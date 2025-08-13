Memahami Arti "Over" dalam Bahasa Inggris: Penggunaan dan Contoh

Headline
Kata over adalah salah satu kata dalam bahasa Inggris yang sering digunakan, tapi bisa membingungkan karena memiliki banyak makna. Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu over, bagaimana cara menggunakannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami. Artikel ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bahasa Inggris!
Kata over adalah preposisi, kata keterangan, atau bahkan bagian dari frasa dalam bahasa Inggris. Maknanya tergantung pada konteks kalimat. Secara umum, over bisa berarti "di atas", "selesai", "lebih dari", atau "melalui". Mari kita lihat beberapa makna utama kata ini.
Ketika digunakan sebagai preposisi, over sering berarti "di atas" sesuatu secara fisik atau menutupi sesuatu. Ini menunjukkan posisi atau lokasi.
Dalam beberapa kasus, over menunjukkan bahwa sesuatu telah selesai atau berakhir.
Over juga bisa digunakan untuk menunjukkan jumlah yang melebihi sesuatu, biasanya dalam hal angka atau batas.
Kadang, over digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi melalui suatu periode waktu atau media.
Agar tidak bingung, perhatikan konteks saat menggunakan over. Berikut beberapa tips:
Gunakan over ketika kamu ingin menjelaskan posisi di atas sesuatu, jumlah yang melebihi, atau sesuatu yang telah selesai. Namun, hati-hati dengan kata lain seperti "above" atau "more than" yang kadang bisa membingungkan. Misalnya:
Pemula sering salah menggunakan over. Berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari:
Kata over sangat fleksibel dalam bahasa Inggris, tapi maknanya tergantung pada konteks. Dengan memahami arti dan cara pakainya, kamu bisa menggunakan over dengan percaya diri dalam percakapan atau tulisan. Cobalah buat kalimat sendiri menggunakan over berdasarkan contoh di atas!
