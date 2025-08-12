Arti Need, Penggunaan, dan Contoh Kalimat Lengkap untuk Pemula

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Kata need sering muncul dalam bahasa Inggris, baik di percakapan sehari-hari maupun tulisan. Tapi, apa sih sebenarnya arti need? Bagaimana cara menggunakannya dengan benar? Artikel ini akan menjelaskan secara sederhana tentang arti need, penggunaannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami, cocok untuk pemula.
Dalam bahasa Inggris, need berarti "butuh" atau "perlu". Kata ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang diperlukan atau penting bagi seseorang. Need bisa berfungsi sebagai kata kerja (verb) atau kata benda (noun), tergantung konteks kalimat.
Ketika need digunakan sebagai kata kerja, artinya seseorang membutuhkan sesuatu atau harus melakukan sesuatu. Kata ini sering diikuti oleh kata benda atau kata kerja dalam bentuk to-infinitive.
Contoh penggunaan:
Ketika need berfungsi sebagai kata benda, artinya adalah kebutuhan atau sesuatu yang penting. Biasanya, kata ini muncul dengan kata seperti "a" atau "the".
Contoh penggunaan:
Kata need bisa digunakan dalam berbagai bentuk kalimat, seperti positif, negatif, dan tanya. Berikut penjelasannya:
Dalam kalimat positif, need menunjukkan apa yang diperlukan.
Contoh kalimat:
Dalam kalimat negatif, gunakan "do/does not + need" atau "don’t/doesn’t need" untuk menyatakan sesuatu tidak diperlukan.
Contoh kalimat:
Dalam kalimat tanya, gunakan "Do/Does + subjek + need" untuk bertanya apakah seseorang membutuhkan sesuatu.
Contoh kalimat:
Banyak pemula bingung membedakan need dan want. Berikut perbedaannya:
Berikut beberapa contoh kalimat dengan need yang sering digunakan:
Agar penggunaan need lebih natural, perhatikan tips berikut:
Kata need adalah kata penting dalam bahasa Inggris yang berarti "butuh" atau "perlu". Kata ini bisa digunakan sebagai kata kerja atau kata benda, tergantung konteks. Dengan memahami arti, penggunaan, dan contoh kalimat need, kamu bisa menggunakannya dengan percaya diri dalam percakapan atau tulisan. Semoga artikel ini membantu kamu memahami need dengan lebih baik!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved