Doa dan Dzikir Setelah Sholat Tahajud: Panduan Lengkap untuk Mendekatkan Diri kepada Allah

Ilustrasi(Freepik)

SHOLAT tahajud adalah ibadah sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah tidur. Ibadah ini sangat istimewa karena dilaksanakan di waktu yang penuh keberkahan. Setelah melaksanakan sholat tahajud, umat Islam dianjurkan untuk membaca doa dan dzikir setelah sholat tahajud untuk menyempurnakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Artikel ini menyajikan panduan lengkap tentang dzikir dan doa yang dianjurkan, termasuk teks Arab, Latin, dan terjemahannya secara lengkap.

Mengapa Doa dan Dzikir Setelah Sholat Tahajud Penting?

Doa dan dzikir setelah sholat tahajud memiliki keutamaan besar. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." (QS. Al-Isra: 79)

Ayat ini menegaskan keistimewaan sholat tahajud. Dengan melengkapi ibadah ini menggunakan doa dan dzikir, kita dapat memohon ampunan, keberkahan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan dzikir dan doa tertentu setelah sholat sunnah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits shahih.

Dzikir Setelah Sholat Tahajud

Berikut adalah urutan dzikir yang dianjurkan setelah sholat tahajud, berdasarkan ajaran Rasulullah SAW:

Membaca Istighfar

Istighfar adalah cara untuk memohon ampunan atas dosa-dosa. Bacaan ini diulang tiga kali: Teks Arab:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ Latin:

Astaghfirullahal 'adzim alladzi laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaih Artinya:

"Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya." Membaca Tasbih, Tahmid, dan Takbir

Bacaan ini dilakukan sebanyak 33 kali masing-masing: Subhanallah (Maha Suci Allah)

(Maha Suci Allah) Alhamdulillah (Segala puji bagi Allah)

(Segala puji bagi Allah) Allahu Akbar (Allah Maha Besar) Membaca Ayat Kursi

Ayat Kursi adalah ayat yang penuh keberkahan dan perlindungan. Berikut teks lengkapnya: Teks Arab:

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Latin (Lengkap):

Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum, laa ta'khudzuhu sinatun walaa nawm, lahu maa fis samaawaati wa maa fil ardh, man dzal ladzii yasyfa'u 'indahu illa bi idznih, ya'lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bi syai-in min 'ilmihi illa bimaa syaa-a, wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardh, wa laa ya-uuduhu hifzhuhumaa, wa huwal 'aliyyul 'azhiim Artinya (Lengkap):

"Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri Sendiri. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya? Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmu-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi, dan menjaga keduanya tidak memberatkan-Nya. Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung." (QS. Al-Baqarah: 255)

Doa Setelah Sholat Tahajud

Doa setelah sholat tahajud tidak memiliki ketentuan baku, tetapi Rasulullah SAW mengajarkan doa berikut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

Teks Arab:

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

Latin (Lengkap):

Allahumma lakal hamdu anta nurus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna, wa lakal hamdu anta qayyimus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna, wa lakal hamdu anta haqq, wa wa'dukal haqq, wa liqaa-uka haqq, wa qawluka haqq, wal jannatu haqq, wannaaru haqq, wannabiyyuuna haqq, wa Muhammadun shallallahu 'alaihi wa sallama haqq, wassa'atu haqq, Allahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa 'alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu, wa ilaika haakamtu, faghfirlii maa qaddamtu wa maa akhkhartu, wa maa asrartu wa maa a'lantu, antal muqaddimu wa antal mu-akhkhiru, laa ilaaha illa anta

Artinya (Lengkap):

"Ya Allah, segala puji bagi-Mu, Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. Segala puji bagi-Mu, Engkau yang mengatur langit dan bumi serta seisinya. Segala puji bagi-Mu, Engkau Maha Benar, janji-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar, perkataan-Mu benar, surga itu benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam itu benar, dan hari kiamat itu benar. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali, dengan-Mu aku berdebat, dan kepada-Mu aku memohon keputusan. Maka ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan secara terang-terangan. Engkau Yang Maha Mendahulukan dan Yang Maha Mengakhirkan, tiada Tuhan selain Engkau."

Selain doa ini, Anda juga dapat memanjatkan doa pribadi sesuai kebutuhan, seperti memohon rezeki, kesehatan, atau keberkahan hidup, terutama di waktu sepertiga malam yang penuh keberkahan.

Tips Membaca Doa dan Dzikir dengan Khusyuk

Pahami makna dari setiap bacaan agar hati lebih terhubung dengan Allah.

Baca dengan suara pelan dan penuh kesadaran.

Pilih waktu yang tenang, jauh dari gangguan, untuk fokus beribadah.

Manfaat Doa dan Dzikir Setelah Sholat Tahajud

Melakukan doa dan dzikir setelah sholat tahajud memiliki banyak manfaat, seperti:

Mendapatkan ketenangan hati dan jiwa.

Memperoleh perlindungan dari Allah SWT.

Meningkatkan keimanan dan kedekatan dengan Allah.

Memudahkan terkabulnya doa, terutama di sepertiga malam terakhir.

Kesimpulan

Sholat tahajud adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan melengkapi ibadah ini menggunakan doa dan dzikir setelah sholat tahajud, Anda dapat menyempurnakan ibadah malam Anda. Bacaan dzikir seperti istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan Ayat Kursi, serta doa khusus setelah tahajud, akan membawa keberkahan dan ketenangan. Semoga panduan ini membantu Anda menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan bermakna.