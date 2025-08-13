Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

8 Bahaya Jarang Menyikat Gigi

Reynaldi Andrian Pamungkas
13/8/2025 21:30
8 Bahaya Jarang Menyikat Gigi
Berikut Bahaya Jarang Menyikat Gigi(freepik)

MENYIKAT gigi adalah kegiatan membersihkan gigi, gusi, dan lidah menggunakan sikat gigi serta pasta gigi untuk menghilangkan sisa makanan, plak, dan bakteri di dalam mulut.

Tujuannya, untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi, mencegah gigi berlubang, menghilangkan bau mulut, dan menjaga kesehatan gusi.

Berikut 8 Bahaya Jarang Menyikat Gigi

1. Bau Mulut

Sisa makanan yang menempel di gigi akan membusuk dan menghasilkan bau tidak sedap.

2. Gigi Berlubang

Bakteri memakan sisa makanan dan menghasilkan asam yang merusak email gigi.

3. Penumpukan Plak dan Karang Gigi

Plak yang tidak dibersihkan akan mengeras menjadi karang gigi, sulit dihilangkan tanpa bantuan dokter gigi.

4. Radang Gusi

Bakteri dapat menginfeksi gusi, menyebabkan kemerahan, bengkak, dan mudah berdarah.

5. Gigi Kuning

Noda dari makanan dan minuman akan menumpuk, membuat gigi kehilangan warna alaminya.

6. Infeksi Mulut

Bakteri yang berkembang biak dapat menyebabkan abses atau infeksi serius pada gusi dan jaringan mulut.

7. Gigi Copot di Usia Muda

Penyakit gusi yang parah bisa membuat gigi goyang dan akhirnya tanggal.

8. Gangguan Kesehatan Tubuh

Bakteri dari mulut bisa masuk ke aliran darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes.

Menyikat gigi baiknya dilakukan pada pagi hari setelah sarapan, malam hari sebelum tidur, dan setelah mengonsumsi makanan manis atau lengket. (Z-4)



Editor : Reynaldi
