Doa Niat Sahur: Bacaan, Arti, dan Keutamaannya untuk Puasa

Sahur adalah waktu penting sebelum menjalankan ibadah puasa. Salah satu amalan yang dianjurkan saat sahur adalah membaca doa niat sahur. Doa ini membantu umat Islam mempersiapkan hati dan niat untuk berpuasa dengan ikhlas. Dalam artikel ini, kita akan membahas bacaan doa niat sahur, artinya, keutamaannya, serta dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang mendukung.
Doa niat sahur adalah doa yang dibaca untuk menguatkan niat berpuasa di hari berikutnya. Niat ini dilakukan di hati, tetapi mengucapkannya secara lisan dianjurkan untuk mempertegas komitmen. Doa ini biasanya dibaca saat sahur, sebelum waktu Subuh tiba. Dengan niat yang tulus, puasa kita akan diterima oleh Allah SWT.
Berikut adalah bacaan doa niat sahur yang umum digunakan oleh umat Islam:
Teks Arab:
نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى
Teks Latin:
Nawaitu shouma ghodin ‘an adaa-i fardhi syahri romadhoona hadzihis sanati lillahi ta’ala
Arti:
Saya niat berpuasa besok untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta’ala.
Doa niat sahur sebaiknya dibaca setelah makan sahur, sebelum waktu Subuh. Namun, jika seseorang lupa membaca niat saat sahur, niat tetap bisa dilakukan di hati selama belum melakukan hal yang membatalkan puasa, seperti makan atau minum setelah waktu Subuh. Niat ini harus diperbarui setiap hari selama bulan Ramadan.
Membaca doa niat sahur memiliki beberapa keutamaan, di antaranya:
Al-Qur'an menyebutkan perintah berpuasa dalam Surah Al-Baqarah ayat 183:
Teks Arab:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Teks Latin:
Yaa ayyuhalladziina aamanuu kutiba ‘alaykumus shiyamu kamaa kutiba ‘alalladziina min qoblikum la’allakum tattaquun
Arti:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Rasulullah SAW menekankan pentingnya sahur dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:
Teks Arab:
تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
Teks Latin:
Tasahharuu fa inna fis sahuur barokah
Arti:
Makan sahurlah, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan.
Hadits ini menunjukkan bahwa sahur, termasuk doa niat sahur, adalah bagian dari ibadah yang membawa berkah.
Agar sahur lebih bermakna, berikut beberapa tips sederhana:
Doa niat sahur adalah langkah penting untuk memulai puasa dengan hati yang ikhlas. Dengan membaca doa ini, kita menguatkan niat untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Dukungan dari Al-Qur'an dan Hadits menegaskan pentingnya sahur dan niat dalam puasa. Semoga artikel ini membantu Anda memahami doa niat sahur dan menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik.
