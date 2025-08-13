Memahami Arti "Over" dalam Bahasa Inggris: Penggunaan dan Contoh

Ilustrasi(freepik)

Kata over adalah salah satu kata dalam bahasa Inggris yang sering digunakan, tapi bisa membingungkan karena memiliki banyak makna. Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu over, bagaimana cara menggunakannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami. Artikel ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bahasa Inggris!

Apa Arti Kata "Over"?

Kata over adalah preposisi, kata keterangan, atau bahkan bagian dari frasa dalam bahasa Inggris. Maknanya tergantung pada konteks kalimat. Secara umum, over bisa berarti "di atas", "selesai", "lebih dari", atau "melalui". Mari kita lihat beberapa makna utama kata ini.

1. Makna "Di Atas" atau "Meliputi"

Ketika digunakan sebagai preposisi, over sering berarti "di atas" sesuatu secara fisik atau menutupi sesuatu. Ini menunjukkan posisi atau lokasi.

Contoh: The plane is flying over the mountain. (Pesawat terbang di atas gunung.)

Contoh: She put a blanket over the bed. (Dia menutupi tempat tidur dengan selimut.)

2. Makna "Selesai" atau "Berakhir"

Dalam beberapa kasus, over menunjukkan bahwa sesuatu telah selesai atau berakhir.

Contoh: The movie is over. (Filmnya sudah selesai.)

Contoh: Our friendship is over. (Persahabatan kita berakhir.)

3. Makna "Lebih Dari" atau "Melebihi"

Over juga bisa digunakan untuk menunjukkan jumlah yang melebihi sesuatu, biasanya dalam hal angka atau batas.

Contoh: She is over 18 years old. (Dia berusia lebih dari 18 tahun.)

Contoh: The project cost over $1,000. (Proyek itu menghabiskan biaya lebih dari $1,000.)

4. Makna "Melalui" atau "Selama"

Kadang, over digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi melalui suatu periode waktu atau media.

Contoh: We talked over the phone. (Kami berbicara melalui telepon.)

Contoh: They worked on the project over the weekend. (Mereka mengerjakan proyek selama akhir pekan.)

Cara Menggunakan "Over" dalam Kalimat

Agar tidak bingung, perhatikan konteks saat menggunakan over. Berikut beberapa tips:

Perhatikan posisi kata: Apakah over digunakan sebagai preposisi (diikuti kata benda) atau kata keterangan (tanpa kata benda)? Cek makna kalimat: Pastikan makna over sesuai dengan yang kamu maksud, misalnya posisi, jumlah, atau waktu. Gunakan frasa umum: Ada banyak frasa dengan over, seperti "over the moon" (sangat bahagia) atau "over and over" (berulang-ulang).

Contoh Frasa dengan "Over"

Over the moon: Sangat senang. Contoh: She was over the moon when she passed the exam. (Dia sangat senang saat lulus ujian.)

Over and over: Berulang-ulang. Contoh: He read the book over and over. (Dia membaca buku itu berulang-ulang.)

Start over: Mulai dari awal. Contoh: Let’s start over with a new plan. (Mari mulai dari awal dengan rencana baru.)

Kapan Harus Menggunakan "Over"?

Gunakan over ketika kamu ingin menjelaskan posisi di atas sesuatu, jumlah yang melebihi, atau sesuatu yang telah selesai. Namun, hati-hati dengan kata lain seperti "above" atau "more than" yang kadang bisa membingungkan. Misalnya:

Gunakan over untuk jumlah perkiraan: Over 100 people attended. (Lebih dari 100 orang hadir.)

Gunakan above untuk posisi yang lebih spesifik: The picture is above the sofa. (Gambar itu di atas sofa.)

Kesalahan Umum saat Menggunakan "Over"

Pemula sering salah menggunakan over. Berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari:

Salah konteks : Menggunakan over saat seharusnya memakai "above". Contoh salah: The lamp is over the table. (Seharusnya: The lamp is above the table.)

: Menggunakan saat seharusnya memakai "above". Contoh salah: The lamp is over the table. (Seharusnya: The lamp is above the table.) Frasa yang salah: Menggunakan frasa yang tidak tepat, seperti over the top tanpa tahu artinya (berlebihan).

Kesimpulan

Kata over sangat fleksibel dalam bahasa Inggris, tapi maknanya tergantung pada konteks. Dengan memahami arti dan cara pakainya, kamu bisa menggunakan over dengan percaya diri dalam percakapan atau tulisan. Cobalah buat kalimat sendiri menggunakan over berdasarkan contoh di atas!