8 Bahaya Jarang Menyikat Gigi

MENYIKAT gigi adalah kegiatan membersihkan gigi, gusi, dan lidah menggunakan sikat gigi serta pasta gigi untuk menghilangkan sisa makanan, plak, dan bakteri di dalam mulut.
Tujuannya, untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi, mencegah gigi berlubang, menghilangkan bau mulut, dan menjaga kesehatan gusi.
Sisa makanan yang menempel di gigi akan membusuk dan menghasilkan bau tidak sedap.
Bakteri memakan sisa makanan dan menghasilkan asam yang merusak email gigi.
Plak yang tidak dibersihkan akan mengeras menjadi karang gigi, sulit dihilangkan tanpa bantuan dokter gigi.
Bakteri dapat menginfeksi gusi, menyebabkan kemerahan, bengkak, dan mudah berdarah.
Noda dari makanan dan minuman akan menumpuk, membuat gigi kehilangan warna alaminya.
Bakteri yang berkembang biak dapat menyebabkan abses atau infeksi serius pada gusi dan jaringan mulut.
Penyakit gusi yang parah bisa membuat gigi goyang dan akhirnya tanggal.
Bakteri dari mulut bisa masuk ke aliran darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes.
Menyikat gigi baiknya dilakukan pada pagi hari setelah sarapan, malam hari sebelum tidur, dan setelah mengonsumsi makanan manis atau lengket. (Z-4)
Kesalahan yang paling sering dilakukan orang Indonesia adalah menyikat gigi secara asal dengan gerakan yang tidak teratur.
