100 Kata Kerja Bahasa Inggris V1 V2 V3 dan Artinya: Tindakan hingga Ekspresi

Ilustrasi.(Freepik)

Memahami kata kerja bahasa Inggris dalam bentuk V1 V2 V3 sangat penting untuk belajar tata bahasa. V1 adalah bentuk dasar (present), V2 adalah past tense, dan V3 adalah past participle.

Artikel ini menyajikan 100 kata kerja lengkap dengan artinya, mulai dari tindakan sehari-hari hingga ekspresi emosi, cocok untuk pemula hingga mahir. Yuk, pelajari dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda!

Mengapa Belajar V1 V2 V3 Penting?

Kata kerja V1 V2 V3 membantu Anda memahami struktur kalimat dalam berbagai tenses. Dengan menguasai bentuk-bentuk ini, Anda bisa berbicara dan menulis dengan lebih percaya diri. Daftar ini dirancang untuk mudah dipahami, bahkan untuk pelajar tingkat kelas 7-8.

Daftar 100 Kata Kerja V1 V2 V3 dan Artinya

Berikut adalah daftar lengkap 100 kata kerja bahasa Inggris V1 V2 V3 beserta artinya, dikelompokkan berdasarkan jenis tindakan dan ekspresi:

Kata Kerja Tindakan Fisik

V1 (Base) V2 (Past) V3 (Past Participle) Arti Run Ran Run Lari Walk Walked Walked Berjalan Jump Jumped Jumped Melompat Swim Swam Swum Berenang Eat Ate Eaten Makan Drink Drank Drunk Minum Write Wrote Written Menulis Read Read Read Membaca Sing Sang Sung Menyanyi Dance Danced Danced Menari

Kata Kerja Tindakan Mental

V1 (Base) V2 (Past) V3 (Past Participle) Arti Think Thought Thought Berpikir Know Knew Known Tahu Understand Understood Understood Memahami Learn Learned Learned Belajar Forget Forgot Forgotten Lupa Remember Remembered Remembered Mengingat Decide Decided Decided Memutuskan Choose Chose Chosen Memilih Dream Dreamed Dreamed Bermimpi Imagine Imagined Imagined Membayangkan

Kata Kerja Ekspresi Emosi

V1 (Base) V2 (Past) V3 (Past Participle) Arti Love Loved Loved Mencintai Hate Hated Hated Membenci Feel Felt Felt Merasa Cry Cried Cried Menangis Laugh Laughed Laughed Tertawa Smile Smiled Smiled Tersenyum Fear Feared Feared Takut Hope Hoped Hoped Berharap Worry Worried Worried Khawatir Regret Regretted Regretted Menyesal

Kata Kerja Komunikasi

V1 (Base) V2 (Past) V3 (Past Participle) Arti Speak Spoke Spoken Berbicara Talk Talked Talked Berbicara Listen Listened Listened Mendengarkan Say Said Said Berkata Tell Told Told Menceritakan Ask Asked Asked Bertanya Answer Answered Answered Menjawab Explain Explained Explained Menjelaskan Shout Shouted Shouted Berteriak Whisper Whispered Whispered Berbisik

Kata Kerja Lainnya

V1 (Base) V2 (Past) V3 (Past Participle) Arti Go Went Gone Pergi Come Came Come Datang Give Gave Given Memberi Take Took Taken Mengambil Buy Bought Bought Membeli Sell Sold Sold Menjual Make Made Made Membuat Break Broke Broken Memecahkan Build Built Built Membangun Find Found Found Menemukan Lose Lost Lost Kehilangan Win Won Won Menang Begin Began Begun Mulai End Ended Ended Selesai Bring Brought Brought Membawa Carry Carried Carried Membawa Hold Held Held Memegang Keep Kept Kept Menyimpan Leave Left Left Meninggalkan Stay Stayed Stayed Tinggal Work Worked Worked Bekerja Play Played Played Bermain Try Tried Tried Mencoba Stop Stopped Stopped Berhenti Start Started Started Memulai Wait Waited Waited Menunggu Watch Watched Watched Menonton Look Looked Looked Melihat See Saw Seen Melihat Hear Heard Heard Mendengar Touch Touched Touched Menyentuh Smell Smelled Smelled Mencium Taste Tasted Tasted Mencicipi Drive Drove Driven Mengemudi Fly Flew Flown Terbang Ride Rode Ridden Mengendarai Paint Painted Painted Melukis Clean Cleaned Cleaned Membersihkan Cook Cooked Cooked Memasak Wash Washed Washed Mencuci Cut Cut Cut Memotong Draw Drew Drawn Menggambar Plant Planted Planted Menanam Grow Grew Grown Tumbuh Teach Taught Taught Mengajar Study Studied Studied Belajar Meet Met Met Bertemu Help Helped Helped Membantu Call Called Called Menelepon Visit Visited Visited Mengunjungi Invite Invited Invited Mengundang Join Joined Joined Bergabung Share Shared Shared Berbagi Follow Followed Followed Mengikuti Lead Led Led Memimpin Change Changed Changed Mengubah Close Closed Closed Menutup Open Opened Opened Membuka Push Pushed Pushed Mendorong Pull Pulled Pulled Menarik

Tips Menggunakan V1 V2 V3 dalam Kalimat

Untuk menggunakan V1 V2 V3 dengan benar, pahami konteks tenses. Misalnya, gunakan V1 untuk present tense (I walk), V2 untuk past tense (I walked), dan V3 untuk perfect tenses (I have walked). Latihan rutin dengan kata-kata di atas akan membantu Anda mahir berbahasa Inggris.

Kesimpulan

Daftar 100 kata kerja V1 V2 V3 ini mencakup tindakan fisik, mental, emosi, komunikasi, dan lainnya. Dengan mempelajari daftar ini, Anda dapat memperkaya kosakata dan memperbaiki tata bahasa.