100 Kata Kerja Bahasa Inggris V1 V2 V3 dan Artinya: Tindakan hingga Ekspresi

Memahami kata kerja bahasa Inggris dalam bentuk V1 V2 V3 sangat penting untuk belajar tata bahasa. V1 adalah bentuk dasar (present), V2 adalah past tense, dan V3 adalah past participle.
Artikel ini menyajikan 100 kata kerja lengkap dengan artinya, mulai dari tindakan sehari-hari hingga ekspresi emosi, cocok untuk pemula hingga mahir. Yuk, pelajari dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda!
Kata kerja V1 V2 V3 membantu Anda memahami struktur kalimat dalam berbagai tenses. Dengan menguasai bentuk-bentuk ini, Anda bisa berbicara dan menulis dengan lebih percaya diri. Daftar ini dirancang untuk mudah dipahami, bahkan untuk pelajar tingkat kelas 7-8.
Berikut adalah daftar lengkap 100 kata kerja bahasa Inggris V1 V2 V3 beserta artinya, dikelompokkan berdasarkan jenis tindakan dan ekspresi:
|V1 (Base)
|V2 (Past)
|V3 (Past Participle)
|Arti
|Run
|Ran
|Run
|Lari
|Walk
|Walked
|Walked
|Berjalan
|Jump
|Jumped
|Jumped
|Melompat
|Swim
|Swam
|Swum
|Berenang
|Eat
|Ate
|Eaten
|Makan
|Drink
|Drank
|Drunk
|Minum
|Write
|Wrote
|Written
|Menulis
|Read
|Read
|Read
|Membaca
|Sing
|Sang
|Sung
|Menyanyi
|Dance
|Danced
|Danced
|Menari
|V1 (Base)
|V2 (Past)
|V3 (Past Participle)
|Arti
|Think
|Thought
|Thought
|Berpikir
|Know
|Knew
|Known
|Tahu
|Understand
|Understood
|Understood
|Memahami
|Learn
|Learned
|Learned
|Belajar
|Forget
|Forgot
|Forgotten
|Lupa
|Remember
|Remembered
|Remembered
|Mengingat
|Decide
|Decided
|Decided
|Memutuskan
|Choose
|Chose
|Chosen
|Memilih
|Dream
|Dreamed
|Dreamed
|Bermimpi
|Imagine
|Imagined
|Imagined
|Membayangkan
|V1 (Base)
|V2 (Past)
|V3 (Past Participle)
|Arti
|Love
|Loved
|Loved
|Mencintai
|Hate
|Hated
|Hated
|Membenci
|Feel
|Felt
|Felt
|Merasa
|Cry
|Cried
|Cried
|Menangis
|Laugh
|Laughed
|Laughed
|Tertawa
|Smile
|Smiled
|Smiled
|Tersenyum
|Fear
|Feared
|Feared
|Takut
|Hope
|Hoped
|Hoped
|Berharap
|Worry
|Worried
|Worried
|Khawatir
|Regret
|Regretted
|Regretted
|Menyesal
|V1 (Base)
|V2 (Past)
|V3 (Past Participle)
|Arti
|Speak
|Spoke
|Spoken
|Berbicara
|Talk
|Talked
|Talked
|Berbicara
|Listen
|Listened
|Listened
|Mendengarkan
|Say
|Said
|Said
|Berkata
|Tell
|Told
|Told
|Menceritakan
|Ask
|Asked
|Asked
|Bertanya
|Answer
|Answered
|Answered
|Menjawab
|Explain
|Explained
|Explained
|Menjelaskan
|Shout
|Shouted
|Shouted
|Berteriak
|Whisper
|Whispered
|Whispered
|Berbisik
|V1 (Base)
|V2 (Past)
|V3 (Past Participle)
|Arti
|Go
|Went
|Gone
|Pergi
|Come
|Came
|Come
|Datang
|Give
|Gave
|Given
|Memberi
|Take
|Took
|Taken
|Mengambil
|Buy
|Bought
|Bought
|Membeli
|Sell
|Sold
|Sold
|Menjual
|Make
|Made
|Made
|Membuat
|Break
|Broke
|Broken
|Memecahkan
|Build
|Built
|Built
|Membangun
|Find
|Found
|Found
|Menemukan
|Lose
|Lost
|Lost
|Kehilangan
|Win
|Won
|Won
|Menang
|Begin
|Began
|Begun
|Mulai
|End
|Ended
|Ended
|Selesai
|Bring
|Brought
|Brought
|Membawa
|Carry
|Carried
|Carried
|Membawa
|Hold
|Held
|Held
|Memegang
|Keep
|Kept
|Kept
|Menyimpan
|Leave
|Left
|Left
|Meninggalkan
|Stay
|Stayed
|Stayed
|Tinggal
|Work
|Worked
|Worked
|Bekerja
|Play
|Played
|Played
|Bermain
|Try
|Tried
|Tried
|Mencoba
|Stop
|Stopped
|Stopped
|Berhenti
|Start
|Started
|Started
|Memulai
|Wait
|Waited
|Waited
|Menunggu
|Watch
|Watched
|Watched
|Menonton
|Look
|Looked
|Looked
|Melihat
|See
|Saw
|Seen
|Melihat
|Hear
|Heard
|Heard
|Mendengar
|Touch
|Touched
|Touched
|Menyentuh
|Smell
|Smelled
|Smelled
|Mencium
|Taste
|Tasted
|Tasted
|Mencicipi
|Drive
|Drove
|Driven
|Mengemudi
|Fly
|Flew
|Flown
|Terbang
|Ride
|Rode
|Ridden
|Mengendarai
|Paint
|Painted
|Painted
|Melukis
|Clean
|Cleaned
|Cleaned
|Membersihkan
|Cook
|Cooked
|Cooked
|Memasak
|Wash
|Washed
|Washed
|Mencuci
|Cut
|Cut
|Cut
|Memotong
|Draw
|Drew
|Drawn
|Menggambar
|Plant
|Planted
|Planted
|Menanam
|Grow
|Grew
|Grown
|Tumbuh
|Teach
|Taught
|Taught
|Mengajar
|Study
|Studied
|Studied
|Belajar
|Meet
|Met
|Met
|Bertemu
|Help
|Helped
|Helped
|Membantu
|Call
|Called
|Called
|Menelepon
|Visit
|Visited
|Visited
|Mengunjungi
|Invite
|Invited
|Invited
|Mengundang
|Join
|Joined
|Joined
|Bergabung
|Share
|Shared
|Shared
|Berbagi
|Follow
|Followed
|Followed
|Mengikuti
|Lead
|Led
|Led
|Memimpin
|Change
|Changed
|Changed
|Mengubah
|Close
|Closed
|Closed
|Menutup
|Open
|Opened
|Opened
|Membuka
|Push
|Pushed
|Pushed
|Mendorong
|Pull
|Pulled
|Pulled
|Menarik
Untuk menggunakan V1 V2 V3 dengan benar, pahami konteks tenses. Misalnya, gunakan V1 untuk present tense (I walk), V2 untuk past tense (I walked), dan V3 untuk perfect tenses (I have walked). Latihan rutin dengan kata-kata di atas akan membantu Anda mahir berbahasa Inggris.
Daftar 100 kata kerja V1 V2 V3 ini mencakup tindakan fisik, mental, emosi, komunikasi, dan lainnya. Dengan mempelajari daftar ini, Anda dapat memperkaya kosakata dan memperbaiki tata bahasa.
