Obat Herbal Legendaris Asal Tiongkok Ini Resmi Masuk Indonesia

BAGI sebagian masyarakat, pengobatan tradisional Tiongkok (Traditional Chinese Medicine) bukanlah hal yang asing. Pengobatan ini kerap dijadikan pilihan sebagai pengobatan alternatif, pelengkap (komplementer), maupun sebagai bentuk pencegahan (preventif) dalam menjaga kesehatan. Mulai dari meredakan keluhan ringan hingga mendukung proses pemulihan setelah pengobatan medis, ramuan herbal khas Tiongkok telah dipercaya dan digunakan selama berabad-abad.

Salah satu produk legendaris yang lahir dari praktik Traditional Chinese Medicine (TCM) adalah Zheng Gu Shui, obat gosok herbal yang telah digunakan secara turun-temurun untuk meredakan berbagai keluhan pada tulang, otot, dan sendi. Tak hanya menjadi bagian penting dari sejarah TCM, Zheng Gu Shui juga terus relevan hingga hari ini, terutama di tengah gaya hidup aktif dan kebutuhan akan solusi pereda nyeri yang praktis dan alami.

Zheng Gu Shui pertama kali digunakan pada masa Dinasti Tang (618-907 M), ketika para praktisi TCM mencari pengobatan efektif untuk menyembuhkan cedera para tentara dan pekerja yang sering mengalami patah tulang, bengkak, atau memar.

Pada awal 1950-an, formula klasik Zheng Gu Shui disempurnakan dan diproduksi secara eksklusif oleh perusahaan farmasi temama Guangxi Yulin Pharmaceutical Co., Ltd., di Provinsi Guangxi, Tiongkok Kombinasi antara ekstrak herbal tradisional dan proses produksi mutakhir menjadikan Zheng Gu Shui sebagai solusi warisan budaya yang tetap relevan dengan standar kualitas masa kini.

Sebagai salah satu produk unggulan Guangxi Yulin Pharmaceutical, Zheng Gu Shui kini telah dikenal luas di berbagai negara sebagai obat gosok herbal terpercaya untuk membantu meredakan pegal linu dan nyeri persendian serta membantu meringankan bengkak/ memar akibat keseleo.

Zheng Gu Shui mengandung berbagai ekstrak herbal seperti daun mint yang memberikan sensasi hangat dan segar saat diaplikasikan. Produk ini cocok digunakan oleh siapa saja yang sering beraktivitas fisik, seperti pekerja lapangan, ibu rumah tangga yang mengalami pegal akibat aktivitas harian, olahragawan yang ingin menghangatkan sendi sebelum aktivitas hingga atlet yang sedang memulihkan diri dari cedera.

Cukup dioleskan secara merata ke bagian tubuh yang nyeri atau tegang, Zheng Gu Shui bekerja dengan cepat meresap ke dalam kulit dan membantu melancarkan peredaran darah di area yang bermasalah. Tidak lengket dan beraroma khas herbal, produk ini menjadi pilihan banyak konsumen yang mencari solusi pereda nyeri yang alami dan praktis.

Di Indonesia, Zheng Gu Shui telah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan dikarenakan khasiatnya yang efektif dan praktis untuk membantu nyeri otot dan sendi.

Ketersediaannya di berbagai apotek dan toko obat menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap solusi pengobatan berbasis herbal yang telah terbukti efektivitasnya dari generasi ke generasi.

Dengan kandungan bahan herbal pilihan dan manfaat yang nyata, Zheng Gu Shui terus menjadi bagian dari rutinitas sehat masyarakat Indonesia yang mengutamakan kenyamanan dan efektivitas.

PT Saras Subur Abadi, sebagai distributor resmi produk Zheng Gu Shui di Indonesia, berkomitmen untuk terus menghadirkan produk herbal berkualitas yang selaras dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Indonesia. (H-2)