungan dari Al-Qur'an dan Hadits menegaskan pentingnya sahur dan niat dalam puasa. Semoga artikel ini membantu Anda memahami doa niat sahur dan menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik.