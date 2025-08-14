Susunan Upacara Hari Pramuka 2025: Panduan Lengkap & Resmi

Ilustrasi(Antara)

Susunan Upacara Hari Pramuka 2025: Panduan Lengkap untuk Peringatan ke-64

Peringatan Hari Pramuka 2025 akan diadakan pada 14 Agustus 2025 untuk memperingati ulang tahun ke-64 Gerakan Pramuka Indonesia. Upacara bendera menjadi bagian penting dalam acara ini untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, disiplin, dan kerja sama. Berikut adalah susunan upacara Hari Pramuka 2025 yang sesuai dengan pedoman resmi Kwartir Nasional (Kwarnas) Nomor 178 Tahun 1979, cocok untuk sekolah, gugus depan, dan instansi.

Mengapa Susunan Upacara Hari Pramuka 2025 Penting?

Upacara Hari Pramuka bukan hanya seremoni, tetapi juga momen untuk memperkuat semangat kepramukaan. Tema tahun ini, "Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa", mengajak anggota Pramuka untuk bekerja sama demi Indonesia yang lebih kuat. Dengan mengikuti susunan upacara Hari Pramuka 2025 yang terstruktur, acara akan berjalan khidmat dan bermakna.

Unsur Pokok Upacara Hari Pramuka 2025

Berdasarkan SK Kwarnas Nomor 178 Tahun 1979, ada beberapa unsur penting yang harus ada dalam upacara:

Baca juga : Asrorun Ni’am Kukuhkan Gudep Pramuka Jeddah

Bentuk Barisan : Pramuka Siaga: Lingkaran, sesuai perkembangan jiwa yang masih terpusat pada pembina. Pramuka Penggalang: Angkare (berbentuk U), mencerminkan jiwa yang mulai terbuka. Pramuka Penegak dan Pandega: Bersaf, menunjukkan kemandirian dan keterbukaan.

: Penghormatan Bendera : Dilakukan saat pengibaran atau penurunan Bendera Merah Putih.

: Dilakukan saat pengibaran atau penurunan Bendera Merah Putih. Pembacaan Kode Kehormatan : Dwi Darma untuk Siaga, Dasa Darma untuk Penggalang, Penegak, dan Pandega.

: Dwi Darma untuk Siaga, Dasa Darma untuk Penggalang, Penegak, dan Pandega. Doa: Dilakukan dengan menundukkan kepala untuk memohon rahmat Tuhan.

Susunan Upacara Hari Pramuka 2025

Berikut adalah tata cara lengkap susunan upacara Hari Pramuka 2025 untuk pengibaran bendera:

Persiapan Pasukan: Pemimpin upacara (Sulung/Pratama/Pradana) menyiapkan pasukan di lapangan dengan rapi. Pembina Upacara Tiba: Pembina menempati posisi di mimbar atau tempat yang ditentukan. Penghormatan kepada Pembina: Dipimpin oleh pemimpin upacara sebagai tanda hormat. Laporan Pemimpin Upacara: Pemimpin melapor bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran Bendera: Petugas pengibar maju, mengikat bendera, dan mengibarkan Bendera Merah Putih diiringi lagu "Indonesia Raya". Pemimpin upacara memberi aba-aba: "Kepada Sang Merah Putih, hormat grak!" Mengheningkan Cipta: Dipimpin oleh pembina untuk mengenang jasa pahlawan. Pembacaan Teks Pancasila dan Dasa Darma: Dibacakan tanpa penghormatan, diikuti pembacaan Tri Satya dengan hormat. Amanat Pembina: Pasukan diistirahatkan, pembina menyampaikan pidato tentang semangat kepramukaan dan tema 2025. Menyanyikan Hymne Pramuka: Dinyanyikan bersama untuk menambah kekhidmatan. Pemberian Penghargaan: Penyematan tanda penghargaan kepada anggota Pramuka berprestasi (jika ada). Pembacaan Doa: Dipimpin oleh petugas untuk memohon keberkahan. Laporan Penutup: Pemimpin upacara melapor kepada pembina bahwa upacara selesai. Penghormatan Penutup: Pasukan memberi hormat kepada pembina. Pembubaran Pasukan: Pemimpin upacara membubarkan pasukan, acara selesai.

Tips Menjalankan Upacara Hari Pramuka 2025

Agar susunan upacara Hari Pramuka 2025 berjalan lancar, perhatikan hal berikut:

Persiapan Awal : Pastikan semua petugas (pemimpin, pengibar bendera, pembaca doa) sudah dilatih.

: Pastikan semua petugas (pemimpin, pengibar bendera, pembaca doa) sudah dilatih. Seragam Lengkap : Semua peserta wajib memakai seragam Pramuka sesuai tingkatan (Siaga, Penggalang, Penegak, atau Pandega).

: Semua peserta wajib memakai seragam Pramuka sesuai tingkatan (Siaga, Penggalang, Penegak, atau Pandega). Waktu Pelaksanaan : Upacara biasanya digelar pagi hari, sekitar pukul 08.00-10.00, selama kurang lebih 2 jam.

: Upacara biasanya digelar pagi hari, sekitar pukul 08.00-10.00, selama kurang lebih 2 jam. Tambahan Kegiatan: Setelah upacara, adakan kegiatan seperti lomba pionering, drama kepanduan, atau permainan kolaborasi untuk memperkuat tema.

Dasa Darma Pramuka: Landasan Nilai

Dasa Darma Pramuka menjadi pedoman perilaku yang dibacakan dalam upacara. Berikut adalah 10 poinnya:

Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Patriot yang sopan dan kesatria. Patuh dan suka bermusyawarah. Rela menolong dan tabah. Rajin, terampil, dan gembira. Hemat, cermat, dan bersahaja. Disiplin, berani, dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Kapan dan Dimana Upacara Hari Pramuka 2025 Digelar?

Upacara Hari Pramuka 2025 diadakan serentak pada 14 Agustus 2025 di seluruh Indonesia, mulai dari sekolah, kwartir daerah, hingga tingkat nasional. Acara ini biasanya berlangsung di lapangan terbuka atau aula, tergantung keadaan setempat. Pastikan untuk memeriksa jadwal resmi dari Kwarnas atau kwartir daerah Anda.

Susunan upacara Hari Pramuka 2025 adalah panduan penting untuk menjalankan peringatan Hari Pramuka ke-64 dengan khidmat dan terstruktur. Dengan mengikuti tata cara resmi, anggota Pramuka dapat menghayati nilai-nilai Dasa Darma dan Tri Satya, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi untuk membangun bangsa. Siapkan pasukan Anda, kenakan seragam dengan bangga, dan rayakan Hari Pramuka dengan penuh makna! (Z-s)