Everyone vs Everybody: Apa Bedanya? Pahami dengan Mudah!

Ilustrasi.(Freepik)

Kata everyone dan everybody sering muncul dalam percakapan atau tulisan bahasa Inggris. Keduanya terlihat mirip, tapi apakah benar-benar sama?

Artikel ini akan menjelaskan perbedaan everyone dan everybody dengan cara yang mudah dipahami, cocok untuk pemula. Mari kita bahas!

Apa Itu Everyone dan Everybody?

Everyone dan everybody adalah kata ganti (pronoun) dalam bahasa Inggris yang merujuk pada semua orang dalam suatu kelompok. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu "setiap orang" atau "semua orang". Meski artinya sama, ada sedikit perbedaan dalam penggunaan dan nuansa.

Definisi Everyone

Everyone adalah kata yang sedikit lebih formal dibandingkan everybody. Kata ini sering digunakan dalam tulisan atau situasi yang membutuhkan bahasa yang lebih rapi. Misalnya, dalam email resmi atau dokumen tertulis, everyone lebih sering dipilih.

Contoh kalimat:

Everyone in the office must attend the meeting.

in the office must attend the meeting. Please ensure that everyone receives this announcement.

Definisi Everybody

Everybody cenderung lebih santai dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata ini cocok untuk situasi informal, seperti saat mengobrol dengan teman atau dalam media sosial.

Contoh kalimat:

Everybody loves a good party!

loves a good party! Is everybody ready to start the game?

Perbedaan Utama Everyone dan Everybody

Meski everyone dan everybody memiliki arti yang sama, berikut adalah perbedaan utama berdasarkan penggunaan:

Tingkat Formalitas: Everyone lebih formal, sedangkan everybody lebih kasual. Konteks Penggunaan: Gunakan everyone untuk tulisan resmi, seperti laporan atau surat. Gunakan everybody untuk percakapan santai atau tulisan informal. Frekuensi Penggunaan: Dalam bahasa Inggris modern, everybody sering terdengar lebih alami dalam percakapan sehari-hari.

Kapan Harus Menggunakan Everyone?

Gunakan everyone jika Anda ingin terdengar lebih profesional atau saat menulis untuk audiens yang lebih formal. Misalnya:

Everyone is invited to the annual conference.

is invited to the annual conference. We appreciate everyone’s effort in this project.

Kapan Harus Menggunakan Everybody?

Pilih everybody untuk suasana yang lebih santai, seperti saat berbicara dengan teman atau menulis di blog dengan gaya ringan. Contoh:

Everybody had fun at the picnic.

had fun at the picnic. Let’s make sure everybody gets a slice of cake!

Tips Agar Tidak Salah Pakai

Berikut adalah beberapa tips sederhana untuk menggunakan everyone dan everybody dengan tepat:

Pikirkan audiens Anda. Jika formal, pilih everyone . Jika santai, gunakan everybody .

. Jika santai, gunakan . Perhatikan konteks. Dalam pidato resmi, everyone lebih cocok. Dalam obrolan ringan, everybody lebih pas.

lebih cocok. Dalam obrolan ringan, lebih pas. Jangan khawatir terlalu banyak! Dalam banyak kasus, keduanya bisa saling menggantikan tanpa mengubah makna.

Kesimpulan

Everyone dan everybody memiliki arti yang sama, yaitu "semua orang", tetapi berbeda dalam tingkat formalitas dan konteks penggunaan. Everyone lebih formal dan cocok untuk tulisan atau situasi resmi, sedangkan everybody lebih santai dan umum dalam percakapan sehari-hari. Dengan memahami perbedaan ini, Anda bisa menggunakan kedua kata ini dengan lebih percaya diri!