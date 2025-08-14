5 Cara Ampuh Membiasakan Anak Makan Makanan Sehat Sejak Dini

Membiasakan anak makan makanan sehat memang tidak mudah, apalagi di tengah godaan camilan dan fast food. Simak 5 tips efektifnya.(freepik)

MEMBIASAKAN anak untuk makan makanan bergizi bukanlah hal yang mudah, apalagi di tengah godaan camilan yang manis dan makanan cepat saji yang lebih menarik perhatian mereka. Namun, kebiasaan makan yang baik sejak dini sangat penting untuk membantu tumbuh kembang anak.

Kebanyakan memang makanan sehat cenderung memiliki rasa yang kurang enak, sehingga menyebabkan anak pilih-pilih makanan. Hal ini waja, karena pada masa pertumbuhan anak akan cenderung memilih makanan yang memiliki rasa yang pekat seperti manis dan gurih.

Namun, jika hal tersebut dibiarkan akan menyebabkan anak terbiasa menerima makanan yang kurang sehat dan berisiko mengalami malnutrisi, karena kurangnya asupan makanan sehat yang bergizi. Padahal, makanan dengan gizi yang tinggi sangat dibutuhkan selama masa pertumbuhan anak.

Lalu, bagaimana cara agar anak terbiasa mengonsumsi makanan sehat? Berikut caranya:

1. Kreasi menu

Salah satu metode yang ampuh untuk membuat anak tertarik menyantap makanan sehat adalah dengan mengkreasikan menu. Jika anak memiliki makanan favorit, seperti nugget, orang tua bisa mengubahnya menjadi versi yang lebih sehat. Misalnya membuat nugget dengan menggunakan bahan dasar sayuran.

2. Batasi konsumsi makanan yang tidak sehat

Salah satu alasan anak enggan makan makanan sehat adalah karena terbiasa mengonsumi makanan yang kurang bergizi, apalagi jika di makan menjelang waktu makan utama. Kebiasaan ini akan membuat anak merasa kenyang terlebih dahulu. Batasi jumlah camilan anak yang tidak sehat sedikit demi sedikit, sehingga anak tidak langsung merasa “kehilangan” secara tiba-tiba.

3. Makanan dengan warna yang beragam

Cobalah untuk menyajikan hidangan dengan tampilan yang lebih berwarna. Ini merupakan salah satu cara agar menarik perhatiannya, memilih makanan dengan variasi warna yang menarik seperti, wortel, tomat, atau brokoli. Semakin beragam warna yang ada di piring, besar kemungkinan anak tergugah selera makannya.

4. Mulai dengan porsi kecil

Mengajarkan anak mengonsumsi makanan sehat dapat dimulai dengan memberikan porsi kecil terlebih dahulu. Dengan cara ini, Si Kecil tidak akan merasa kewalahan atau terpaksa menghabiskan makanan. Lakukan secara rutin agar anak lama-kelamaan terbiasa.

5. Campurkan makanan

Trik lain yang efektif adalah menggabungkan makanan sehat dengan hidangan favorit anak. Jika anak tergolong picky eater, orang tua bisa mencampurkan bahan sehat dan menyelipkannya ke dalam menu favoritnya.

Dengan menerapkan tips-tips sederhana ini dengan konsisten, anak akan terbiasa untuk makan makanan sehat tanpa paksaan. Pastikan anak selalu mendapat aspan nutrisi dan gizi yang seimbang. (halodoc/Z-2)

