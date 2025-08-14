75 Kosakata Bahasa Bugis dan Artinya: Lengkap dengan Contoh Kalimat untuk Pemula

Bahasa Bugis.(Freepik)

BAHASA Bugis adalah salah satu bahasa daerah yang kaya dan banyak digunakan di Sulawesi Selatan, Indonesia. Bahasa ini memiliki keunikan dalam kosakata dan dialek yang berbeda-beda di setiap wilayah, seperti Bone, Wajo, dan Soppeng. Bagi pemula, mempelajari bahasa Bugis bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk mengenal budaya Bugis lebih dalam. Artikel ini menyajikan 75 kosakata bahasa Bugis beserta artinya dan contoh kalimat yang mudah dipahami, cocok untuk siswa kelas 7-8 atau siapa saja yang ingin belajar.

Mengapa Mempelajari Bahasa Bugis?

Bahasa Bugis bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan budaya dan identitas masyarakat Bugis. Dengan menguasai kosakata bahasa Bugis, Anda bisa lebih mudah berkomunikasi dengan penutur asli, memahami tradisi, dan bahkan menikmati sastra Bugis seperti Lontara. Artikel ini dirancang ramah SEO dengan kata kunci "bahasa Bugis" untuk membantu Anda menemukan sumber belajar yang praktis dan terstruktur.

Daftar 75 Kosakata Bahasa Bugis Beserta Artinya dan Contoh Kalimat

Berikut adalah daftar 75 kosakata bahasa Bugis yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, lengkap dengan arti dalam bahasa Indonesia dan contoh kalimat untuk memudahkan pemahaman.

Kosakata Umum Bahasa Bugis

Asalae - Sekarang

Contoh: Asalae tana'ku pangappa. (Sekarang tanahku kering.) Asukku - Besok

Contoh: Asukku kawasapa? (Besok kamu ke mana?) Sappula - Tadi

Contoh: Sappula mallassi. (Tadi aku lelet.) Pammase - Besar

Contoh: Anrengreng pammase. (Anak itu besar.) Apparang - Kecil

Contoh: Anrengreng apparang. (Anak itu kecil.) Bajeng - Tua

Contoh: Appa bajeng. (Ayah sudah tua.) Bocci - Muda

Contoh: Ading bocci. (Adik masih muda.) Asenna - Di mana

Contoh: Asenna toppa'ku? (Di mana topiku?) Apasanna - Kenapa

Contoh: Apasanna sulai? (Kenapa kamu marah?) Appayya - Bagaimana

Contoh: Appayya kabar? (Bagaimana kabarnya?) Appedde - Mengapa

Contoh: Appedde kawattir? (Mengapa kamu khawatir?) Cippa - Seperti

Contoh: Cippa iya si toppa. (Seperti dia yang pakai topi.) Sinrei - Beda

Contoh: Sinrei iya si anrengreng. (Berbeda dengan anak itu.) Puppuni - Persis

Contoh: Puppuni iya si asukku. (Persis seperti besok.) Appatu - Mungkin

Contoh: Appatu iya sa'ne. (Mungkin dia sakit.) Siare - Terlalu

Contoh: Anrengreng siare. (Anak itu terlalu nakal.) Pallu - Segera

Contoh: Pallu si sippu. (Segera selesaikan.) Sala - Salah

Contoh: Sala iya si toppa. (Salah dia yang pakai topi.) Puasa - Benar

Contoh: Puasa iya si toppa. (Benar dia yang pakai topi.) Arung - Ada

Contoh: Arung iya si anrengreng. (Ada anak itu di sana.) Aro - Tidak ada

Contoh: Aro iya si anrengreng. (Tidak ada anak itu.) Amana - Apa

Contoh: Amana pakka'e? (Apa itu?) Ajuang - Kenalkan

Contoh: Ajuang, nama'ku Sari. (Kenalkan, namaku Sari.) Sippulung - Tertawa

Contoh: Sippulung sippu. (Tertawa sampai selesai.) Sinebone - Menangis

Contoh: Sinebone sala. (Menangis karena salah.) Appande - Mendengar

Contoh: Appande pappaseng. (Mendengar nasihat.) Appakae - Melihat

Contoh: Appakae iya si toppa. (Melihat dia yang pakai topi.) Sipangkere - Menunggu

