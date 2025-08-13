15 Fitur KineMaster Pro Paling Berguna untuk Edit Video

A- A+

Berikut Fitur KineMaster Pro(freepik)

KINEMASTER Pro adalah versi premium dari aplikasi KineMaster, yaitu aplikasi edit video yang populer di perangkat mobile dengan fitur lengkap setara software editing di PC.

Pada versi Pro, pengguna mendapatkan akses penuh tanpa watermark, resolusi ekspor tinggi, serta semua fitur premium seperti chroma key, keyframe animation, dan asset store eksklusif.

Berikut 15 Fitur KineMaster Pro

1. Layer Tak Terbatas

Menambahkan banyak lapisan tanpa batasan signifikan.

2. Chroma Key

Mengganti latar belakang video dengan mudah untuk efek visual kreatif.

3. Keyframe Animation

Membuat pergerakan objek, teks, atau gambar jadi dinamis sesuai jalur yang diatur.

4. Multi Track Audio

Menambahkan dan mengatur beberapa audio atau musik secara terpisah.

5. Blend Modes

Menggabungkan video dan gambar dengan mode pencampuran seperti Multiply, Overlay, atau Screen.

6. Precision Trimming

Memotong video per frame untuk hasil yang presisi.

7. Speed Control

Mengatur kecepatan video dari slow motion hingga fast motion tanpa mengubah pitch suara.

8. Audio Filters

Memberikan efek suara seperti reverb, echo, dan equalizer.

9. Voice Changer

Mengubah suara narasi atau dialog menjadi berbagai efek unik.

10. Color Adjustment

Mengatur brightness, contrast, saturation, hue, hingga memberikan filter warna.

11. Export Resolusi Tinggi

Mendukung ekspor video hingga 4K 60fps tanpa watermark di versi Pro.

12. Reverse Video

Membalik arah video untuk efek dramatis atau komedi.

13. Asset Store Premium

Akses ke ribuan efek, transisi, font, dan stiker premium.

14. Auto Volume

Menyesuaikan volume audio secara otomatis agar tidak terlalu pelan atau terlalu keras.

15. Rekam Langsung di Aplikasi

Merekam video dan audio langsung di KineMaster tanpa harus keluar dari aplikasi.

Fungsi utamanya aplikasi ini untuk mengedit video profesional di HP dengan berbagai lapisan video, audio, teks, dan efek.

Menambahkan transisi, filter, dan efek visual untuk mempercantik video, mengatur audio secara detail termasuk efek, musik, dan narasi. Serta mendukung format video modern seperti MP4, MOV, dan resolusi 4K. (Z-4)