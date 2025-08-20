Cara Sholat Tahajud 2 Rakaat Sendiri di Rumah: Panduan Lengkap

Ilustrasi(Freepik.com)

SHOLAT tahajud adalah ibadah sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah tidur. Sholat ini memiliki banyak keutamaan, seperti mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan. Dalam artikel ini, kita akan membahas cara sholat tahajud 2 rakaat sendiri di rumah dengan langkah-langkah sederhana yang mudah dipahami, bahkan untuk pemula.

Keutamaan Sholat Tahajud Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits

Sholat tahajud memiliki keistimewaan luar biasa. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Al-Isra ayat 79:

Arab: وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا Latin: Wa minal-laili fatahajjad bihi nafilatal laka 'asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuudan Terjemahan: "Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji."

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim:

Arab: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ Latin: Afḍaluṣ-ṣalāti ba‘daṣ-ṣalātil-maktūbatiṣ-ṣalātu fī jawfil-lail Terjemahan: "Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam (tahajud)."

Persiapan Sebelum Sholat Tahajud

Sebelum memulai cara sholat tahajud 2 rakaat sendiri di rumah, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan:

Bangun di malam hari setelah tidur: Tahajud dilakukan setelah tidur, meskipun sebentar.

Tahajud dilakukan setelah tidur, meskipun sebentar. Berwudhu: Pastikan Anda dalam keadaan suci dengan berwudhu.

Pastikan Anda dalam keadaan suci dengan berwudhu. Siapkan tempat yang bersih: Pilih tempat di rumah yang tenang dan bersih untuk sholat.

Pilih tempat di rumah yang tenang dan bersih untuk sholat. Niat yang tulus: Lakukan sholat tahajud dengan niat ikhlas karena Allah.

Niat Sholat Tahajud

Niat sholat tahajud dibaca dalam hati. Berikut adalah lafal niatnya:

Arab: أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَّهَجُّدِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى Latin: Ushalli sunnatat tahajjudi rak‘ataini lillāhi ta‘ālā Terjemahan: "Aku niat sholat sunnah tahajud dua rakaat karena Allah Ta'ala."

Langkah-Langkah Sholat Tahajud 2 Rakaat Sendiri di Rumah

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk melaksanakan cara sholat tahajud 2 rakaat sendiri di rumah:

Takbiratul Ihram: Berdiri menghadap kiblat, lalu ucapkan "Allahu Akbar" sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Membaca Doa Iftitah: Baca doa iftitah (opsional, sesuai sunnah). Membaca Surah Al-Fatihah dan Surah Pendek: Pada rakaat pertama, baca Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan surah pendek seperti Al-Ikhlas. Rukuk: Rukuk dengan tenang sambil membaca tasbih rukuk: "Subhana rabbiyal ‘azhim" sebanyak tiga kali. I’tidal: Bangun dari rukuk sambil mengucapkan "Sami‘allahu liman hamidah" dan "Rabbana lakal hamd". Sujud: Sujud dua kali dengan membaca tasbih sujud: "Subhana rabbiyal a‘la" sebanyak tiga kali. Rakaat Kedua: Ulangi langkah-langkah seperti rakaat pertama, tetapi pada sujud kedua, duduk untuk tasyahud awal (jika ingin menambah rakaat) atau langsung tasyahud akhir. Tasyahud Akhir dan Salam: Baca tasyahud akhir, shalawat, lalu akhiri dengan salam ke kanan dan kiri.

Tips untuk Sholat Tahajud yang Lebih Khusyuk

Waktu terbaik: Sholat tahajud lebih utama dilakukan pada sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 01.00 hingga menjelang subuh.

Sholat tahajud lebih utama dilakukan pada sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 01.00 hingga menjelang subuh. Berdoa setelah sholat: Manfaatkan waktu setelah tahajud untuk berdoa, memohon ampunan, dan menyampaikan hajat Anda kepada Allah.

Manfaatkan waktu setelah tahajud untuk berdoa, memohon ampunan, dan menyampaikan hajat Anda kepada Allah. Konsisten: Lakukan sholat tahajud secara rutin, meski hanya 2 rakaat, untuk membiasakan diri.

Manfaat Sholat Tahajud

Selain mendekatkan diri kepada Allah, sholat tahajud juga memberikan manfaat lain, seperti:

Menenangkan hati dan pikiran.

Mempermudah terkabulnya doa.

Meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Kesimpulan

Melaksanakan cara sholat tahajud 2 rakaat sendiri di rumah sangat mudah dan tidak memerlukan banyak waktu. Dengan niat yang tulus dan langkah-langkah yang benar, Anda bisa mendapatkan keberkahan dari ibadah ini. Mulailah dari 2 rakaat, lalu tingkatkan sesuai kemampuan. Semoga panduan ini membantu Anda menjalankan sholat tahajud dengan khusyuk dan istiqomah.