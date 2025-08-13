15 Fitur KineMaster Pro Paling Berguna untuk Edit Video

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KINEMASTER Pro adalah versi premium dari aplikasi KineMaster, yaitu aplikasi edit video yang populer di perangkat mobile dengan fitur lengkap setara software editing di PC.
Pada versi Pro, pengguna mendapatkan akses penuh tanpa watermark, resolusi ekspor tinggi, serta semua fitur premium seperti chroma key, keyframe animation, dan asset store eksklusif.
Menambahkan banyak lapisan tanpa batasan signifikan.
Mengganti latar belakang video dengan mudah untuk efek visual kreatif.
Membuat pergerakan objek, teks, atau gambar jadi dinamis sesuai jalur yang diatur.
Menambahkan dan mengatur beberapa audio atau musik secara terpisah.
Menggabungkan video dan gambar dengan mode pencampuran seperti Multiply, Overlay, atau Screen.
Memotong video per frame untuk hasil yang presisi.
Mengatur kecepatan video dari slow motion hingga fast motion tanpa mengubah pitch suara.
Memberikan efek suara seperti reverb, echo, dan equalizer.
9. Voice Changer
Mengubah suara narasi atau dialog menjadi berbagai efek unik.
Mengatur brightness, contrast, saturation, hue, hingga memberikan filter warna.
Mendukung ekspor video hingga 4K 60fps tanpa watermark di versi Pro.
Membalik arah video untuk efek dramatis atau komedi.
Akses ke ribuan efek, transisi, font, dan stiker premium.
Menyesuaikan volume audio secara otomatis agar tidak terlalu pelan atau terlalu keras.
Merekam video dan audio langsung di KineMaster tanpa harus keluar dari aplikasi.
Fungsi utamanya aplikasi ini untuk mengedit video profesional di HP dengan berbagai lapisan video, audio, teks, dan efek.
Menambahkan transisi, filter, dan efek visual untuk mempercantik video, mengatur audio secara detail termasuk efek, musik, dan narasi. Serta mendukung format video modern seperti MP4, MOV, dan resolusi 4K. (Z-4)
