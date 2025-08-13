Everyone vs Everybody: Apa Bedanya? Pahami dengan Mudah!

Headline
Kata everyone dan everybody sering muncul dalam percakapan atau tulisan bahasa Inggris. Keduanya terlihat mirip, tapi apakah benar-benar sama?
Artikel ini akan menjelaskan perbedaan everyone dan everybody dengan cara yang mudah dipahami, cocok untuk pemula. Mari kita bahas!
Everyone dan everybody adalah kata ganti (pronoun) dalam bahasa Inggris yang merujuk pada semua orang dalam suatu kelompok. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu "setiap orang" atau "semua orang". Meski artinya sama, ada sedikit perbedaan dalam penggunaan dan nuansa.
Everyone adalah kata yang sedikit lebih formal dibandingkan everybody. Kata ini sering digunakan dalam tulisan atau situasi yang membutuhkan bahasa yang lebih rapi. Misalnya, dalam email resmi atau dokumen tertulis, everyone lebih sering dipilih.
Contoh kalimat:
Everybody cenderung lebih santai dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata ini cocok untuk situasi informal, seperti saat mengobrol dengan teman atau dalam media sosial.
Contoh kalimat:
Meski everyone dan everybody memiliki arti yang sama, berikut adalah perbedaan utama berdasarkan penggunaan:
Gunakan everyone jika Anda ingin terdengar lebih profesional atau saat menulis untuk audiens yang lebih formal. Misalnya:
Pilih everybody untuk suasana yang lebih santai, seperti saat berbicara dengan teman atau menulis di blog dengan gaya ringan. Contoh:
Berikut adalah beberapa tips sederhana untuk menggunakan everyone dan everybody dengan tepat:
Everyone dan everybody memiliki arti yang sama, yaitu "semua orang", tetapi berbeda dalam tingkat formalitas dan konteks penggunaan. Everyone lebih formal dan cocok untuk tulisan atau situasi resmi, sedangkan everybody lebih santai dan umum dalam percakapan sehari-hari. Dengan memahami perbedaan ini, Anda bisa menggunakan kedua kata ini dengan lebih percaya diri!
