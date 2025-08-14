75 Kosakata Bahasa Bugis dan Artinya: Lengkap dengan Contoh Kalimat untuk Pemula

Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

 Gana Buana
14/8/2025 16:00
Bahasa Bugis.(Freepik)

BAHASA Bugis adalah salah satu bahasa daerah yang kaya dan banyak digunakan di Sulawesi Selatan, Indonesia. Bahasa ini memiliki keunikan dalam kosakata dan dialek yang berbeda-beda di setiap wilayah, seperti Bone, Wajo, dan Soppeng. Bagi pemula, mempelajari bahasa Bugis bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk mengenal budaya Bugis lebih dalam. Artikel ini menyajikan 75 kosakata bahasa Bugis beserta artinya dan contoh kalimat yang mudah dipahami, cocok untuk siswa kelas 7-8 atau siapa saja yang ingin belajar.

Mengapa Mempelajari Bahasa Bugis?

Bahasa Bugis bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan budaya dan identitas masyarakat Bugis. Dengan menguasai kosakata bahasa Bugis, Anda bisa lebih mudah berkomunikasi dengan penutur asli, memahami tradisi, dan bahkan menikmati sastra Bugis seperti Lontara. Artikel ini dirancang ramah SEO dengan kata kunci "bahasa Bugis" untuk membantu Anda menemukan sumber belajar yang praktis dan terstruktur.

Daftar 75 Kosakata Bahasa Bugis Beserta Artinya dan Contoh Kalimat

Berikut adalah daftar 75 kosakata bahasa Bugis yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, lengkap dengan arti dalam bahasa Indonesia dan contoh kalimat untuk memudahkan pemahaman.

