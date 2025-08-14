Khitanan Massal Gratis Wujud Kepedulian untuk Generasi Sehat

Khitanan massal gratis di Purwakarta, Jawa Barat.(Dok Perum Jasa Tirta II)

PERUM Jasa Tirta II (PJT II) menggelar program khitanan massal gratis yang merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di Klinik PJT II, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (14/8).



Kegiatan khitanan massal ini diikuti sekitar 40 anak yang ditemani oleh para orangtuanya. Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak sekadar memberikan layanan kesehatan, tetapi juga menanamkan nilai penting tentang keterkaitan kesehatan manusia dengan kelestarian lingkungan.



“Sejatinya air yang bersih adalah awal dari kehidupan yang sehat. Maka dari itu kami percaya, anak-anak yang tumbuh sehat akan menjadi generasi yang sadar untuk menjaga lingkungannya. Khitanan massal ini bukan hanya tentang tindakan medis, tetapi juga tentang membangun masa depan yang sehat, bersih, dan penuh harapan,” ujar Imam, melalui keterangannya, Kamis (14/8).



Kegiatan ini sejalan dengan semangat Astacita Pemerintah, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerataan pembangunan, serta penguatan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



Dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, edukasi, dan kepedulian lingkungan, PJT II menunjukkan bahwa kontribusi BUMN dapat menjadi bagian penting dari agenda nasional membangun masyarakat yang lebih maju, sehat, dan tangguh. Melalui kegiatan ini, PJT II menegaskan bahwa kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan berjalan beriringan dengan misi perusahaan.



Sebagaimana air yang mengalir dari hulu ke hilir, manfaat yang dihasilkan dari kinerja BUMN juga diharapkan mengalir ke seluruh lapisan masyarakat, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi semua. Khitanan massal gratis ini merupakan bagian dari rangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PJT II yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam semangat 58 tahun PJT II berkontribusi untuk negeri. PJT II berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program berkelanjutan yang memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.



“Dengan semangat mengalirkan manfaat untuk menjaga kehidupan, PJT II mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan peduli lingkungan demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. (E-4)