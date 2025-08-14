Doa Al Jabbar untuk Sakit Hati: Makna, Bacaan, dan Keutamaannya

Ilustrasi(Freepik)

SAKIT hati adalah perasaan yang wajar dialami setiap orang. Entah karena kecewa, dikhianati, atau cobaan hidup, rasa sakit ini bisa membuat hati terasa berat. Dalam Islam, salah satu cara untuk menyembuhkan luka batin adalah dengan berdoa kepada Allah SWT. Doa Al Jabbar untuk sakit hati menjadi amalan yang dianjurkan karena memiliki makna mendalam dan keutamaan luar biasa. Artikel ini akan membahas bacaan doa Al Jabbar, maknanya, serta manfaatnya untuk menenangkan hati.

Apa Itu Doa Al Jabbar?

Al Jabbar adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna, nama-nama indah Allah SWT, yang berarti "Yang Maha Perkasa" atau "Yang Maha Memperbaiki". Dalam konteks doa Al Jabbar untuk sakit hati, doa ini merupakan permohonan kepada Allah untuk memperbaiki hati yang terluka, memberikan kekuatan, dan melindungi dari kesulitan. Doa ini bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menyembuhkan batin dan menumbuhkan ketenangan.

Mengutip Tafsir As-Sa’di, Al Jabbar mencerminkan kekuasaan Allah yang mutlak sekaligus kasih sayang-Nya dalam memperbaiki keadaan hamba-Nya yang sedang terpuruk.

Bacaan Doa Al Jabbar untuk Sakit Hati

Berikut adalah tiga versi bacaan doa Al Jabbar untuk sakit hati yang dapat diamalkan, lengkap dengan teks Arab, Latin, dan terjemahannya:

1. Doa Al Jabbar dari Al-Qur’an (Surah Al-Hasyr Ayat 23)

Doa ini diambil dari Al-Qur’an, Surah Al-Hasyr ayat 23, yang menyebutkan sifat-sifat mulia Allah, termasuk Al Jabbar:

Arab:

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ Latin:

Huwallāhullażī lā ilāha illā huw, al-malikul-quddụsus-salāmul-mu`minul-muhaiminul-‘azīzul-jabbārul-mutakabbir, sub-ḥānallāhi ‘ammā yusyrikụn. Artinya:

"Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan."

Ayat ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan menjadi doa yang kuat untuk memohon ketenangan hati.

2. Doa Al Jabbar dari Hadis Bukhari

Doa berikut berasal dari hadis shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, menggambarkan kekuasaan Allah Al Jabbar:

Arab:

تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِى السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الجَنَّةِ Latin:

Takūnu al-arḍu yawma al-qiyāmati khubzah wāḥidah yatakaffauhu al-jabbāru biyadihi kamā yakfa’u aḥadukum khubzatahu fī al-safari nuzulan li’ahli al-jannah. Artinya:

"Pada Hari Kiamat nanti, bumi ini bagaikan sebuah roti yang diperlakukan oleh Allah Al-Jabbar (Yang Maha Kuasa sesuka-Nya) sebagaimana salah seorang di antara kamu yang memperlakukan rotinya ketika sedang dalam safar (perjalanan), sebagai hidangan bagi Ahli Surga." (HR Bukhari dari Sa’id Al-Khudri)

Hadis ini menegaskan kekuasaan Allah dan menjadi pengingat untuk berserah diri kepada-Nya.

3. Zikir Al Jabbar dari Asmaul Husna

Zikir ini merupakan cara sederhana untuk menyebut nama Allah Al Jabbar, dengan mengganti "Al" menjadi "Ya":

Arab:

يَا جَبَّارُ مُتَكَبِّرُ Latin:

Ya Jabbar Mutakabbir Artinya:

"Wahai Yang Maha Perkasa dan Pemilik segala kebesaran."

Zikir ini dapat dibaca sebanyak 226 kali setiap pagi setelah salat Subuh atau 237 kali sepanjang hari untuk ketenangan batin.

Makna Doa Al Jabbar untuk Sakit Hati

Doa Al Jabbar mengandung makna bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Perkasa yang mampu memperbaiki segala sesuatu, termasuk hati yang terluka. Menurut Ibnul Qayyim, Al Jabbar berarti Allah yang melepaskan hamba-Nya dari kesulitan dan menghilangkan kesusahan. Dengan mengamalkan doa Al Jabbar untuk sakit hati, seorang Muslim memohon agar Allah:

Menyembuhkan luka batin dan menenangkan jiwa.

Memberikan kekuatan untuk menghadapi ujian hidup.

Melindungi dari orang-orang yang berniat buruk.

Menumbuhkan sifat sabar dan ikhlas.

Doa ini mengajarkan kita untuk tidak membalas dendam, melainkan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil.

Keutamaan Mengamalkan Doa Al Jabbar

Mengamalkan doa Al Jabbar untuk sakit hati memiliki banyak manfaat spiritual, di antaranya:

Menguatkan Hati yang Terluka: Doa ini membantu menenangkan emosi dan mengurangi rasa sakit hati, sehingga hati menjadi lebih lapang. Melindungi dari Kejahatan: Zikir Al Jabbar dapat menjadi perisai spiritual dari orang-orang yang menyakiti atau hawa nafsu yang merusak. Mendapatkan Pertolongan Ilahi: Dengan membaca zikir ini sebanyak 226 atau 237 kali, seorang Muslim dapat membuka pintu pertolongan dari Allah. Meningkatkan Ketawakkalan: Doa ini mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah, menumbuhkan rasa percaya bahwa hanya Allah yang dapat menyelesaikan masalah. Menyembuhkan Penyakit Batin dan Fisik: Beberapa sumber menyebut doa ini dapat membantu menyembuhkan penyakit berat, seperti stroke atau jantung, jika diamalkan dengan ikhlas.

Cara Mengamalkan Doa Al Jabbar

Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari doa Al Jabbar untuk sakit hati, berikut cara mengamalkannya:

Waktu Terbaik: Bacalah setelah salat Subuh atau Maghrib, saat hati sedang tenang.

Bacalah setelah salat Subuh atau Maghrib, saat hati sedang tenang. Jumlah Bacaan: Ulangi zikir "Ya Jabbar" sebanyak 226 kali di pagi hari atau 237 kali sepanjang hari.

Ulangi zikir "Ya Jabbar" sebanyak 226 kali di pagi hari atau 237 kali sepanjang hari. Niat Ikhlas: Bacalah dengan penuh keyakinan, fokus pada makna doa, dan serahkan segala urusan kepada Allah.

Bacalah dengan penuh keyakinan, fokus pada makna doa, dan serahkan segala urusan kepada Allah. Konsisten: Amalkan secara rutin untuk merasakan ketenangan dan perlindungan spiritual.

Kesimpulan

Doa Al Jabbar untuk sakit hati adalah amalan yang penuh makna untuk menyembuhkan luka batin dan memperkuat jiwa. Dengan membaca doa ini, seorang Muslim memohon kepada Allah Yang Maha Perkasa untuk memberikan ketenangan, perlindungan, dan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Bacaan doa ini, baik dari Al-Qur’an, hadis, maupun zikir Asmaul Husna, menjadi pengingat akan kebesaran Allah dan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya. Amalkan doa ini dengan ikhlas, dan semoga hati Anda selalu diliputi kedamaian.