Kosakata Umum Bahasa Bugis

  1. Asalae - Sekarang
    Contoh: Asalae tana'ku pangappa. (Sekarang tanahku kering.)
  2. Asukku - Besok
    Contoh: Asukku kawasapa? (Besok kamu ke mana?)
  3. Sappula - Tadi
    Contoh: Sappula mallassi. (Tadi aku lelet.)
  4. Pammase - Besar
    Contoh: Anrengreng pammase. (Anak itu besar.)
  5. Apparang - Kecil
    Contoh: Anrengreng apparang. (Anak itu kecil.)
  6. Bajeng - Tua
    Contoh: Appa bajeng. (Ayah sudah tua.)
  7. Bocci - Muda
    Contoh: Ading bocci. (Adik masih muda.)
  8. Asenna - Di mana
    Contoh: Asenna toppa'ku? (Di mana topiku?)
  9. Apasanna - Kenapa
    Contoh: Apasanna sulai? (Kenapa kamu marah?)
  10. Appayya - Bagaimana
    Contoh: Appayya kabar? (Bagaimana kabarnya?)
  11. Appedde - Mengapa
    Contoh: Appedde kawattir? (Mengapa kamu khawatir?)
  12. Cippa - Seperti
    Contoh: Cippa iya si toppa. (Seperti dia yang pakai topi.)
  13. Sinrei - Beda
    Contoh: Sinrei iya si anrengreng. (Berbeda dengan anak itu.)
  14. Puppuni - Persis
    Contoh: Puppuni iya si asukku. (Persis seperti besok.)
  15. Appatu - Mungkin
    Contoh: Appatu iya sa'ne. (Mungkin dia sakit.)
  16. Siare - Terlalu
    Contoh: Anrengreng siare. (Anak itu terlalu nakal.)
  17. Pallu - Segera
    Contoh: Pallu si sippu. (Segera selesaikan.)
  18. Sala - Salah
    Contoh: Sala iya si toppa. (Salah dia yang pakai topi.)
  19. Puasa - Benar
    Contoh: Puasa iya si toppa. (Benar dia yang pakai topi.)
  20. Arung - Ada
    Contoh: Arung iya si anrengreng. (Ada anak itu di sana.)
  21. Aro - Tidak ada
    Contoh: Aro iya si anrengreng. (Tidak ada anak itu.)
  22. Amana - Apa
    Contoh: Amana pakka'e? (Apa itu?)
  23. Ajuang - Kenalkan
    Contoh: Ajuang, nama'ku Sari. (Kenalkan, namaku Sari.)
  24. Sippulung - Tertawa
    Contoh: Sippulung sippu. (Tertawa sampai selesai.)
  25. Sinebone - Menangis
    Contoh: Sinebone sala. (Menangis karena salah.)
  26. Appande - Mendengar
    Contoh: Appande pappaseng. (Mendengar nasihat.)
  27. Appakae - Melihat
    Contoh: Appakae iya si toppa. (Melihat dia yang pakai topi.)
  28. Sipangkere - Menunggu
    Contoh: Sipangkere appo. (Menunggu kakek.)
  29. Appare - Memang
    Contoh: Appare iya si anrengreng. (Memang anak itu nakal.)
  30. Saedde - Banyak
    Contoh: Anrengreng saedde. (Anak-anak banyak.)
  31. Asse - Sedikit
    Contoh: Anrengreng asse. (Anak-anak sedikit.)
  32. Afa' - Karena
    Contoh: Afa' iya mate. (Karena dia mati.)
  33. Afi - Api
    Contoh: Afi maccening. (Api itu panas.)
  34. Aru' - Rumput
    Contoh: Aru' di tana. (Rumput di tanah.)
  35. Afung - Kabut
    Contoh: Afung di bulu'. (Kabut di gunung.)
  36. Aga - Apa
    Contoh: Aga iyyatu? (Apa itu?)
  37. Ale - Tubuh
    Contoh: Ale'ku madako. (Tubuhku sakit.)
  38. Ahu - Abu
    Contoh: Ahu di dafo'. (Abu di tungku.)
  39. Aje - Kaki
    Contoh: Aje'ku feddi. (Kakiku sakit.)
  40. Akkaju - Sayur
    Contoh: Akkaju massapodda. (Sayur itu enak.)
  41. Abbeang - Buang
    Contoh: Abbeang garohota. (Buang sampah itu.)
  42. Aku' - Kalau
    Contoh: Aku' iya lisu. (Kalau dia pulang.)
  43. Andreang - Lauk pauk
    Contoh: Andreang bale enak. (Lauk pauk ikan enak.)
  44. Ana' - Anak
    Contoh: Ana'ku maccule. (Anakku bermain.)
  45. Alekke' - Pinggang
    Contoh: Alekke'ku feddi. (Pinggangku sakit.)
  46. Anculi - Telinga
    Contoh: Anculi'ku appande. (Telingaku mendengar.)
  47. Angkalina - Dengar
    Contoh: Angkalina pappaseng. (Dengar nasihat itu.)
  48. Ambe' - Ayah
    Contoh: Ambe' lisu. (Ayah pulang.)
  49. Assara - Sore
    Contoh: Assara maccule. (Sore ini bermain.)
  50. Ateang - Larang
    Contoh: Bola ateang. (Rumah itu mahal.)
  51. Ate' - Hati
    Contoh: Ate'ku senang'e. (Hatiku senang.)
  52. Ato' - Kakek
    Contoh: Ato' makkelong. (Kakek menyanyi.)
  53. Attelo - Telur
    Contoh: Attelo massapodda. (Telur itu enak.)
  54. Aseng - Nama
    Contoh: Asengku Sari. (Namaku Sari.)
  55. Babbua - Perut
    Contoh: Babbua'ku maliwase'ng. (Perutku lapar.)
  56. Bahine - Istri
    Contoh: Bahine mabbilang. (Istri sedang menghitung.)
  57. Bale - Ikan
    Contoh: Bale di salo'. (Ikan di sungai.)
  58. Beppa - Kue
    Contoh: Beppa maccening. (Kue itu manis.)
  59. Bangi - Pipi
    Contoh: Bangi'ku syella'. (Pipiku merah.)
  60. Berre - Beras
    Contoh: Berre saedde. (Beras banyak.)
  61. Barani - Berani
    Contoh: Iyya barani. (Saya berani.)
  62. Bere - Beri
    Contoh: Bere bale. (Beri ikan.)
  63. Bilang - Hitung
    Contoh: Bilang dui. (Hitung uang.)
  64. Baro-baro - Dada
    Contoh: Baro-baro'ku feddi. (Dadaku sakit.)
  65. Bimbala - Domba
    Contoh: Bimbala di tana. (Domba di padang.)
  66. Boro - Kembung
    Contoh: Babbua'ku boro. (Perutku kembung.)
  67. Bosi - Hujan
    Contoh: Bosi ele'. (Hujan pagi ini.)
  68. Bingkung - Cangkul
    Contoh: Bingkung di bola. (Cangkul di rumah.)
  69. Boko - Punggung
    Contoh: Boko'ku feddi. (Punggungku sakit.)
  70. Bombang - Ombak
    Contoh: Bombang di tasi'. (Ombak di laut.)
  71. Bissa - Cuci
    Contoh: Bissa care-care. (Cuci pakaian.)
  72. Bola - Rumah
    Contoh: Bola'ku pammase. (Rumahku besar.)
  73. Bittara - Bintang
    Contoh: Bittara di langi'. (Bintang di langit.)
  74. Bulu' - Gunung
    Contoh: Bulu' pammase. (Gunung itu besar.)
  75. Daung - Daun
    Contoh: Daung di pohong. (Daun di pohon.)

Tips Belajar Bahasa Bugis untuk Pemula

Untuk mempelajari bahasa Bugis dengan lebih mudah, berikut beberapa tips praktis:

  • Hafalkan Kosakata Sehari-hari: Mulai dari kata-kata sederhana seperti "aga" (apa) atau "iyya" (saya).
  • Praktikkan dalam Kalimat: Gunakan contoh kalimat di atas untuk latihan berbicara.
  • Dengarkan Penutur Asli: Cobalah berbincang dengan orang Bugis atau dengarkan lagu-lagu Bugis.
  • Pahami Dialek: Bahasa Bugis memiliki banyak dialek, seperti Bone dan Wajo. Fokus pada satu dialek terlebih dahulu.

Kesimpulan

Mempelajari bahasa Bugis adalah langkah berharga untuk memahami budaya dan tradisi masyarakat Bugis. Dengan 75 kosakata bahasa Bugis dan contoh kalimat di atas, Anda bisa mulai berlatih dan berkomunikasi dengan lebih percaya diri. Jangan lupa praktikkan setiap hari agar semakin fasih!

 



Editor : Gana Buana
