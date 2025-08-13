Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

100 Kata Kerja Bahasa Inggris V1 V2 V3 dan Artinya: Tindakan hingga Ekspresi

Wisnu Arto Subari
13/8/2025 21:29
100 Kata Kerja Bahasa Inggris V1 V2 V3 dan Artinya: Tindakan hingga Ekspresi
Ilustrasi.(Freepik)

Memahami kata kerja bahasa Inggris dalam bentuk V1 V2 V3 sangat penting untuk belajar tata bahasa. V1 adalah bentuk dasar (present), V2 adalah past tense, dan V3 adalah past participle.

Artikel ini menyajikan 100 kata kerja lengkap dengan artinya, mulai dari tindakan sehari-hari hingga ekspresi emosi, cocok untuk pemula hingga mahir. Yuk, pelajari dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda!

Mengapa Belajar V1 V2 V3 Penting?

Kata kerja V1 V2 V3 membantu Anda memahami struktur kalimat dalam berbagai tenses. Dengan menguasai bentuk-bentuk ini, Anda bisa berbicara dan menulis dengan lebih percaya diri. Daftar ini dirancang untuk mudah dipahami, bahkan untuk pelajar tingkat kelas 7-8.

Daftar 100 Kata Kerja V1 V2 V3 dan Artinya

Berikut adalah daftar lengkap 100 kata kerja bahasa Inggris V1 V2 V3 beserta artinya, dikelompokkan berdasarkan jenis tindakan dan ekspresi:

Kata Kerja Tindakan Fisik

V1 (Base) V2 (Past) V3 (Past Participle) Arti
Run Ran Run Lari
Walk Walked Walked Berjalan
Jump Jumped Jumped Melompat
Swim Swam Swum Berenang
Eat Ate Eaten Makan
Drink Drank Drunk Minum
Write Wrote Written Menulis
Read Read Read Membaca
Sing Sang Sung Menyanyi
Dance Danced Danced Menari

Kata Kerja Tindakan Mental

V1 (Base) V2 (Past) V3 (Past Participle) Arti
Think Thought Thought Berpikir
Know Knew Known Tahu
Understand Understood Understood Memahami
Learn Learned Learned Belajar
Forget Forgot Forgotten Lupa
Remember Remembered Remembered Mengingat
Decide Decided Decided Memutuskan
Choose Chose Chosen Memilih
Dream Dreamed Dreamed Bermimpi
Imagine Imagined Imagined Membayangkan

Kata Kerja Ekspresi Emosi

V1 (Base) V2 (Past) V3 (Past Participle) Arti
Love Loved Loved Mencintai
Hate Hated Hated Membenci
Feel Felt Felt Merasa
Cry Cried Cried Menangis
Laugh Laughed Laughed Tertawa
Smile Smiled Smiled Tersenyum
Fear Feared Feared Takut
Hope Hoped Hoped Berharap
Worry Worried Worried Khawatir
Regret Regretted Regretted Menyesal

Kata Kerja Komunikasi

V1 (Base) V2 (Past) V3 (Past Participle) Arti
Speak Spoke Spoken Berbicara
Talk Talked Talked Berbicara
Listen Listened Listened Mendengarkan
Say Said Said Berkata
Tell Told Told Menceritakan
Ask Asked Asked Bertanya
Answer Answered Answered Menjawab
Explain Explained Explained Menjelaskan
Shout Shouted Shouted Berteriak
Whisper Whispered Whispered Berbisik

Kata Kerja Lainnya

V1 (Base) V2 (Past) V3 (Past Participle) Arti
Go Went Gone Pergi
Come Came Come Datang
Give Gave Given Memberi
Take Took Taken Mengambil
Buy Bought Bought Membeli
Sell Sold Sold Menjual
Make Made Made Membuat
Break Broke Broken Memecahkan
Build Built Built Membangun
Find Found Found Menemukan
Lose Lost Lost Kehilangan
Win Won Won Menang
Begin Began Begun Mulai
End Ended Ended Selesai
Bring Brought Brought Membawa
Carry Carried Carried Membawa
Hold Held Held Memegang
Keep Kept Kept Menyimpan
Leave Left Left Meninggalkan
Stay Stayed Stayed Tinggal
Work Worked Worked Bekerja
Play Played Played Bermain
Try Tried Tried Mencoba
Stop Stopped Stopped Berhenti
Start Started Started Memulai
Wait Waited Waited Menunggu
Watch Watched Watched Menonton
Look Looked Looked Melihat
See Saw Seen Melihat
Hear Heard Heard Mendengar
Touch Touched Touched Menyentuh
Smell Smelled Smelled Mencium
Taste Tasted Tasted Mencicipi
Drive Drove Driven Mengemudi
Fly Flew Flown Terbang
Ride Rode Ridden Mengendarai
Paint Painted Painted Melukis
Clean Cleaned Cleaned Membersihkan
Cook Cooked Cooked Memasak
Wash Washed Washed Mencuci
Cut Cut Cut Memotong
Draw Drew Drawn Menggambar
Plant Planted Planted Menanam
Grow Grew Grown Tumbuh
Teach Taught Taught Mengajar
Study Studied Studied Belajar
Meet Met Met Bertemu
Help Helped Helped Membantu
Call Called Called Menelepon
Visit Visited Visited Mengunjungi
Invite Invited Invited Mengundang
Join Joined Joined Bergabung
Share Shared Shared Berbagi
Follow Followed Followed Mengikuti
Lead Led Led Memimpin
Change Changed Changed Mengubah
Close Closed Closed Menutup
Open Opened Opened Membuka
Push Pushed Pushed Mendorong
Pull Pulled Pulled Menarik

Tips Menggunakan V1 V2 V3 dalam Kalimat

Untuk menggunakan V1 V2 V3 dengan benar, pahami konteks tenses. Misalnya, gunakan V1 untuk present tense (I walk), V2 untuk past tense (I walked), dan V3 untuk perfect tenses (I have walked). Latihan rutin dengan kata-kata di atas akan membantu Anda mahir berbahasa Inggris.

Kesimpulan

Daftar 100 kata kerja V1 V2 V3 ini mencakup tindakan fisik, mental, emosi, komunikasi, dan lainnya. Dengan mempelajari daftar ini, Anda dapat memperkaya kosakata dan memperbaiki tata bahasa.



Editor : Wisnu Arto Subari