Contoh: Sipangkere appo. (Menunggu kakek.) Appare - Memang

Contoh: Appare iya si anrengreng. (Memang anak itu nakal.) Saedde - Banyak

Contoh: Anrengreng saedde. (Anak-anak banyak.) Asse - Sedikit

Contoh: Anrengreng asse. (Anak-anak sedikit.) Afa' - Karena

Contoh: Afa' iya mate. (Karena dia mati.) Afi - Api

Contoh: Afi maccening. (Api itu panas.) Aru' - Rumput

Contoh: Aru' di tana. (Rumput di tanah.) Afung - Kabut

Contoh: Afung di bulu'. (Kabut di gunung.) Aga - Apa

Contoh: Aga iyyatu? (Apa itu?) Ale - Tubuh

Contoh: Ale'ku madako. (Tubuhku sakit.) Ahu - Abu

Contoh: Ahu di dafo'. (Abu di tungku.) Aje - Kaki

Contoh: Aje'ku feddi. (Kakiku sakit.) Akkaju - Sayur

Contoh: Akkaju massapodda. (Sayur itu enak.) Abbeang - Buang

Contoh: Abbeang garohota. (Buang sampah itu.) Aku' - Kalau

Contoh: Aku' iya lisu. (Kalau dia pulang.) Andreang - Lauk pauk

Contoh: Andreang bale enak. (Lauk pauk ikan enak.) Ana' - Anak

Contoh: Ana'ku maccule. (Anakku bermain.) Alekke' - Pinggang

Contoh: Alekke'ku feddi. (Pinggangku sakit.) Anculi - Telinga

Contoh: Anculi'ku appande. (Telingaku mendengar.) Angkalina - Dengar

Contoh: Angkalina pappaseng. (Dengar nasihat itu.) Ambe' - Ayah

Contoh: Ambe' lisu. (Ayah pulang.) Assara - Sore

Contoh: Assara maccule. (Sore ini bermain.) Ateang - Larang

Contoh: Bola ateang. (Rumah itu mahal.) Ate' - Hati

Contoh: Ate'ku senang'e. (Hatiku senang.) Ato' - Kakek

Contoh: Ato' makkelong. (Kakek menyanyi.) Attelo - Telur

Contoh: Attelo massapodda. (Telur itu enak.) Aseng - Nama

Contoh: Asengku Sari. (Namaku Sari.) Babbua - Perut

Contoh: Babbua'ku maliwase'ng. (Perutku lapar.) Bahine - Istri

Contoh: Bahine mabbilang. (Istri sedang menghitung.) Bale - Ikan

Contoh: Bale di salo'. (Ikan di sungai.) Beppa - Kue

Contoh: Beppa maccening. (Kue itu manis.) Bangi - Pipi

Contoh: Bangi'ku syella'. (Pipiku merah.) Berre - Beras

Contoh: Berre saedde. (Beras banyak.) Barani - Berani

Contoh: Iyya barani. (Saya berani.) Bere - Beri

Contoh: Bere bale. (Beri ikan.) Bilang - Hitung

Contoh: Bilang dui. (Hitung uang.) Baro-baro - Dada

Contoh: Baro-baro'ku feddi. (Dadaku sakit.) Bimbala - Domba

Contoh: Bimbala di tana. (Domba di padang.) Boro - Kembung

Contoh: Babbua'ku boro. (Perutku kembung.) Bosi - Hujan

Contoh: Bosi ele'. (Hujan pagi ini.) Bingkung - Cangkul

Contoh: Bingkung di bola. (Cangkul di rumah.) Boko - Punggung

Contoh: Boko'ku feddi. (Punggungku sakit.) Bombang - Ombak

Contoh: Bombang di tasi'. (Ombak di laut.) Bissa - Cuci

Contoh: Bissa care-care. (Cuci pakaian.) Bola - Rumah

Contoh: Bola'ku pammase. (Rumahku besar.) Bittara - Bintang

Contoh: Bittara di langi'. (Bintang di langit.) Bulu' - Gunung

Contoh: Bulu' pammase. (Gunung itu besar.) Daung - Daun

Contoh: Daung di pohong. (Daun di pohon.)

Tips Belajar Bahasa Bugis untuk Pemula

Untuk mempelajari bahasa Bugis dengan lebih mudah, berikut beberapa tips praktis:

Hafalkan Kosakata Sehari-hari : Mulai dari kata-kata sederhana seperti "aga" (apa) atau "iyya" (saya).

: Mulai dari kata-kata sederhana seperti "aga" (apa) atau "iyya" (saya). Praktikkan dalam Kalimat : Gunakan contoh kalimat di atas untuk latihan berbicara.

: Gunakan contoh kalimat di atas untuk latihan berbicara. Dengarkan Penutur Asli : Cobalah berbincang dengan orang Bugis atau dengarkan lagu-lagu Bugis.

: Cobalah berbincang dengan orang Bugis atau dengarkan lagu-lagu Bugis. Pahami Dialek: Bahasa Bugis memiliki banyak dialek, seperti Bone dan Wajo. Fokus pada satu dialek terlebih dahulu.

Kesimpulan

Mempelajari bahasa Bugis adalah langkah berharga untuk memahami budaya dan tradisi masyarakat Bugis. Dengan 75 kosakata bahasa Bugis dan contoh kalimat di atas, Anda bisa mulai berlatih dan berkomunikasi dengan lebih percaya diri. Jangan lupa praktikkan setiap hari agar semakin fasih!