Cara Sholat Tahajud 2 Rakaat Sendiri di Rumah: Panduan Lengkap

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
SHOLAT tahajud adalah ibadah sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah tidur. Sholat ini memiliki banyak keutamaan, seperti mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan. Dalam artikel ini, kita akan membahas cara sholat tahajud 2 rakaat sendiri di rumah dengan langkah-langkah sederhana yang mudah dipahami, bahkan untuk pemula.
Sholat tahajud memiliki keistimewaan luar biasa. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Al-Isra ayat 79:
Arab: وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا
Latin: Wa minal-laili fatahajjad bihi nafilatal laka 'asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuudan
Terjemahan: "Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji."
Selain itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim:
Arab: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ
Latin: Afḍaluṣ-ṣalāti ba‘daṣ-ṣalātil-maktūbatiṣ-ṣalātu fī jawfil-lail
Terjemahan: "Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam (tahajud)."
Sebelum memulai cara sholat tahajud 2 rakaat sendiri di rumah, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan:
Niat sholat tahajud dibaca dalam hati. Berikut adalah lafal niatnya:
Arab: أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَّهَجُّدِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى
Latin: Ushalli sunnatat tahajjudi rak‘ataini lillāhi ta‘ālā
Terjemahan: "Aku niat sholat sunnah tahajud dua rakaat karena Allah Ta'ala."
Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk melaksanakan cara sholat tahajud 2 rakaat sendiri di rumah:
Selain mendekatkan diri kepada Allah, sholat tahajud juga memberikan manfaat lain, seperti:
Melaksanakan cara sholat tahajud 2 rakaat sendiri di rumah sangat mudah dan tidak memerlukan banyak waktu. Dengan niat yang tulus dan langkah-langkah yang benar, Anda bisa mendapatkan keberkahan dari ibadah ini. Mulailah dari 2 rakaat, lalu tingkatkan sesuai kemampuan. Semoga panduan ini membantu Anda menjalankan sholat tahajud dengan khusyuk dan istiqomah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved